충북인뉴스
충북교육감 선거에 출마한 김성근 예비후보와 조동욱 예비후보가 6일 후보 단일화를 공식 선언했다.
두 후보는 이날 충북교육청에서 기자회견을 열고 "충북의 민주교육 실현을 위해 김성근 예비후보로 단일화하기로 합의했다"고 밝혔다.
조동욱 예비후보는 먼저 "학벌 제일주의와 공부 줄 세우기 등 윤건영 교육감의 시대착오적인 교육정책이 계속되는 것을 막아야 한다는 도민들의 열망에 부응하기 위해 결단을 내렸다"고 단일화 배경을 설명했다.
조 예비후보는 당초 제안했던 김성근·조동욱·김진균 예비후보 간 3자 단일화와 관련해서는 "김진균 예비후보가 내란 세력 변호사 단톡방에 카드뉴스를 게시하는 등 부적절한 행보를 보인 사실을 확인했다"며 "역사의식이 없는 김 후보는 더 이상 단일화 대상이 될 수 없다고 판단해 김성근 예비후보와 상호 협의를 거쳐 조건 없이 단일화에 합의했다"고 밝혔다.
김성근 예비후보는 조 예비후보의 결단에 감사의 뜻을 표하며 "충북교육의 민주주의를 위해 통 큰 결정을 내려주신 조동욱 예비후보께 깊이 감사드린다"고 말했다.
이어 "조 예비후보가 제시한 교육 정책과 철학을 교육 운영의 중요한 지침으로 삼아 민주교육 실현으로 이어가겠다"며 "반드시 선거 승리로 보답하겠다"고 강조했다.
김 예비후보는 또 조 예비후보가 김성근 선거대책위원회 공동선대위원장직을 맡기로 했다고 발표했다.
두 후보가 단일화함에 따라 충북교육감 선거 구도는 4자 구도로 재편됐다.
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