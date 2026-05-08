KBS2 우리동네 야구대장

리틀 이글스 감독 김태균 : "기회는 누구한테 오는 줄 알아?"

리틀 이글스 선수 : "준비된 사람에게만 오는 겁니다!"

리틀 타이거즈 코치 : "너네 플라이볼(뜬공) 많이 잡아봤어?"

리틀 타이거즈 선수들 : "(당당하게) 네! 잡아봤습니다!"

리틀 타이거즈 감독 나지완 : "잡아봤는데 그거밖에 못 잡냐잉."

리틀 타이거즈 선수 나호준 : "얘들아, 우리 에러 조금만 줄여서 감독님 기분 진짜 제대로 풀어주자!"

실수 후 우는 임성민 선수를 위로하는 같은 팀 포수 이효준 선수의 모습5월 3일 방영됐던 4화에서는 한 번씩 패배를 경험했던 리틀 타이거즈와 리틀 이글스의 경기가 펼쳐졌다. 첫 경기에 패배한 후, 설욕을 다짐하며 훈련하는 장면부터 방송됐는데 열심히 연습하는 선수들의 모습이 너무 예뻤다. 특히 감독과의 대화를 들으니 절로 웃음이 났다.그러니, 잘하자는 감독의 말에 아주 큰 "네" 소리가 이어졌다. 뒤이어 지옥의 수비 훈련은 깜깜한 밤이 될 때까지 계속됐다.그 말을 들은 감독과 코치진의 웃음이 터졌다. 아마 그 장면을 보던 모든 시청자도 함께 웃지 않았을까.첫 승이 간절한 두 팀의 경기가 시작됐다. 갑자기 비가 내린다. 어린 선수들은 비 오는 상황이 익숙하지 않다. 투수가 공을 스트라이크 존 안에 던지는 게 쉽지 않아 타자들이 볼넷으로 출루한다. 다른 투수인 박시혁 선수가 올라왔지만 마찬가지로 공이 자꾸 빠진다. 언제까지 이 상황이 계속될지, 시청자인 나도 지켜보기가 힘들다.그러나 미끄러운 마운드 위에 흙을 뿌리는 작업을 한 후, 투수는 연이은 스트라이크로 이닝을 잘 마무리했다. 힘든 상황에서도 흔들리지 않고 자신의 역할을 잘 감당하는 선수가 정말 대단해 보였다. 남편과 나는 그 선수가 앞에 있는 것처럼 큰 박수를 보냈다.