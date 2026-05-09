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레오나르도 다빈치 <비트루비우스적 인간> 1490년퍼블릭 도메인
인간이란 무엇인지를 물을 때 이 주제를 상징하는 그림으로 레오나르도 다빈치(1452~1519)의 <비트루비우스적 인간>이 가장 많이 사용된다. 인체 비례를 묘사한 그림인데, 고대 로마 건축가 비트루비우스의 건축학 서적에서 "인체에 적용되는 비례의 규칙을 신전 건축에 사용해야 한다"라고 쓴 대목을 읽고 그렸다고 해서 붙여진 제목이다.
다빈치는 이 그림을 제작하며 실제로 사람의 각 기관을 눈금자로 재가면서 측정한 결과를 글로 적어두었다. "자연이 낸 인체의 중심은 배꼽이다. 등을 대고 누워서 팔다리를 뻗은 다음 컴퍼스 중심을 배꼽에 맞추고 원을 돌리면 두 팔의 손가락 끝과 두 발의 발가락 끝이 원에 붙는다." 인간의 몸을 기하학에서 다루는 도형처럼, 수학을 이용해 계량화하여 묘사했다.
인간이란 무엇인가?
유럽 중세는 기독교적 인간관이 지배했다. 육체는 동물과 다름없이 욕구에 좌우되는 껍데기에 불과하며, 인간의 본질은 신이 창조할 때 숨을 불어넣어 만들어 준 영혼에 있다는 사고방식이었다. 다빈치의 그림에서 보이는 인간관은 긴 중세의 터널 끝에서 시대의 변화를 알린 르네상스의 문제의식을 반영하고 있다.
흔히 르네상스를 '인간과 자연의 재발견'이라고 한다. 신 중심의 세계에서 벗어나, 자신의 이성과 감정을 통한 자유의지 실현을 중시했다는 점에서 그리스적 인간의 재발견이었다. 종교가 유포하는 신비적 세계가 아니라, 있는 그대로의 자연을 감각으로 직접 관찰하고 과학적으로 규명한다는 점에서 자연의 재발견이었다.
르네상스 지식인과 예술가들은 자연 현상을 관찰하고, 합리적인 사고를 통해 자연법칙을 찾아내고자 했다. 르네상스를 대표하는 예술가인 다빈치는 미술가이자 과학자이기도 했다. 그는 <작업 노트>에 "과학 없이 실천에만 몰두하는 사람은 키도 나침반도 없이 바다로 나가는 뱃사람과 같아서 어디로 가는지 결코 확신할 수 없다"라고 기록해 두었다.
기계공학자의 시각으로 해부학을 바라보기도 했다. 인체를 세상에서 가장 완벽하게 만들어지고 움직이는 기계 장치로 보았고, 그 작동 원리를 이해하고자 했다. 눈·코·귀·입 등 얼굴의 예민한 감각 기관은 물론이고 팔과 다리, 나아가서는 몸 안의 각종 장기가 정교한 기계 장치처럼 설계되고 작동한다고 보았다.
이를 위해 다빈치는 30구가 넘는 시신을 해부하며 인체의 구조와 작동 원리를 기록으로 남겼다. 당시는 교회에서 인체 해부를 엄격히 금지했기에 자칫 이단자로 끔찍한 처벌을 받을 수 있는 상황이었다. 각 장기의 모양과 연결, 온몸에 퍼져 있는 근육·신경·힘줄 등을 샅샅이 살폈다. 마치 기계가 움직이는 원리처럼 신체의 각 기관이 구부러지고 회전하는 방식을 탐구했다.
근대에 접어들어 비약적으로 확대된 기계주의적 인간관은 어느 정도 르네상스에 그 뿌리를 두고 있다. 다빈치 시대에 맹아를 형성한, 기계적 작용으로 인간을 이해하는 사고방식은 현대까지 이어졌다. 근대의 기계문명 아래에서 기계로서의 인간에 주목했다면, 현대에 와서는 새로운 과학기술의 발전을 반영하면서 훨씬 고도화된 형태로 나타났다.
인공지능 시대에 인간은 무엇인가?
특히 정보기술의 눈부신 발달은 인간과 기계를 가르는 마지막 보루였던 정신의 고유성을 흔들어버렸다. '알파고 충격'에서 시작하여 생성형 챗봇과 자동차 자율 주행을 거쳐 최근 로봇으로 이어지는 인공지능 발달은 기존의 기계화된 인간 이미지를 유치한 수준으로 밀어냈다. 과학기술 역사가 도나 해러웨이가 <유인원, 사이보그, 그리고 여자>의 '사이보그 선언문'에서 언급한 다음 내용은 이러한 현실을 잘 반영한다.
"우리는 모두 기계와 유기체의 잡종인 키메라다. 요컨대 사이보그다. 사이보그는 우리의 존재론이다. (…) 전자공학은 노동을 로봇공학과 워드 프로세싱으로 번역하고, 성을 유전공학과 생식기술로 번역하며, 정신을 인공지능과 결정 절차로 번역하도록 중재한다."
현대 과학은 인간을 물질의 집합체로 다룬다. 신체 각 기관의 구조와 기능도 물리적·화학적 합성물의 작용일 뿐이다. 지능·성격·행동도 유전자 정보로 해석된다. 설계도를 보며 건물 구석구석을 살피듯이 유전자 지도를 통해 일거수일투족을 해명할 수 있다고 본다. 마지막으로 인간의 고유한 영역으로, 불가침의 영역으로 치부되던 창조적인 정신활동조차 인공지능을 통해 정복했다고 여긴다. 그러한 의미에서 사이보그는 현대인의 존재 양식이다.
인공지능 기술의 관점에서 보면 정신은 물리적이고 통계적인 정보의 꾸러미다. 정신활동은 기계적인 프로그램과 차이가 불분명해지고, 정보처리를 통해 행동이 촉발한다. 그리고 측정 기구와 방법이 기술적으로 더 발전하면 뇌에서 반응하는 정보를 확인하여 판단과 행동을 예측하는 일도 가능해진다.