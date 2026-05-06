뉴스피치 김이연심 기자

조상호 세종시장 예비후보는 이날 세종을 '365일 스포츠 도시'로 변모시키겠다는 청사진을 발표했다.더불어민주당 조상호 세종시장 예비후보가 세종을 '365일 스포츠 도시'로 변모시키겠다는 청사진을 발표했다. 조 후보는 6일 세종시의회 대회의실에서 기자회견을 열고, 스포츠가 시민의 복지이자 교육, 나아가 지역 경제를 이끄는 산업이 되는 5대 핵심 공약을 제시했다.조 후보는 먼저 현재 세종시가 신도심과 읍면 지역 간 체육 인프라 격차가 크고, 체계적인 인재 육성 시스템 부재로 유망주들이 외지로 유출되고 있는 현실을 지적했다. 이를 해결하기 위해 그는 "누구나, 언제나, 어디서나 스포츠를 즐기고, 스포츠 인재가 자라고, 활기찬 스포츠 관광으로 건강하고 활력이 넘치는 세종을 만들겠다"고 강조했다.가장 먼저 내세운 과제는 시민이 직접 정책을 설계하는 '스포츠 시민의회' 설치다. 생활체육 동호회부터 장애인·어르신·청소년, 지역 체육인과 전문가가 모두 참여하는 거버넌스를 구축해 행정 주도가 아닌 시민 체감형 정책으로 전환하겠다는 구상이다. 또한, 시장이 바뀌어도 정책이 흔들리지 않도록 4년을 넘어서는 '중장기 스포츠 진흥 기본 계획'을 수립해 지속 가능한 로드맵을 마련하겠다고 밝혔다.엘리트 체육 육성을 위한 파격적인 공약도 담겼다. 조 후보는 교육청과의 긴밀한 협력을 통해 '세종형 체육 중·고등학교' 설립을 추진하겠다고 공언했다. 이 학교는 단순한 운동선수 양성소가 아니라 스포츠 과학·산업·행정까지 아우르는 미래형 인재 양성 모델로 설계될 예정이다. 아울러 국립체육 영재학교 유치와 스포츠 과학센터 건립을 통해 세종을 국가급 스포츠 인재의 요람으로 만들겠다는 의지를 보였다.