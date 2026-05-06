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26.05.06 10:18최종 업데이트 26.05.06 10:18
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김태흠 충남도지사충남도

김태흠 충남도지사가 정진석 전 대통령 비서실장의 재·보궐 선거 출마에 대해 강력한 반대 의사를 재확인하며 당의 결단을 촉구했다. 더불어민주당 박수현 충남도지사 후보를 향해서는 미꾸라지처럼 책임을 회피하고 있다고 비판했다.

6일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'과의 인터뷰에 나선 김 지사는 정진석 전 실장의 출마설에 대해 "비서실장이라는 최측근 자리에 있으면서 '계엄'이라는 초유의 사태가 벌어졌는데 국회의원 선거에 나간다는 것은 보편성과 상식에 맞지 않는다"고 지적했다.

이어 정 전 실장이 "법적 책임을 떠나 도의적 책임을 져야 한다"며 "대통령은 판단을 잘못해 영어의 몸이 되었는데, 비서실장은 국회의원에 나온다는 것을 국민이 이해할 수 있겠느냐"고 비판했다.

김 지사는 민주당 박수현 후보에 대해서도 비판 수위를 높였다. 특히 박 후보가 '조작기소 특검법'에 대한 확답을 피한 것을 두고 "예상했던 대로 미꾸라지처럼 빠져나가는 책임 회피 정치"라고 비판했다.

"박 후보는 대변인 시절 누차 이 법을 옹호해 왔다"고 밝힌 김 지사는 "대통령이 되기 전의 범죄 혐의를 지우겠다는 것은 법체계를 흔들고 독재로 가는 것"이라고 지적했다.

박 후보가 충남의 아동 삶의 질 지표를 근거로 공격한 것에 대해서는 "농어촌 지역의 구조적 문제이자, 본인이 속했던 민주당의 12년 도정 결과"라고 응수했다.
덧붙이는 글 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.
#김태흠지사 #정진석출마 #박수현후보

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