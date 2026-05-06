연합뉴스

박형준, 박완수, 김두겸 등 국민의힘 영남권 시도지사 후보 5명이 6일 울산시청 프레스센터에서 더불어민주당의 조작기소 특검법안을 규탄하는 기자회견을 하고 있다.'윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안(조작기소 특검법)'을 놓고 더불어민주당의 속도 조절에 이어 정부까지 "법안 취지가 공소취소에 있는 게 아니"라며 해명에 나섰지만, 보수층 결집을 노리는 국민의힘 등은 빠르게 6.3 지방선거 쟁점화를 시도하는 모습이다.6일 국민의힘과 개혁신당의 부울경 광역단체장 예비후보는 일제히 '조작기소 특검' 논란을 키우며 정부·여당을 공격하고 나섰다. 박형준·김두겸·박완수 등 부울경 국민의힘 광역단체장들은 울산을 찾아 대구·경북의 추경호·이철우 후보와 성명을 발표했다.이들은 "민주당 발의 법안의 수사 대상 12건 가운데 8건이 이재명 대통령 기소 사건"이라며 "수사 개시부터 공소 취소까지 대통령 본인이 결과를 좌우할 수 있는 유례를 찾기 힘든 입법"이라고 공격을 퍼부었다. 대놓고 불씨를 키우겠단 것이다. 이들은 "본질이 전달되면 시민들이 분노하고 행동에 나설 것"이라며 추가 대처를 예고했다.이로부터 4시간 뒤에는 개혁신당이 다음 바통을 이어받았다. 개혁신당의 정이한 부산시장 예비후보는 정성동 경남도당위원장, 강명상 창원시장 예비후보와 함께 기자회견을 열어 '부울경 후보 연석회의'를 전격 제안했다. 민주당이 거대 의석으로 법치주의를 유린하고 있으며, 정당을 뛰어넘어 이에 맞서자는 주장이다.당장 만남을 요구한 정 예비후보는 "나라 법을 마음대로 주무를 거면, 차라리 국호를 대한제국으로 바꾸라"라며 "(이 대통령은) 당당하면 재판장에서 실력으로 무죄를 증명해야 한다"라고 목청을 키웠다. 강명상 예비후보도 "공소취소 특검법은 사법 시스템을 무기화한 것이며 법치주의를 마비시키고 있다"라며 민주당을 규탄했다.