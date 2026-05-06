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더불어민주당 장흥군 후보 원팀 선언 기념촬영김정업 기자
이번 민주당의 '원팀 선언'은 다가오는 6월 3일 지방선거를 앞두고 전열을 가다듬어 지지층을 결집하려는 전략으로 풀이된다. 현재 장흥군 선거구는 각급 선거에서 타 정당 및 무소속 후보들의 도전이 거세 치열한 경쟁이 예상되는 지역이다.
장흥군수 선거에서는 조국혁신당 사순문 후보가 민주당 김성 후보의 대항마로 나서며 '중앙당 대리전' 양상을 띠고 있다. 특별시의원 선거구에서는 진보당 박형대 후보가 탄탄한 바닥 민심을 토대로 민주당 후보들과 격돌한다.
기초의원 선거 또한 치열하다. 장흥군 가 선거구에서는 진보당 서정란 후보와 무소속 김선홍·김익만 후보가 출사표를 던졌으며, 나 선거구에서는 진보당 박순단 후보가 민주당 후보들에 맞서 각축전을 벌이고 있다.
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