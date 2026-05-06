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김태흠 충남지사가 지난 3월 4일 오전 충남도청에서 기자회견을 열고 행정통합과 관련한 자신의 의견을 밝히고 있다.정진석 전 비서실장의 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐 선거 출마 문제로 공방이 이어지고 있는 가운데, 김태흠 충남지사가 정 전 실장의 출마를 재차 반대하고 나섰다.앞서 지난 4일, 김 지사는 정진석 전 실장의 이 지역 보궐 선거 출마를 반대하며 '국민의힘 충남지사 예비후보 등록'을 잠정 연기한 상태다.당 안팎의 비판이 거세지자 정진석 전 실장은 같은 날 페이스북에 "당의 판단을 기다리겠다"라고 글을 올렸다. 정 전 실장은 "출마 선언 후 우리 당에서 벌어지는 일이 너무 당혹스럽다"면서 "지역 주민들이 원하는 후보를 선택하게 하는 최소한의 과정인 경선에 조차 저를 참여시키지 말라는 주장은 참으로 납득하기 어렵다"라고 주장했다.이런 가운데, 김태흠 충남지사가 정 전실장의 공천 배제를 재차 촉구하고 나서 관심이 쏠리고 있다.김 지사는 6일 오전 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>과 한 인터뷰에서 "비서실장이라는 최측근 자리에 있을 때 계엄이라는 초유의 사태가 벌어졌다. 국회의원 재보궐 선거에 나간다는 것은 보편성과 상식에 맞지 않는다"라며 "민주당에 먹잇감을 주는 것과 마찬가지"라고 비판했다.이어 "법적 책임을 떠나 도의적 책임을 져야 한다. 대통령은 판단을 잘못해 영어의 몸이 되었는데 비서실장이 국회의원에 나온다는 것을 국민들이 이해할 수 있겠느냐"고 반문했다.앞서 지난 4월 30일 정진석 전 실장은 박수현(더불어민주당) 국회의원의 충남지사 출마로 공석이 된 공주·부여·청양에 출마할 뜻을 밝힌 바 있다. 정 전 실장은 같은 날 페이스북에 "지금의 비상상황에서 당과 보수의 재건을 위해 제 마지막 책무를 외면할 수 없었다"며 "고심 끝에 출마를 결심했다"고 밝혔다.