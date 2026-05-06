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26.05.06 16:08최종 업데이트 26.05.06 16:13
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6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 허태정 대전시장 예비후보와 국민의힘 이장우 대전시장 예비후보가 각각 청년정책과 교통·도시공간 재편 공약을 발표하며 본격적인 정책 대결에 나섰다.

허태정 후보는 6일 청년의 교육·일자리, 주거, 문화생활을 묶은 '직(職)·주(住)·락(樂)' 3대 청년정책을 발표하며 "대전을 청년특별시로 만들겠다"고 밝혔고, 이장우 후보는 대전천 하상도로를 지하화하고 지상부를 친수공원으로 조성하는 '대전 리버뷰 프로젝트'를 제시하며 "교통·환경·경제를 동시에 혁신하는 도시 대전환 프로젝트"라고 강조했다.

허태정 "청년이 떠나는 도시에는 미래가 없다"

더불어민주당 대전시장 후보가 6일 자신의 선거 캠프에서 청년 공약을 발표하고 있다.허태정

허태정 더불어민주당 대전시장 후보는 이날 오후 자신의 선거사무소에서 청년정책 공약을 발표하고, 대전을 청년들이 배우고 일하고 살고 즐길 수 있는 도시로 만들겠다는 구상을 밝혔다.

허 후보가 제시한 핵심 공약은 ▲청년 교육·일자리 창출 ▲청년주택 5000호 공급 ▲청년문화바우처 지급 등 3개 분야다.

허 후보는 이번 공약에 대해 단순히 청년들이 대전을 떠나지 않도록 붙잡는 지원책이 아니라, 청년들이 대전에 머물 수 있는 삶의 기반을 만들어 청년세대가 자연스럽게 대전에 정착할 수 있도록 하는 구조적 정책이라고 설명했다.

우선 허 후보는 대전을 AI·바이오·콘텐츠·방산·에너지·제조, 이른바 'ABCDEF' 기반의 '중부권 인재 양성 앵커도시'로 조성하겠다고 밝혔다.

이 구상은 지역 청년들에게 필요한 취업 정보를 통합 제공하고, 대학과 기업이 필요로 하는 학과·교육과정을 연결해 지역 청년이 대전 기업에 취업할 수 있는 지원체계를 구축하겠다는 내용이다.

이를 위해 허 후보는 대전시와 지역대학, 상공회의소, 대덕특구 연구기관 등이 함께 참여하는 협업 체계를 만들고, 지역기업과 일자리, 청년지원정책 정보를 한곳에서 확인할 수 있는 청년 일자리 통합플랫폼을 구축하겠다고 밝혔다.

또 대학과 27개 정부출연 연구기관이 보유한 연구역량을 청년 창업과 연결하는 청년기술 창업 펀드를 조성해 창업자금 지원과 멘토링, 스타트업 육성, 딥테크 창업 지원까지 이어지는 체계를 만들고, 청년 벤처기업 1000개 창업·육성을 목표로 제시했다.

허 후보는 "청년 일자리를 '찾는 것'에서 '만드는 것'으로 전환하겠다"며 "새로운 공공기관의 대전 혁신도시 유치를 통한 지역 대학 출신의 공공기관 취업 확대도 함께 추진하겠다"고 말했다.

청년주택 5000호·문화바우처... "배우고 일하고 살고 즐기는 구조 만들 것"

허 후보는 두 번째 공약으로 청년들의 주거비 부담을 줄이기 위한 청년주택 5000호 공급을 약속했다.

그는 청년주택 공급에서 단순한 물량 확대보다 정주 여건이 중요하다고 보고, 역세권과 도심융합특구 등 교통 접근성과 생활 인프라가 갖춰진 지역을 중심으로 청년주택을 공급하겠다고 설명했다.

공급 방식으로는 민선7기 당시 시작한 대전도시공사의 '다가온 주택' 확대, LH와의 연계, 공공지원 청년 민간임대 모델 적용 등 3가지를 제시했다.

세 번째 공약은 대전에 거주하는 만 14세부터 23세까지 청소년·청년을 대상으로 한 미래세대 문화바우처 지급이다.

허 후보는 온통대전2.0 앱 안에 청년문화 전용 지갑을 만들고, 이를 공연·전시·영화·도서·체험 등에 사용할 수 있도록 하겠다고 밝혔다.

특히 독립서점, 공방, 소극장 등 대전의 로컬 문화를 지켜온 소상공인을 우선 연계해 청년의 문화소비가 지역경제 활성화로 이어지는 구조를 만들겠다는 구상이다.

허 후보는 "청년이 떠나는 도시에는 미래가 없다. 단순한 지원이 아니라 청년의 삶을 완전히 바꾸는 구조를 만들어야 한다"고 강조했다. 이어 "허태정의 청년특별시는 단순한 지원정책이 아니라, 청년들이 대전에서 배우고 일하고 살고 즐길 수 있는 삶의 구조를 만드는 약속"이라고 말했다.

이장우 "대전천은 더 이상 도로가 아니다... 대전 리버뷰 프로젝트 추진"

이장우 국민의힘 대전시장 후보가 6일 자신의 선거 사무소에서 공약을 발표하고 있다.이장우

이장우 국민의힘 대전시장 후보는 이날 '제2차 교통혁명 공약'으로 대전천 하상도로를 지하화하고, 지상부를 시민 친수공원으로 조성하는 '대전 리버뷰 프로젝트'를 발표했다.

이 후보는 앞서 1호 공약으로 도시철도 3~6호선 무궤도 트램 임기 내 개통을 내세운 데 이어, 이번에는 원도심과 신도심을 잇는 대전천 축을 교통·환경·경제가 결합된 공간으로 재편하겠다는 구상을 제시했다.

이 후보의 공약은 동구 천동에서 서구 둔산동까지 이어지는 대전천 하상도로를 승용차 전용 지하차도, 이른바 하저터널로 전환하고, 현재 도로로 쓰이고 있는 지상부를 생태·친수공원으로 되돌리는 것이 핵심이다.

현재 대전천 고수부지는 하상도로로 활용되면서 하천 본래의 생태·친수 기능이 제한되고 있으며, 집중호우 시 상습 침수 문제와 원도심 주거환경 낙후, 재개발·재건축 추진 지연, 하천 기능 훼손 등의 문제가 지속적으로 제기돼 왔다는 것이 이 후보 측의 설명이다.

또 하루 최대 7만3000대가 통행하는 교통 수요를 고려할 때 기존 도로를 단순히 확장하는 방식이 아니라, 지하와 지상을 분리하는 입체적 교통체계 전환이 필요하다고 밝혔다.

이번 사업은 동구 천동에서 서구 둔산동까지 총 6.42km 구간에 왕복 4차로, 설계속도 70km/h 규모로 추진되며, 총사업비는 약 6700억 원으로 추산된다.

사업 방식은 민자사업을 우선 추진하되, 30년에서 50년 운영 방식 등을 검토한 뒤 재정사업 가능성도 함께 살핀다는 계획이다.

"도로는 지하로, 자연은 시민에게로"... 대전형 청계천 구상

이 후보는 이번 공약의 핵심 콘셉트를 '도로는 지하로, 자연은 시민에게로'라고 설명했다. 하상도로를 완전히 지하화해 자동차 흐름은 지하에서 처리하고, 지상부는 생태·친수공간으로 전환해 이른바 '대전형 청계천'을 조성하겠다는 계획이다.

이 후보는 이를 통해 지상과 지하 공간을 분리한 도시 경쟁력 강화, 친수공간 확대와 공원 인프라 확충, 교통 효율 극대화, 원도심과 신도심을 연결하는 경제벨트 형성, 수변 프리미엄 주거환경에 따른 부동산 가치 상승 등의 효과가 기대된다고 밝혔다.

특히 대전천이 그동안 도로 기능에 갇혀 시민의 생활공간으로 충분히 활용되지 못했다는 점을 강조하며, 하천을 시민에게 돌려주는 도시공간 재편이 필요하다고 설명했다.

이 후보는 "대전천은 더 이상 도로가 아니다"라며 "대전천을 명품 수변공원으로 되돌려 시민 삶의 질과 도시의 자산 가치를 동시에 끌어올리겠다"고 강조했다.

이어 "이번 공약은 단순한 도로 사업이 아니라, 교통·환경·경제를 동시에 혁신하는 '도시 대전환 프로젝트'"라며 "대전천을 중심으로 원도심과 신도심을 연결하는 대한민국 최고 수변도시 모델을 만들겠다"고 밝혔다.
#허태정 #이장우 #대전청년특별시 #하상도로지하화 #정책공약

6.3 지방선거
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