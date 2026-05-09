프로덕션 I.G

영화 포스터 <공각기동대> 1995년수십 년 전에 소개된 과학 공상 만화의 상상력이 이제 우리 눈앞의 현실로 나타나고 있다. 인공지능 시대의 인간을 선구적으로 예언한 작품이 공상과학(SF) 애니메이션 영화인 <공각기동대>다. 비록 만화 영화이지만 진지한 문제의식을 담고 있다. 특히 인공지능 시대를 예상한 내용이 정신에 대한 전통적인 이해를 무너뜨리는 흥미로운 충격과 함께 폭넓은 관심을 받았다.컴퓨터와 통신기술의 비약적 발달로 국가나 사회가 거대한 네트워크를 이루고 있는 시대가 배경이다. 네트워크상에서 정보 조작과 파괴 활동을 담당하는, 일종의 사이버 로봇 '인형사'를 만든다. 어느 날 <공각기동대> 영화 포스터 뒤편에 보이는 여성형 의체가 달아나다 교통사고를 당해 망가진 상반신이 회수된다.조사를 통해 기계적으로 만든 인공두뇌 안에 고스트 같은 것이 있음을 발견한다. 갑자기 인형사는 내부 동력으로 작동하여, 자신을 "정보의 바다에서 발생한 생명체"라며 망명을 요청한다. 상대가 "자기보존 프로그램에 지나지 않아"라고 하자, "생명은 정보의 흐름에서 태어난 결절점과 같다"라며 자신도 존엄성을 인정받아야 하는 생명체임을 거듭 주장한다.인간의 정신과 인공지능 프로그램이 차이가 없다는 주장이다. 인간의 정신도 결국은 뇌에 의해서 만들어진, 물질작용의 결과라는 것이다. 인간과 로봇의 사고와 기억 능력이 크게 다를 바가 없는 게 아니냐는 생각이다.영화가 나왔을 때만 해도 그럴듯한 상상으로 여겨졌다. 하지만 현재 인공지능 기술은 해러웨이가 강조한, "정신을 인공지능과 결정 절차로 번역"으로 이해하는 게 충분히 설득력을 갖춘 단계에 이르도록 했다. 반도체 기술이 비약적으로 발전하면서 병렬 계산으로 가공할 속도와 양의 정보를 처리하게 되었다. 인간의 외형이나 행동을 흉내 내는 정교한 기계 덩어리에 머물지 않고 일정한 사고능력을 갖춘 휴머노이드 로봇이 실제로 등장하게 된 것이다.인공지능의 현실화와 함께 당연히 20세기 초반보다 인간과 기계를 둘러싼 논쟁도 더욱 치열하다. 현대 과학기술의 관점을 옹호하는 쪽이든 비판하는 쪽이든 보다 치밀한 논리로 무장하고 날카로운 견해를 제기한다. 인간을 기계적 조작 수단으로 보는 관점이 보편화될 때 심각한 문제가 생기는 점은 분명하다. 낡은 기계 부품을 폐기하고 교체하듯 인간을 이윤 확대를 위한 소모품 정도로 취급하는 논리로 사용될 수 있으니 말이다.그렇다고 해서 정신의 고유성 강조가 무조건 옹호될 태도만은 아니다. 해러웨이는 "나는 여신보다는 차라리 사이보그가 되겠다"라고 한다. 이와 관련하여 "사이보그는 인간과 동물 사이의 경계를 침해하는 바로 그 지점에서 신화로 나타난다"라는 이유를 든다.사이보그가 인간과 동물의 분리를 극복하고 단단히 짝을 이루게 자극하는 역할을 하기 때문이다. 그녀의 주장이 언뜻 이해가 가지 않을 수 있다. 하지만 차분히 생각하면 그리 어려운 논리는 아니다. 최근 인공지능이 인류를 흔들어버린 사건까지 고려하면 공감의 폭은 더 넓어진다.그동안 정신의 고유성을 강조하는 견해는 이를 인간과 동물을 분리하고 인간 우월성을 입증하는 만능열쇠처럼 여겼다. 동물과 기계는 물질적 작용에서 벗어나지 못한다는 점에서 같고, 오직 인간만이 창조적 정신을 통해 독자성을 가진다는 것이다. 어떤 동물이나 기계도 인간의 창조적 정신에 견줄 수 없기에 인간의 우월성은 확고하다는 결론을 내렸다.하지만 인공지능은 이에 정면으로 도전장을 던졌다. 창조성이 인간의 고유한 영역임을 입증하는 데 유력한 증거였던 바둑, 무한대에 가까운 경우의 수 가운데 창의적인 수를 찾아내는 바둑에서 세계 최고의 인간 고수들을 압도적으로 이기자 인류가 경악했다. 인간만이 창조성을 지닌다는 신화가 깨졌다. 인간이 자랑하는 정신 능력도 여러 경우의 수에서 효율적 선택을 찾아내는 과정의 한 부분일 수 있음을 보여주었다.인간 정신과 인공지능 사이의 구별이 모호해진다면, 마찬가지로 인간과 동물의 절대적 구별, 인간의 동물에 대한 배타적인 지배의 정당화도 근거가 모호해진다. 인간의 부당한 오만에서 출발하는 자연 지배 사상에 균열을 낼 수 있는 계기이기에 해러웨이는 차라리 사이보그가 되겠다고 한 것이리라.그렇다고 해서 그녀의 주장이 인공지능 전반에 대한 타당한 견해라는 뜻이 아니다. 다만 결국 핵심 문제가 인간이란 무엇인가에 대한 답을 구하는 데에 있음을 알리는 문제의식이라는 점에서 경청할 필요가 있다. 인간의 본질을 찾는 질문이 인간의 우월성을 입증하려는 의도에서 벗어나지 않는 한, 어떤 규정으로 이어지든 문제가 생긴다. 그 대상이 동물이든 기계든 공존의 관점에서 출발한다면 걱정의 반은 덜고 시작할 수 있을 것이다.