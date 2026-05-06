오늘 우리는 다가오는 6.3지방선거를 앞두고 대전 지역 민중의 삶을 실질적으로 바꾸기 위한 진보적인 정책 대안을 발표하기 위해 이 자리에 섰습니다.



현재 우리 사회는 극심한 자산 불평등과 소득격차, 트럼프와 이스라엘의 침략전쟁과 세계질서의 다극화 여파로 인해 한 치 앞을 내다보기 힘든 상황으로 치닫고 있습니다.



국민의 일상과 안전, 피로 쌓아 올린 민주주의를 불법계엄으로 파괴한 윤석열과 내란세력 일당들은 여전히 반성조차 하지 않고 법적 처벌 과정도 우리의 정서만큼 와닿지 않고 있습니다. 또한 지금도 그들은 광장의 가장 큰 요구였던 사회대개혁의 길목마다 발목을 잡고 있습니다. 이에 우리는 '내란청산·사회대개혁' 이라는 광장의 큰 요구를 받아 다음과 같이 요구합니다.



첫째, 이번 6.3지방선거는 온전한 내란세력 청산 선거가 되어야 합니다.



내란세력들이 남아 있는 한 노동자·민중의 요구는 늘 내란의 벽 앞에 멈춰 설 것이고 언제든 다시 우리의 일상을 파괴하려 들 것이기 때문입니다. 우리가 요구하는 노동자·민중 중심의 정치개혁, 민생개혁은 뿌리 깊은 내란청산 없이 이뤄질 수 없습니다.



둘째, 노동자·민중의 요구에 적극 소통하고 해결 방법을 찾는 시정을 요구합니다.



지난 민선8기 대전시정은 불통의 상징이었습니다. 민주노총과 대전장애인차별철폐연대의 면담 요구에도 4년 내내 단 한 번의 면담도 이뤄지지 않았습니다. 0시 축제로 혈세를 쏟아부었지만 지역 문화·예술인들은 신음하고, 노점상들은 단속에 내몰리고 있습니다.



대학생들은 대전에 남고 싶어도 고물가, 등록금에 허덕이며 졸업 후 대전을 떠나곤 합니다. 현장의 목소리를 듣지 않는 대전시의 행정은 독선이고 오만이었습니다. 어렵더라도 소통하고 협치하려는 지방자치로 거듭나야 우리 지역의 사회대개혁이 시작되는 것입니다.



셋째, 안정적인 일자리와 생계수단, 대전시가 책임져야 합니다.



노동자·노점상·장애인·문화예술인·대학생 모두 하나같이 요구하는 것은 먹고 살 수 있는 안정적인 일자리와 생계수단입니다. 특히 대전은 양질의 일자리가 매우 부족하고, 다양한 업종의 생계를 지원하는 체계도 온전치 않습니다.



타 시도에서는 대부분 진행 중인 중증장애인권리중심일자리는 대전에선 시도조차 된 적이 없으며, 일자리가 없을수록 늘어나는 노점상의 경우 단속이 능사가 아니라 혁신형 거리가게 등으로 지역형 노점상 상생모델 개발이 필요합니다. 문화예술인, 대학생들이 지원 정책을 찾아 타 도시로 떠나지 않도록 넓고 일관된 지원 정책이 필요합니다.



넷째, 불통과 방관으로 점철된 과거와 결별하고 현장의 요구에 즉각 응답하는 책임·모범행정을 펼치십시오.



최근 안전공업(주) 화재참사 등 우리 지역의 사회적 재난이 연이어 벌어지며 노동자들의 안전이 매우 위협받고 있지만 실질적 점검 및 제도 마련이 현장에 가닿지 못하고 있습니다. 노조법 2조, 3조가 본격 시행된 지금, 대전시 민간위탁 사업장의 진짜 사장인 대전시장이 직접 모범사용자의 모습을 보여야 합니다.



장애인들은 특별교통수단 법정 대수를 마련해달라고 몇 해째 힘겨운 투쟁을 벌이고 있고 문화예술인들은 부적절한 문화재단 운영을 지적하고 있으나 이를 가로막고 있는 구태 행정은 지속되고 있습니다. 기본적으로 해야할 것들조차 하지 않는 구태 행정이 민선9기 행정에서는 사라져야 합니다.



우리가 광장에서 그토록 외쳤던 것은 민주주의, 내란청산, 사회대개혁이었습니다. 민선9기의 대전은 달라야 합니다. 광장의 시민들에게 빚진 정치적 책임에 민생과 소통으로 화답해야 합니다. 노동자가 안전하고 권리를 누릴 수 있는 대전, 노점상·빈민도 안심하고 일 할 수 있는 대전, 장애인의 권리가 보장되는 대전, 문화예술인의 창작 욕구가 피어나는 대전, 청년과 대학생이 살고 싶은 대전이 되어야 합니다.



대전민중의힘은 앞으로도 대전민중진보단체의 요구가 대전시 행정에 녹아들도록 실천과 감시, 소통을 지속해나가겠습니다.



2026년 5월 6일

세상을 바꾸는 대전민중의힘

