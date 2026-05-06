최현덕 캠프

더불어민주당 최현덕 남양주시장 후보가 6일 시민 삶의 질을 실질적으로 높이는 생활 밀착형 공약 브랜드 ‘쓸모시리즈’를 공개하며 본격적인 정책 행보에 나섰다.더불어민주당 최현덕 남양주시장 후보가 6일 시민 삶의 질을 실질적으로 높이는 생활 밀착형 공약 브랜드 '쓸모시리즈'를 공개하며 본격적인 정책 행보에 나섰다.최 후보는 6일 보도자료를 통해 "'쓸모시리즈'는 시민들의 삶을 실질적으로 변화시키는 정책에 집중한 생활밀착형 공약 프로젝트"라며 "30년 행정 경험을 바탕으로 당장 실행 가능한 정책들을 준비했다"고 설명했다.그는 "좋은 정책에는 저작권이 없다"는 이재명 대통령의 정책 철학을 언급하며 "이미 효과가 입증된 정책은 과감하게 도입하고, 여기에 남양주 현실에 맞는 아이디어를 더해 시민 혜택을 극대화하겠다"고 말했다.어버이날을 앞두고 발표된 제1탄 '어르신 보행 15분 생활권 구축'은 초고령사회에 대비해 도시계획의 패러다임을 어르신 중심으로 재편하는 내용을 담고 있다. 거동이 불편한 어르신들이 살던 곳에서 건강한 노후를 보낼 수 있도록 방문 의료와 식사 지원 등 통합돌봄을 집 앞 15분 거리 내에서 완결하고, 문턱 제거와 안전바 설치 등 고령친화 주거환경 개선 사업을 병행해 주거 안전을 실질적으로 보장한다.