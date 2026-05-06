화순저널

윤영민 더불어민주당 화순군수 예비후보.더불어민주당 화순군수 경선 재심을 요구해 온 윤영민 예비후보가 지난 5일 결국 중앙당 결정을 수용하며 공식 승복 뜻을 밝혔다.윤 후보는 수사와 관련해서도 "사법기관의 판단을 지켜봐야 한다"라며 정치적 공세보다 당 화합과 지역 안정에 무게를 두겠다는 뜻도 밝혔다.윤 예비후보는 6일 SNS에 "비록 결과에는 아쉬움이 남지만 중앙당의 결정을 겸허히 받아들이겠다"라며 "이제는 갈등과 분열을 넘어 화합과 통합으로 나아가야 할 시간"이라고 밝혔다.윤 예비후보는 그동안 경선 과정에서 불거진 각종 의혹과 문제 제기에 대해 중앙당 재논의를 요청하며 결과를 기다려왔다. 그러나 중앙당 최고위원회가 "경선을 뒤엎을 정도의 후보 결격 사유를 찾기 어렵다"라는 판단을 내리면서 사실상 공천 절차가 마무리된 것으로 전해졌다.윤 예비후보는 "그동안 중앙당의 결정을 기다려왔다. 그리고 당이 최종적으로 경선 후보를 인정했다. 그렇다면 중앙당의 결정을 존중해야 한다"라며 "계속 문제를 제기하며 뒤엎으려 하는 것은 진짜 경선 불복이 될 수 있다"라고 말했다.특히 이번 선거 관련한 수사에 대한 의견도 밝혔다. 윤 예비후보는 "현재 제기된 사안들은 후보 개인만의 문제가 아니라 여러 사람이 연루된 내용"이라며 "수사 결과와 사법적 판단이 나오기까지 당이 섣불리 결정을 하기 어렵다는 입장을 수용한다"라고 했다.이어 "향후 사법적으로 밝혀질 부분은 경찰과 사법기관이 판단할 문제이지, 더 이상 정치적으로 끌고 갈 사안은 아니다"라며 "그 부분은 이제 제 손을 떠난 것 같다"라고 했다.윤 예비후보는 "이번 경선 과정이 군민들에게 큰 상처를 준 것도 사실"이라며 "민주당 후보가 갈등을 잘 봉합해주길 바라고 저 또한 화순 민주당이 신뢰받을 수 있도록 역할을 하겠다"라고 밝히며 선거 후유증 최소화와 당내 통합 필요성을 거듭 강조했다.또 "당의 결정이 났다고 해서 당을 원망하거나 부정하는 일은 하지 않겠다"라며 "큰 틀의 질서는 지키면서도 불합리한 부분은 바로잡아 가겠다"라고 했다.윤 후보는 끝으로 "선당후사 정신으로 백의종군해야 하지 않겠느냐"며 향후 당내 역할 가능성도 내비쳤다. 이어 "화순을 위한 걸음은 멈추지 않겠다"라며 "민생과 지역경제를 살피고 군민과 함께하는 역할이 있다면 어디서든 최선을 다하겠다"고 강조했다.지역 정치권에서는 윤 후보의 이번 승복 메시지가 경선 이후 이어진 당내 갈등 국면을 일정 부분 정리하는 신호탄이 될 수도 있다는 분석이 나온다.다만 이번 경선 과정과 이후 대응 국면에서 빚어진 양측 지지자들의 감정적 충돌과 적대적 행위에 대한 후유증이 여전히 남아 있어, 향후 지역 정치권이 갈등을 봉합하고 실질적인 화합으로 나아갈 수 있을지가 중요한 과제로 부상하고 있다.