박관열 캠프

더불어민주당 광주시장 박관열 후보는 6일 태전·고산지구 시민들을 위한 핵심 교통 대책으로 ‘직동 제2터널 신설’과 ‘태전·고산지구 내부 직동 연결도로 신설’을 포함한 ‘직통교통 공약’을 발표했다.더불어민주당 광주시장 박관열 후보는 6일, '광주 대전환' 비전을 내세우며 주택 3만 호 공급과 AI 기반 스마트 도시 조성을 약속했다. 특히 태전·고산지구 주민들이 겪고 있는 만성적인 교통난을 해소하기 위해 핵심 교통 대책으로 '직동 제2터널 신설'과 '태전·고산지구 내부 직동 연결도로 건설'을 포함한 '직통교통 공약'을 발표했다.박 후보는 "태전·고산지구는 대규모 아파트 단지 입주로 인구가 급증했지만, 이를 뒷받침할 교통 인프라는 여전히 과거 수준에 머물러 있다"며 "출퇴근 시간마다 반복되는 교통 마비는 시민의 일상과 삶의 질을 심각하게 위협하고 있다"고 지적했다.현재 태전·고산지구는 서울 및 분당으로 연결되는 주요 도로가 국도 43호선과 45호선, 그리고 태재고개에 국한되어 있어 교통 집중 현상이 심각한 상황이다. 특히 출퇴근 시간대에는 극심한 정체가 발생하며 사실상 '교통 고립' 상태에 놓여 있다는 것이 주민들의 공통된 목소리다.또한 기존 도로는 이미 포화 상태에 이르러 단순한 확장만으로는 교통 수요를 감당하기 어려운 구조이며, 이를 대체할 우회도로가 없어 주민 불편이 지속적으로 가중되고 있다.이에 박 후보는 근본적인 해결책으로 태전지구와 성남 분당을 최단 거리로 연결하는 '직동 제2터널' 신설을 제시했다. 해당 사업은 태전지구에서 영장산을 거쳐 분당 야탑까지 직결하는 새로운 교통축을 구축하는 것으로, 물류 효율성을 높이고 시민의 이동권을 획기적으로 개선하는 것을 목표로 한다.박 후보는 "직동 제2터널이 개통되면 태전·직동에서 분당까지 이동 시간이 획기적으로 단축돼 '분당 10분 생활권'이 현실화될 것"이라며 "태재고개와 국도 43호선에 집중된 교통량을 분산시켜 광주시 전반의 교통 흐름도 크게 개선될 것"이라고 강조했다.사업 추진을 위한 구체적 실행 방안도 함께 제시됐다. 우선 태전지구~영장산~분당 야탑을 연결하는 최적 노선을 신속히 확정하고, 이를 '광주시 도로건설관리계획(5개년)'에 최우선 사업으로 반영할 계획이다. 이어 타당성 조사 용역을 즉시 발주해 사업의 속도를 높인다는 방침이다.또한 터널 출구가 위치할 성남시와의 협력을 위해 '광주-성남 도로개설 공동협약(MOU)' 체결을 추진하고, 더불어민주당 소속 양 도시 시장과 국회의원, 지방의원 간 정책 공조를 강화해 사업의 실현 가능성을 높이겠다는 구상이다.이와 함께 해당 노선의 지방도 또는 국지도 승격을 검토해 경기도 재정 지원을 확보하는 방안도 병행 추진할 예정이다.박 후보는 "광주의 교통 문제는 더 이상 미룰 수 없는 생존의 문제"라며 "직동 제2터널을 포함한 직통교통망 구축으로 시민의 시간을 되돌려드리고, 광주를 수도권 동남부의 핵심 자족도시로 반드시 도약시키겠다"고 밝혔다.