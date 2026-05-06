오마이뉴스 장재완

대전시민사회단체연대회의와 보문산난개발반대시민대책위원회, 대전인권행동, 대전여성단체연합 등으로 구성된 '민선9기대전지방선거연대'는 6일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고, 민선9기 대전시정에 바라는 시민참여, 환경, 인권, 성평등 등 4대 분야 13개 정책을 발표했다.대전지역 시민사회단체들이 6·3 지방선거를 앞두고 민선9기 대전시정에 바라는 정책으로 시민참여, 환경, 인권, 성평등 등 4대 분야 13개 정책을 발표했다. 이들은 이번 정책 요구안을 더불어민주당 허태정 대전시장 후보, 국민의힘 이장우 대전시장 후보, 개혁신당 강희린 대전시장 후보에게 전달하고, 각 후보의 답변을 받아 유권자들에게 공개한다는 방침이다.대전시민사회단체연대회의와 보문산난개발반대시민대책위원회, 대전인권행동, 대전여성단체연합 등으로 구성된 '민선9기대전지방선거연대'는 6일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "대전시장 후보자들은 안전과 평등, 지속가능한 대전을 위한 시민들의 목소리를 들어야 한다"고 촉구했다.기자회견 취지 설명에 나선 박은영 대전시민사회단체연대회의 운영위원장은 "6월 3일 지방선거가 한 달 앞으로 다가왔고, 이제 민선9기 시정과 의회, 구정과 구의회를 새롭게 구성하게 된다"며 "오늘 이 자리는 인권, 여성, 환경, 시민참여 등 각 부문에서 활동하는 시민사회 80여 개 단체들이 대전시장 후보들에게 대전이라는 도시와 대전시민을 위해 필요한 공약을 제안하고, 민선9기가 반드시 실행해야 할 내용을 밝히기 위해 마련한 자리"라고 설명했다.그러면서 박 운영위원장은 민선8기 대전시정은 불통과 일방 추진 일변도라 해도 과언이 아니었다고 비판하면서 "민선9기는 민주주의를 파괴하고 행정 독주 일변도로 가는 정책이 아니라, 대전시민의 생존과 안전, 삶의 문제에 집중해야 한다"고 강조했다.문성호 대전시민사회단체연대회의 상임대표도 여는 발언을 통해 "시장은 시민의 공복이지 주인이 결코 아니다"라면서 "꿀잼도시가 된다고 시민들의 삶이 행복해지는 것은 아니며, 도시는 놀이공원이 아니라 시민들의 주거와 일자리, 사람과 사람이 관계를 맺고 문화를 공유하는 공간"이라고 말했다.이어 "쓸데없는 난개발에 시민의 혈세를 쏟아붓지 말고, 기후 불평등으로 고통받는 사회적 약자를 외면하지 않으며, 시민들의 삶에 고루 영향을 줄 수 있는 공공복지를 튼튼하게 강화해야 한다"고 강조했다.