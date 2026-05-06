울산시의회

시민회의가 6일 울산시의회 프레스센터에서 단일화와 관련한 정책협약 경과와 후보단일화 추진 상황에 대한 입장발표 기자회견을 하고 있다.범야권 후보 단일화를 추진해오던 울산지역 31개 단체로 구성된 시민회의가 6일 시의회서 기자회견을 갖고 "현재의 단일화 중재 논의에서 철수한다"라고 선언했다.민주당 김상욱, 진보당 김종훈, 조국혁신당 황명필 울산시장 후보가 4월 30일, 5월 4일, 5월 8일 유튜브 생중계로 정책토론회를 열기로 했지만 4월 30일 1차 토론회만 열리고 나머지는 취소된 것이 그 배경이다.시민회의는 "김상욱 후보가 정책협약 요청에 묵묵부답하고 있다"라며 "이것은 단순한 소통의 지연이 아니라 광장에서 사회대개혁을 요구하며 목소리를 높여온 수많은 시민과 시민사회 전체를 무시하는 처사로 도저히 묵과할 수 없다"고 밝혔다.시민회의는 또 "정책토론회 무산에 대해 심각한 유감을 표명한다"라며 "후보 단일화의 기본 전제로 시민회의가 제안한 정책토론회를, 김상욱 후보 측은 공직선거법 제8조 위반을 이유로 일방적으로 취소하였지만 이는 사실에 부합하지 않다"고 덧붙였다.그러면서 "정책토론회는 단일화를 위해 3당이 합의한 사안으로, 근거가 불분명한 이유를 들어 이를 거부하는 것은 약속 위반이며 시민들의 신뢰를 저버리는 일"이라며 "이는 단순한 일정 조율의 실패가 아니라 시민회의와 시민사회에 대한 신뢰를 스스로 파기한 것이며, 단일화 의지 자체를 근본적으로 의심케 하는 중대한 사안"이라고 지적했다.하지만 더불어민주당 울산시당과 김상욱 후보는 단일화를 거듭 주장하고 있다.오상택 울산시당 지방선거전략단장은 이날 같은 장소에서 기자회견을 열고 '100% 시민여론조사로 민주-진보 후보단일화'를 할 것을 요구했다.민주당 측은 "우리는 처음부터 지금까지 광역단체장은 물론 기초단체장까지 포함한 단일화 경선을 일관되게 제안해 왔다"라며 "지금의 단일화 논의는 어느 한쪽의 요구에 대한 화답이 아니라 더불어민주당이 줄기차게 주장해온 원칙을 확인하고 실행하는 과정이다. 그 방법은 시민의 의사가 온전히 반영되는 100% 시민 여론조사 방식이어야 한다"라고 강조했다.반면 진보당 울산시당과 김종훈 울산시장 후보측은 단일화 방법으로 여론조사를 포함해, 시민의 의사가 능동적으로 반영되는 '시민선거인단', 정책과 후보의 자질을 심의, 검증, 평가할 수 있는 '정책배심원제', 시민의 숙의를 보장할 '정책토론회' 방식을 요구하고 있다.앞서 김상욱 후보도 SNS에 글을 올려 "후보자 중심 후보단일화"를 제안했다.김 후보는 "울산은 간절하고 절박하다. 줄세우기와 고립되고 폐쇄된 기득권 카르텔로 형성된 불공정한 시민 사회를 시민 주인, 시민 중심 민주도시로 재건해야 한다"라며 "이 사명을 해내기 위해서는 범민주진영의 힘을 하나로 모아야만 한다"고 밝혔다.이어 "그동안 중앙당 및 시당의 단일화를 독려하고 지켜봤지만, 더 이상 기다리기만 할 수 없는 마지막 시간이 가까워지고 있다"라며 "조승래 민주당 사무총장도 개별 후보 차원의 단일화 논의를 차단하고 있지 않다고 밝혔다. 이제 개별 후보 차원의 단일화로 꽉 막혀 있는 단일화 논의의 돌파구를 열어야 한다"라고 덧붙였다.그러면서 "개별 후보자 자격으로 울산광역시장 후보 범민주(더불어민주당, 조국혁신당, 진보당) 단일화를 더불어민주당의 우당이며 범민주의 동지인 조국혁신당과 진보당에 공식 제안한다"라며 구체적인 방법과 절차는 실무협의를 통해 함께 결정하면 된다"라고 밝혔다.