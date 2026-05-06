▲
더불어민주당 최현덕 남양주시장 후보가 6일 시민 삶의 질을 실질적으로 높이는 생활 밀착형 공약 브랜드 ‘쓸모시리즈’를 공개하며 본격적인 정책 행보에 나섰다.최현덕 캠프
제2탄인 '어르신 지혜은행'은 단순 노무 위주의 기존 노인 일자리를 은퇴 전문가의 숙련된 경륜을 활용하는 고품격 일자리로 혁신하는 프로젝트다. 시니어 정책자문, 기술 전수, 청소년 진로 멘토링 등 어르신들의 전문 지식을 사회적 자산으로 전환해 삶의 자부심을 높이고, 지역사회에는 세대 간 지혜가 흐르는 선순환 구조를 구축한다는 계획이다.
경기도 경제실장과 남양주 부시장을 지낸 최 후보는 이번 공약들이 실제 행정 현장에서 고민해온 정책이라고 강조했다.
그는 "행정은 결국 시민 삶의 디테일을 얼마나 바꾸느냐의 문제"라며 "앞으로도 매일 2~3개씩 시민들에게 실제 도움이 되는 '쓸모 있는 공약'을 계속 발표하겠다"고 밝혔다.
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요!
후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0)