봉주영

- 두번째 차이는 유무선 전화비율. SBS-입소스 전화는 무선 가상번호 100%이지만 부산MBC-한길리서치는 유선전화 15.7%를 포함했다. 통상적으로 중앙선거여론조사심의위원회는 무선 응답 비율을 70% 이상으로 권고하고 있다. 하지만 정보통신정책연구원의 2025년 한국미디어패널 조사 기준 가정용 전화기 보유율은 18.5%인 반면 개인 휴대폰 보유율은 99.2%라 유선전화 비율이 어느 정도 차지하는 것이 적정한가를 두고는 의견이 엇갈린다. 사용 시간도 절대적으로 차이나기 때문(개인 유선전화 평균 사용시간 5분 6초, 무선전화 2시간 32분 5초). 유선전화 비율이 높을수록 보수 성향이나 고령층 의견이 과대 표집될 수 있다는 지적이 나오는 이유이기도 하다.- 다만 지역적 특성을 감안하면, 유선 전화 반영이 타당한 측면도 있다. 이번 조사 결과들을 보면 부산 북구갑은 60대 이상이 약 43%를 차지할 정도로 고령층 비중이 높은 곳이다. 지역 내에서 오랫동안 거주했고, 집전화를 유지하는 가구라면 상당한 '토박이'일 테고, 투표 참여 의지가 높다고 추정할 수도 있다. 다만 그럼에도 '15.7%'라는 유선전화 비중은 너무 많다는 지적이 존재한다. 참고로 최근 전재수 민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보 격차가 소수점으로 나와서 눈길을 끌었던 제이투인사이트랩 조사의 경우 유선 비율이 25%에 달했다.- 마지막으로 문항 설계도 약간 달랐다. SBS-입소스 조사의 경우 기상대결을 물을 때 더불어민주당 하정우, 국민의힘 박민식, 그리고 무소속 한동훈 이렇게 불러주면서 지지 후보를 물었는데 부산MBC-한길리서치 조사는 정당 소속을 빼고 보기를 하정우, 한동훈, 박민식 이렇게 제시했다. 일각에서 정당명을 뺀 방식이 인지도가 높은 한동훈 전 대표에게 보다 유리한 것 아니냐고 지적하는 이유다. 물론 이 모든 차이점을 두 조사 결과가 상이한 원인으로 단정할 수 없지만, 그만큼 부산 북구갑에 대한 관심이 뜨겁다는 방증 아닐까.