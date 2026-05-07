이상일 캠프

이상일 국민의힘 용인특례시장 후보가 6일 기흥구 마북동 선거사무소에서 개소식을 열고 "용인의 첫 재선시장이 돼 대한민국 최고의 도시, 글로벌 반도체 중심도시를 완성하겠다"고 밝혔다.이상일 국민의힘 용인특례시장 후보가 6일 기흥구 마북동 선거사무소에서 개소식을 열고 "용인의 첫 재선시장이 돼 대한민국 최고의 도시, 글로벌 반도체 중심도시를 완성하겠다"고 밝혔다.이날 개소식에는 양향자 국민의힘 경기도지사 후보를 비롯해 원유철·송영근 전 국회의원, 이우현·이동섭 전 국회의원, 정찬민 전 용인시장 등 국민의힘 전·현직 인사와 시·도의원 후보, 지지 시민들이 참석했다.이상일 후보는 이날 "지난 4년 엄청난 성과를 내며 용인 재도약의 시동을 걸고 시민 삶의 질을 향상한 용인시민의 대변인으로서 권력이 아닌 시민의 힘을 믿고 선거를 치르고 있다"며 "중앙당에 일체 연락하지 않고 오직 시민의 선택만 믿고 뛰고 있다"고 말했다.이어 "우리 용인은 기적을 보여줄 것"이라며 "이 자리에 계신 분들과 함께 용인이 얼마나 대단하고 녹록지 않은 도시인지 보여드리겠다"고 강조했다.이 후보는 특히 "용인 시민의 첫 번째 갈증은 재선시장을 보지 못한 것"이라며 "용인의 첫 재선시장이 돼 용인을 더욱 도약시키고 대한민국 최고의 도시, 글로벌 반도체 중심도시로 세계를 활보하도록 하겠다"고 밝혔다.또 다른 과제로는 '지역균형발전'을 제시했다. 그는 "어떤 지역은 더 발전했고, 어떤 곳은 상대적으로 덜 발전됐다"며 "지난 4년간 균형발전을 위해 많은 노력을 기울여 왔다"고 말했다. 이어 "용인 땅의 79%를 차지하는 처인구는 현재 인구가 가장 적지만 앞으로 50만 명에 육박할 것으로 전망된다"며 처인구 중심의 성장 가능성을 강조했다.반도체 산업과 관련해서는 "용인이 '천조개벽'의 도시가 된 것은 삼성전자가 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산단에 360조 원, 기흥 미래연구단지에 20조 원을 투자하고, SK하이닉스가 원삼면 반도체클러스터에 600조 원 투자를 결정했기 때문"이라고 말했다.그러면서 "1천조 원대 투자가 진행되는 도시가 됐는데 지금 이 반도체클러스터를 흔들려는 움직임이 있다"며 "반도체클러스터가 제대로 조성돼야 도로망과 철도망을 구축할 수 있고 공원도 만들 수 있으며 재정도 튼튼해진다. 시민과 함께 반드시 지켜내겠다"고 강조했다.이 후보는 경쟁 후보를 겨냥해 "오늘의 용인 반도체와 무관한 분이 반도체 도시를 이끌 수 있겠느냐"며 "110만 특례시에서 150만 광역시로 가는 용인을 어떤 후보가 더 잘 이끌 수 있을지 시민들이 판단해달라"고 말했다.양향자 경기도지사 후보도 축사에서 용인의 반도체 경쟁력을 강조했다. 양 후보는 "SK하이닉스 시가총액이 1천조 원을 넘었고 삼성전자 시가총액도 1천500조 원을 넘었다"며 "이것이 용인의 힘이고 이상일 후보가 있었기에 가능했다"고 말했다.이날 행사에서는 시민 대표들의 지지 선언도 이어졌다. 오수정 고림시민연대 대표는 "시장 교체 때마다 정책 방향이 달라지고 사업이 중단되거나 수정되는 모습을 보며 행정의 일관성이 아쉬웠다"며 "아이 키우는 엄마로서 안정적인 교육환경과 지속가능한 발전이 가능한 용인을 기대하며 이상일 후보를 지지한다"고 밝혔다.박준혁 전 단국대 총학생회장도 "청년의 시선에서 지금 사회는 여전히 해결해야 할 과제가 많다"며 "이상일 후보가 정의롭고 책임 있는 행정으로 용인을 더 공정하고 살기 좋은 도시로 만들 적임자라고 믿는다"고 말했다.