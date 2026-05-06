오마이뉴스 장재완

황인호 더불어민주당 대전 동구청장 후보(자료사진).황인호 더불어민주당 대전 동구청장 후보가 동구지역 교육사각지대 해소를 위한 교육 인프라 확충 공약을 발표했다.황 후보는 6일 대전시의회 기자실에서 기자회견을 열고 가칭 '천동고등학교'와 '성남중학교' 설립, 대동·용운동 지역 병설유치원 신설 등을 핵심으로 하는 교육공약을 제시했다.황 후보는 우선 내년 개교를 앞둔 천동중학교에 이어 천동 지역 고등학교 설립을 추진하겠다고 밝혔다. 이를 위해 천동고 설립추진위원장인 이성훈 동구 교육정책위원회 대표와 학교 설립을 위한 공동 대응에 나서겠다고 선언했다.이성훈 대표는 지난 2022년부터 천동중학교 설립추진위원장을 맡아 학교 신설을 이끌었으며, 지난해 7월 천동지역 고등학교 신설을 위한 주민 간담회에서 추진위원장으로 추대된 바 있다.황 후보는 천동고를 단순한 일반 학교가 아닌 진로·직업 맞춤형 학교, AI·디지털 기반 맞춤형 학습학교 등 미래형 고등학교로 조성해 차별화된 교육 경쟁력을 확보하겠다는 구상도 밝혔다.성남동 지역 중학교 신설 방안도 제시했다. 황 후보는 현재 성남동 구성지구에 2140세대가 입주해 있고, 인근에 내년 6월 우미린 1200여 세대 입주가 예정돼 있는 등 재개발·재건축이 이어지고 있어 중학교 설립 필요성이 높다고 설명했다.그러나 성남동 540번지 일원 구성중학교 부지는 20년 넘게 학교 건립이 표류하면서 학생들이 장거리 통학을 하거나 과밀학급에서 수업을 받는 등 교육여건이 열악한 상황이라고 지적했다.황 후보는 "성광진 교육감 후보 등과의 논의를 통해 학생 수가 급격히 줄고 있는 인근 중학교를 이전하는 방안이 학교 설립 절차를 단축할 수 있는 유력한 대안으로 검토됐다"고 밝혔다.아울러 대동과 용운동 일원 영유아 보육시설 부족 문제를 해결하기 위해 인근 초등학교 유휴교실을 리모델링해 병설유치원으로 활용하는 방안도 추진하겠다고 밝혔다.황 후보는 "동구의 교육 인프라 부족은 주민 삶의 질과 직결된 문제"라며 "구청장 취임 후 교육청과 적극 협의해 천동고, 성남중, 병설유치원 신설을 신속히 추진하겠다"고 강조했다.