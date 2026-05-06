허태정

더불어민주당 대전시장 후보가 6일 자신의 선거 캠프에서 청년 공약을 발표하고 있다.허태정 더불어민주당 대전시장 후보는 이날 오후 자신의 선거사무소에서 청년정책 공약을 발표하고, 대전을 청년들이 배우고 일하고 살고 즐길 수 있는 도시로 만들겠다는 구상을 밝혔다.허 후보가 제시한 핵심 공약은 ▲청년 교육·일자리 창출 ▲청년주택 5000호 공급 ▲청년문화바우처 지급 등 3개 분야다.허 후보는 이번 공약에 대해 단순히 청년들이 대전을 떠나지 않도록 붙잡는 지원책이 아니라, 청년들이 대전에 머물 수 있는 삶의 기반을 만들어 청년세대가 자연스럽게 대전에 정착할 수 있도록 하는 구조적 정책이라고 설명했다.우선 허 후보는 대전을 AI·바이오·콘텐츠·방산·에너지·제조, 이른바 'ABCDEF' 기반의 '중부권 인재 양성 앵커도시'로 조성하겠다고 밝혔다.이 구상은 지역 청년들에게 필요한 취업 정보를 통합 제공하고, 대학과 기업이 필요로 하는 학과·교육과정을 연결해 지역 청년이 대전 기업에 취업할 수 있는 지원체계를 구축하겠다는 내용이다.이를 위해 허 후보는 대전시와 지역대학, 상공회의소, 대덕특구 연구기관 등이 함께 참여하는 협업 체계를 만들고, 지역기업과 일자리, 청년지원정책 정보를 한곳에서 확인할 수 있는 청년 일자리 통합플랫폼을 구축하겠다고 밝혔다.또 대학과 27개 정부출연 연구기관이 보유한 연구역량을 청년 창업과 연결하는 청년기술 창업 펀드를 조성해 창업자금 지원과 멘토링, 스타트업 육성, 딥테크 창업 지원까지 이어지는 체계를 만들고, 청년 벤처기업 1000개 창업·육성을 목표로 제시했다.허 후보는 "청년 일자리를 '찾는 것'에서 '만드는 것'으로 전환하겠다"며 "새로운 공공기관의 대전 혁신도시 유치를 통한 지역 대학 출신의 공공기관 취업 확대도 함께 추진하겠다"고 말했다.허 후보는 두 번째 공약으로 청년들의 주거비 부담을 줄이기 위한 청년주택 5000호 공급을 약속했다.그는 청년주택 공급에서 단순한 물량 확대보다 정주 여건이 중요하다고 보고, 역세권과 도심융합특구 등 교통 접근성과 생활 인프라가 갖춰진 지역을 중심으로 청년주택을 공급하겠다고 설명했다.공급 방식으로는 민선7기 당시 시작한 대전도시공사의 '다가온 주택' 확대, LH와의 연계, 공공지원 청년 민간임대 모델 적용 등 3가지를 제시했다.세 번째 공약은 대전에 거주하는 만 14세부터 23세까지 청소년·청년을 대상으로 한 미래세대 문화바우처 지급이다.허 후보는 온통대전2.0 앱 안에 청년문화 전용 지갑을 만들고, 이를 공연·전시·영화·도서·체험 등에 사용할 수 있도록 하겠다고 밝혔다.특히 독립서점, 공방, 소극장 등 대전의 로컬 문화를 지켜온 소상공인을 우선 연계해 청년의 문화소비가 지역경제 활성화로 이어지는 구조를 만들겠다는 구상이다.허 후보는 "청년이 떠나는 도시에는 미래가 없다. 단순한 지원이 아니라 청년의 삶을 완전히 바꾸는 구조를 만들어야 한다"고 강조했다. 이어 "허태정의 청년특별시는 단순한 지원정책이 아니라, 청년들이 대전에서 배우고 일하고 살고 즐길 수 있는 삶의 구조를 만드는 약속"이라고 말했다.