충북인뉴스

사진 왼쪽부터 신용한 더불어민주당 충북지사 예비후보, 김영환 국민의힘 예비후보. 사진=충북인뉴스 DB.더불어민주당 충북도당은 신용한 충북지사 예비후보를 둘러싼 국민의힘 충북도당의 의혹 제기에 대해 "사실무근의 정치공세"라고 일축하며, 김영환 충북지사 관련 의혹에 대한 해명과 사과가 우선돼야 한다고 주장했다.민주당 충북도당은 6일 성명을 내고 "공당이 기초적인 사실 확인없이 고발인의 일방적 주장만을 기초로 의혹을 제기하는 것은 허위사실 유포"라며 "법적 책임을 질 것을 강력히 요구한다"고 밝혔다.민주당은 국민의힘 측이 제기한 '대포폰 사용' 및 '차명 급여 지급' 의혹에 대해서 "전혀 사실무근"이라고 선을 그었다.또 "신용한 후보 측이 이미 고발인을 무고 등의 혐의로 고발한 상황임을 여러 차례 밝혔음에도 근거 없는 의혹 제기를 이어가고 있다"며 "이는 김영환 후보의 오송 참사와 금품수수 의혹 등 각종 사법 리스크를 덮기 위한 정치적 공세에 불과하다"고 비판했다.민주당은 "국민의힘 충북도당은 신용한 후보에 대한 정치공세 이전에 김영환 후보에게 제기된 각종 의혹에 대해 도민들에게 진솔하게 사과하고 사실에 기반한 해명을 먼저 해야 한다"고 강조했다.앞서 국민의힘 충북도당은 같은 날 오전 충북도청에서 기자회견을 열고 신용한 예비후보를 둘러싼 '대포폰 사용' 및 '차명 계좌를 통한 급여 지급' 의혹 해명을 요구했다.안지윤 국민의힘 충북도당 수석대변인은 "후보자의 도덕성과 법적 책임성은 엄격하게 검증돼야 한다"며 "관련 의혹이 사실이라면 선거의 공정성과 민주주의 근간을 흔드는 중대한 사안"이라고 비판했다.