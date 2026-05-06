충북인뉴스

충북교육감 선거에 출마한 김성근 예비후보와 조동욱 예비후보가 6일 후보 단일화를 공식 선언했다.두 후보는 이날 충북교육청에서 기자회견을 열고 "충북의 민주교육 실현을 위해 김성근 예비후보로 단일화하기로 합의했다"고 밝혔다.조동욱 예비후보는 먼저 "학벌 제일주의와 공부 줄 세우기 등 윤건영 교육감의 시대착오적인 교육정책이 계속되는 것을 막아야 한다는 도민들의 열망에 부응하기 위해 결단을 내렸다"고 단일화 배경을 설명했다.조 예비후보는 당초 제안했던 김성근·조동욱·김진균 예비후보 간 3자 단일화와 관련해서는 "김진균 예비후보가 내란 세력 변호사 단톡방에 카드뉴스를 게시하는 등 부적절한 행보를 보인 사실을 확인했다"며 "역사의식이 없는 김 후보는 더 이상 단일화 대상이 될 수 없다고 판단해 김성근 예비후보와 상호 협의를 거쳐 조건 없이 단일화에 합의했다"고 밝혔다.김성근 예비후보는 조 예비후보의 결단에 감사의 뜻을 표하며 "충북교육의 민주주의를 위해 통 큰 결정을 내려주신 조동욱 예비후보께 깊이 감사드린다"고 말했다.이어 "조 예비후보가 제시한 교육 정책과 철학을 교육 운영의 중요한 지침으로 삼아 민주교육 실현으로 이어가겠다"며 "반드시 선거 승리로 보답하겠다"고 강조했다.김 예비후보는 또 조 예비후보가 김성근 선거대책위원회 공동선대위원장직을 맡기로 했다고 발표했다.두 후보가 단일화함에 따라 충북교육감 선거 구도는 4자 구도로 재편됐다.