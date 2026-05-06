정상신

정상신 대전교육감 선거 예비후보.정상신 대전시교육감 예비후보가 장거리 통학과 과밀학급, 학교 배정 민원 해소를 위해 학교 신설과 이전 재배치를 포함한 교육 인프라 확충 공약을 발표했다.정 예비후보는 6일 정책공약 발표를 통해 "대전교육청은 시민에게 응답하는 교육행정으로 거듭나야 한다"며 "오래된 학교 신설 민원과 통학 안전 문제를 해결하고, 재개발·신도시 지역의 교육 수요에 대응하겠다"고 밝혔다.이번 공약은 2027년부터 2031년까지 5년 동안 추진하는 계획으로, 동구와 유성구에 중학교 2곳과 고등학교 2곳 등 모두 4개 학교를 신설 또는 이전·재배치하는 내용을 담고 있다.대상 학교는 동구의 가칭 '대전구성중학교'와 '대전천동고등학교', 유성구의 가칭 '대전죽동중학교'와 '대전도안고등학교'다.정 예비후보는 추진 원칙으로 학생 중심, 안전 최우선, 지역 균형 발전, 미래교육 대응, 학부모 체감 정책을 제시했다.고등학교 2곳은 과밀학급 해소와 진로·진학 교육 강화를 위한 거점으로 육성하고, 교육특구 지정과 지역 교육격차 해소를 함께 추진하겠다는 계획이다. 중학교 2곳은 장거리 통학을 줄이고 교통사고 위험을 최소화해 학부모들의 '가까운 학교' 요구에 응답하는 데 초점을 맞췄다.실행 방안으로는 학교 이전 재배치, 소규모 학교 통폐합과 신설, 분교형 학교, 도시형 고밀 스마트학교 등 다양한 유형을 검토하겠다고 밝혔다.정 예비후보는 "학교 시설을 합리적으로 재배치하면 학생 안전을 확보하고 학부모 민원을 해소하는 것은 물론, 공교육 경쟁력 강화와 지역 활성화 효과까지 기대할 수 있다"며 "교육청 행정이 시민의 소리를 듣고 응답하는 행정으로 바뀌어야 한다"고 강조했다.