현근택 캠프

전국공공산업노동조합연맹이 6일 ‘현근택의 근사한 캠프’(선거사무소)에서 더불어민주당 현근택 용인시장 예비후보와 간담회를 갖고 공식 지지를 선언했다.전국공공산업노동조합연맹이 6일 '현근택의 근사한 캠프'(선거사무소)에서 더불어민주당 현근택 용인시장 예비후보와 간담회를 하고 공식 지지를 선언했다.지지 선언식에서 조합원들은 "현근택 후보는 공공노동자의 권익을 이해하고 현장 의견을 정책으로 반영할 수 있는 적임자"라며 지지 이유를 밝혔다.이에 현 후보는 "공공노동자의 권익 보호는 시민의 안전과 공공서비스 품질을 높이는 출발점"이라며 "공공 인프라 문제는 공공기관과 지방정부가 협력해 함께 풀어낼 수 있다"고 강조했다.이어 "공공노동자의 현장 경험을 존중하고, 시민에게 더 나은 공공서비스로 돌아가도록 정책적 협의를 이어가겠다"고 덧붙였다.이날 간담회에는 현근택 후보를 비롯해 이지웅 위원장, 노철민 수석부위원장 등 연맹 관계자 7명이 참석했다. 이들은 공공노동자 권익 보호와 공공서비스 가치 강화 방안, 용인시의 교통·산업 정책에 대해 심도 있는 의견을 교환했다.전국공공산업노동조합연맹은 한국도로공사노조, LH한국토지주택공사노조 등 에너지, 수자원, 인프라 등 국민 생활과 직결된 주요 기관 노동자들을 대표해 공공성 강화와 노동권 보호에 앞장서고 있는 단체다.