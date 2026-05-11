이정민

2025년 1월 2일 당시 서울 용산구 대통령관저 인근에서 보수단체의 윤석열 대통령 탄핵과 체포 반대 집회에 참석한 시민들이 태극기와 성조기 등을 흔들며 구호를 외치고 있는 모습.계엄 이후 대통령 파면을 두고 극단으로 갈라진 광장의 살풍경도 살풍경이지만 하루 매출이 당장의 살림살이에 직결되는 택시 기사 입장에서 손님이 가자는데 그곳을 지나치지 않을 방도가 없었다. 그러다 한 번이라도 손님을 태운 채 거리 행진에 갇혀 있을 때면 몇 시간 열심히 벌어들인 노동의 가치가 속절없이 내팽개쳐지는 기분이었다.그리고 좌파 낙인이 전혀 불만 없는 택시 기사 입장에서, 운전대 너머 차창 밖으로 태극기와 성조기와 이스라엘기를 펼쳐 든 허리 굽은 노인들의 기나긴 행렬을 무심한 척 바라봐야만 하는 무력감은 또 그것대로 속상한 일이었다.나름대로 시대의 격랑을 헤치고 자신의 확고부동한 정의를 믿어 의심치 않는 이들이다. 윤석열이 한 짓이 헌법을 파괴하고, 무장한 군인들로 하여금 무고한 시민들을 해치려고 했다는, 그래서 대통령이 반헌법행위자였다는 말이 그들에겐 씨알도 먹히지 않을 것이다.대통령 윤석열이 일거에 척결하고 싶었던 정체도 모호한 반국가세력, 명령에 불복하면 처단해 버리려 했던 의사들도 그들에게는 '빨갱이'였을까를 생각했던 어느 날부터 나는 토요일 동화면세점 집회가 한창일 시간에는 아예 운전대를 잡지 않았다. 매출에 대한 우려도 있었지만, 군인들을 동원해 국민들에게 총부리를 들이댄 인간을 지지하는 일군의 군중들을 참아내기가 힘들기도 해서였다.전쟁과 서슬 퍼런 독재의 시대를 겪었던 그들의 삶이 이해되면서도, 지나온 자신들의 삶에 볼모로 잡혀 있는 모습이 안타까웠다. 그 시점부터 나는 토요일 영업을 외면했지만, 그래도 먹고 사는데는 큰 지장이 없었다.하지만 정치는 나를 가만 내버려두지 않는다. 비단 나뿐만은 아니다. 우리나라에서 정치는 늘 뉴스를 달구는 불쏘시개다. 사람들은 자신이 좋아하는 소수의 정치인이 있고 대부분의 정치인을 경멸하지만 귀는 늘 여의도로 열려 있고 눈은 포털의 정치면을 본다. 나 또한 예외는 못 된다.이번에는 재보궐 선거판이 커지면서 지방선거에 대한 관심도가 떨어지고 있다. 원래도 지방의원이나 교육감 선거는 당이나 진영만 보고 줄투표를 하는 '깜깜이 선거'라는 비판을 들어왔는데, 이제는 아예 언론에 도배되고 방송화면을 채우는 사람들이 죄다 국회의원 후보들이다. 말은 미니총선이지만 보고 듣는 것들은 그냥 총선이나 다름없다.그와중에 또 한가지 내 귀를 의심케 하는 소식이 연이어 들려온다. 내란 관련 수사를 받고 있는 후보들의 등장이다. 대구시장 후보로 국민의힘의 공천장을 받은 추경호 의원은 내란중요임무종사 혐의로 특검에 기소까지 된 사람이다. 더불어 대통령 파면 후 대통령실 컴퓨터 초기화 지시를 했다는 의혹을 받고 있는 정진석 전 대통령 비서실장은 충남 공주·부여·청양 보궐선거 출마를 노리다가, 논란이 일자 공천 신청을 철회했다.대구 달성군에는 이진숙 전 방통위원장이 국민의힘의 단수 공천을 받았다. 그는 현직에 있을 때 출입기자들에게 "'내란'으로 확정된 것처럼 쓰지 말라"라며 '보도지침' 논란을 일으켰다. 또한 "윤어게인이 범죄자냐"라고 말한 적도 있다. 이어 울산 남구갑에 단수 공천된 김태규 전 방통위부위원장 역시 윤석열 정부 시절 이 전 위원장과 함께 방통위의 위법적 2인체제를 주도했다는 비판을 듣고 있으며, "계엄은 대통령의 통치행위"라고 밝히기도 했다.