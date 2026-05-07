김경희 캠프

김경희 국민의힘 이천시장 후보가 6일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 재선 행보에 나섰다.김경희 국민의힘 이천시장 후보가 6일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 재선 행보에 나섰다.김 후보는 이날 열린 개소식에서 "지난 4년은 이천의 가능성을 확인한 시간이었다면, 앞으로의 4년은 그 가능성을 시민 삶의 변화로 완성해야 할 시간"이라며 "재선은 명예가 아니라 책임이며, 시민께서 맡겨주신 일을 끝까지 완성하라는 명령"이라고 말했다.이날 행사에는 양향자 경기도지사 후보를 비롯해 강병규, 이경재, 송석준 등 주요 인사들과 당원, 지지자, 시민들이 참석했다.또 김문수 전 대통령 후보와 김선교 경기도당위원장은 영상 축사를 통해 김 후보의 재선 도전에 힘을 보탰다.김문수 전 후보는 영상 메시지에서 "김경희 후보는 반드시 결과를 만드는 공직자였다"며 "이천이 도약할 수 있는 중요한 기회를 반드시 살려낼 후보"라고 말했다.행사는 인스타그램과 페이스북, 유튜브 등을 통해 생중계됐으며, 참석자들은 김 후보가 민선 8기 동안 추진해온 행정 경험과 성과를 바탕으로 민선 9기에는 이천의 성장 기반을 완성해야 한다는 데 공감했다고 캠프 측은 설명했다.김 후보는 이날 반도체 산업과 교육, 교통, 농업을 함께 언급하며 도시 성장 방향을 제시했다.그는 "이천의 성장은 어느 한 분야만의 성장이 아니다"라며 "기업이 성장하면 일자리가 생기고, 일자리가 늘어나면 청년이 머물며, 교육이 좋아지면 아이 키우기 좋은 도시가 되고, 교통이 편리해지면 시민의 삶의 질이 달라진다"고 말했다.이어 "첨단산업과 농업이 함께 성장하고, 청년과 어르신, 아이와 부모, 소상공인과 기업이 함께 웃는 도시가 제가 만들고 싶은 이천"이라며 "검증된 실력과 흔들림 없는 책임감으로 이천의 골든타임을 반드시 살리겠다"고 강조했다.김 후보 캠프는 이번 개소식을 시작으로 시민 접촉을 확대하고, 반도체 산업 중심도시 완성, 부발역세권 개발, 미래교육도시 조성, 교통망 확충, 농업 경쟁력 강화, 소상공인·청년·어르신 맞춤형 정책 등을 핵심 공약으로 내세울 계획이다.김 후보는 "이번 선거는 김경희 개인의 승리가 아니라 이천시민의 미래를 결정하는 선거"라며 "시민 여러분과 함께 더 큰 이천, 더 강한 이천, 더 따뜻한 이천을 반드시 완성하겠다"고 말했다.