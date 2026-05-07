강병덕 캠프

강병덕 더불어민주당 하남시장 후보와 이광재 하남갑 국회의원 후보가 6일 하남 지역 현안을 점검하기 위한 릴레이 간담회를 열고 교육 문제와 공직사회 개선 방안에 대한 의견을 청취했다.강병덕 더불어민주당 하남시장 후보와 이광재 하남갑 국회의원 후보가 6일 하남 지역 현안을 점검하기 위한 릴레이 간담회를 열고 교육 문제와 공직사회 개선 방안에 대한 의견을 청취했다.두 후보는 이날 하남시 학교운영위원회협의회, 전국공무원노동조합 하남시지부 관계자들과 잇달아 만나 AI 교육 정책과 공직사회 노동환경 문제 등을 논의했다.먼저 열린 학교운영위원회협의회 간담회에서는 ▲AI 시대에 맞는 교육 정책 ▲과밀학급 문제 ▲학군 통합 및 등하교 여건 ▲지역 간 교육 격차 ▲학교운영위원회협의회 권한 확대 등이 주요 의제로 다뤄졌다.협의회 측은 "지역별로 AI 교육과 과밀학급, 학교급식, 교육 인프라 등 다양한 현안이 있다"며 "중장기적인 계획과 민관 협력이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "AI 교육 정책이 감일·위례·미사·원도심에 균형 있게 적용될 필요가 있다"고 강조했다.이에 대해 강병덕 후보는 "추미애 경기도지사 후보, 이광재 국회의원 후보와 하남 교육 문제를 긴밀하게 협의하고 있다"며 "교육 정책의 혜택이 하남의 모든 학생들에게 공정하게 돌아갈 수 있도록 촘촘하게 설계하겠다"고 말했다.이광재 후보도 "교육은 모든 정책의 기반이 되는 분야"라며 "지역별 현안 해결을 위해 협의체 구성을 검토하고, 교육시설 복합화 정책 등을 통해 하남이 미래 교육도시로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.이어 열린 전국공무원노조 하남시지부 간담회에서는 공직사회 노동환경과 조직문화 개선 문제가 집중적으로 논의됐다.노조 측은 "일선 공직자들과 함께하는 행정이 필요하다"며 "합리적인 노사관계 정립과 근무 여건 개선이 필요하다"고 강조했다.강병덕 후보는 "공직자들이 존중받는 조직문화를 만드는 것이 중요하다"며 "당선된다면 상호 존중과 이해를 바탕으로 행정을 운영하겠다"고 말했다. 이어 "행정은 단체장 혼자 하는 것이 아니라 공직자들과 함께 만드는 것"이라며 "공직사회가 자부심을 갖고 일할 수 있는 환경을 만들겠다"고 밝혔다.이광재 후보 역시 "행정의 근간은 공직사회"라며 "공직사회가 안정적으로 일할 수 있도록 국회 차원의 제도적 지원 역할을 하겠다"고 말했다.두 후보는 "이번 간담회는 단순한 의견 청취를 넘어 정책으로 이어지는 출발점"이라며 "교육과 행정 모두 시민 삶과 직결되는 만큼 현장의 목소리를 정책에 적극 반영하겠다"고 밝혔다.강병덕·이광재 원팀 캠프는 앞으로도 지역경제, 문화예술, 여성, 장애인, 생활체육 등 다양한 분야 간담회를 이어가며 시민 소통 행보를 확대할 계획이라고 설명했다.