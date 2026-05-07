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26.05.07 16:08최종 업데이트 26.05.07 16:08
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한국의 공론장은 다이내믹합니다. 매체도 많고, 의제도 다양하며 논의가 이뤄지는 속도도 빠릅니다. 하지만 많은 논의가 대안 모색 없이 종결됩니다. 소셜 코리아(https://socialkorea.org)는 이런 상황을 바꿔 '대안 담론'을 주류화하고자 합니다. 구체적으로는 ▲근거에 기반한 문제 지적과 분석 ▲문제를 다루는 현 정책에 대한 날카로운 비판을 거쳐 ▲실현 가능한 정의로운 대안을 제시하고자 합니다. 소셜 코리아는 재단법인 공공상생연대기금이 상생과 연대의 담론을 확산하고자 당대의 지성과 시민들이 함께 만들어가는 열린 플랫폼입니다. 기사에 대한 의견 또는 기고 제안은 social.corea@gmail.com으로 보내주시기 바랍니다.[기자말]
＊소셜 코리아는 삼성전자 등 반도체 업체의 막대한 영업이익 배분을 둘러싼 이슈를 매우 중대한 의제로 인식하고 정흥준 교수의 글을 싣습니다. 이에 더해 본 매체는 건강한 공론의 장을 형성하기 위해 해당 사안에 대한 다양한 시각과 깊이 있는 의견을 담은 기고를 환영합니다.

다만, 소셜 코리아는 합리적 비판이 아닌 일부 언론의 구태의연하고 일방적인 문법으로 노동조합만을 매도하는 방식의 글은 지양하며, 이를 단호히 거부합니다.

노동의 가치가 존중받고 합리적인 대안이 모색될 수 있도록, 독자 여러분의 품격 있는 참여와 관심을 부탁드립니다.

지난 23일 경기도 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부의 '투명하게 바꾸고, 상한폐지 실현하자-4/23 투쟁 결의대회'에서 조합원들이 구호를 외치고 있다.연합뉴스

노동조합은 노동3권을 가지고 있고 교섭이 평행선일 때 파업을 통해 일을 중단할 권리를 가진다. 극단적이지만 일을 멈춰 회사가 적극적으로 교섭에 나서도록 만든 제도적 장치이자, 다른 법정단체에는 없는 노조만의 고유 권한이다. 그런데 권리를 가지고 있다고 해서 항상 그 권리가 정당화되는 것은 아니다. 권리를 정당하게 사용하기 위해 다른 사람의 권리를 침해해서는 곤란하기 때문이다.

삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부의 파업 선언이 세간의 주목을 받고 있다. 삼성전자는 시스템 반도체인 HBM의 생산을 줄이는 대신 범용D램을 통해 수익성을 개선했고, 1분기 영업이익만 57조 2327억 원을 기록했다. 이에 노동조합은 연봉의 50%에 해당하는 성과급 상한제를 폐지하고 영업이익의 15%를 노동자들에게 지급하라고 요구하며, 요구가 받아들여지지 않을 경우 파업을 불사한다고 선언했다. 파업은 노동조합의 권한이지만 대중의 지지를 받지 못하면 성공하기 어렵다. 삼성전자 노조의 파업에는 성공하기 어려운 몇 가지 한계가 있다.

사회적 책임도, 이해관계자 고려도, 연대도 없는 삼전 노조

첫째, 삼성전자의 이례적 성과에는 정부의 세금 감면 정책이 뒷받침되었으나 노동조합은 기업의 사회적 책임에 주목하지 못하고 있다. 언론보도에 따르면, 삼성전자는 2023년 조세특례제한법(K-칩스법) 개정 이후 감면된 금액이 21조 6482억 원이며 이는 삼성전자가 낸 법인세보다도 많은 금액이다. 국가전략산업이란 이유로 3년 동안 한 푼 내지 않고 기업을 운영하는 혜택을 본 것과 유사한데, 성과에 대한 사회적 책임은 빠져있다.

둘째, 회사의 과실을 이해관계자들과 나누지 못하고 있다. 삼성전자의 이례적 수익은 삼성전자 노사만이 아니라 하청업체 노사의 노력도 포함된 것이다. 삼성전자에는 소재·부품·장비·물류 등 150여 개 업체, 3만 5천 명의 사내하청 노동자들이 있는 것으로 알려져 있지만, 이들과 성과급을 나눈다는 이야기는 들리지 않는다.

셋째, 노동조합은 삼성전자 전자제품 부문(DX)과도 성과급을 나누지 않을 것으로 알려져 있어 직원 간 연대도 실현하지 못하고 있다. 삼성전자는 크게 반도체 부문과 가전·컴퓨터·휴대폰 등 전자제품부문으로 나뉘어있는데, 이번 반도체 부문의 성과는 반도체 부문의 노동자에게만 적용한다는 것이다.

요약하면, 삼성전자 노조의 요구에는 사회적 책임이 없고, 이해관계자에 대한 고려가 없으며, 동료 노동자와의 나눔도 없다. 삼성전자 노동조합의 파업이 성공하기 어려운 이유다. 파업이 명분을 가지려면 단순히 얼마 동안 일을 멈출 것인가가 아니라 왜 일을 멈출 수밖에 없는지를 설명할 수 있어야 한다. 그 이유를 찾을 수 없다면 파업을 하더라도 애초 목적을 달성하기 어렵다.

성과주의가 불러들인 비극... 개선 없인 부작용 나타날 것

삼성전자가 올해 1분기 영업이익이 57조2천328억원으로 지난해 동기보다 756.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시한 30일 서울 삼성전자 서초사옥에서 직원들이 출근하고 있다.연합뉴스

지금의 상황은 회사의 책임도 적지 않다. 삼성전자는 1990년대 신인사제도를 도입해 성과급을 가장 먼저 도입한 회사 중 하나였다. 주어진 인건비 예산을 골고루 나누어 주는 대신 고성과자에게 몰아 주면서 직원들 간 위화감이 커졌고, 협력보다는 경쟁하는 조직 문화가 일찌감치 자리 잡았다. 연봉의 40%가량이 성과급으로 지급되다 보니 이제는 임금인상률이 아닌 성과급 배분을 두고 노사 간 힘겨루기를 하게 된 것이다. 지금의 노사 갈등은 회사의 지나친 성과주의가 불러들인 비극이다.

임금은 공정성과 함께 예측가능성이 중요하다. 월급으로 한 달을 살아가는 노동자들에게 중요한 것은 일한만큼 정당한 보상을 받는 것과 얼마를 받을 수 있을지에 대한 예측이다. 그런데 대기업 성과급 제도는 내부적으로 '공정성'을 의심받고 있으며 외부적으로는 '사회적 박탈감'을 불러일으키고 있다.

성과급 논란에서 벗어나기 위해서는 첫째, 성과급 비중을 줄여 임금 안정성을 높이되 직무가치에 비례한 보상으로 바꿔야 한다. 이 기준은 정규직만이 아니라 비정규직에게도 동일하게 적용해 비슷한 일을 하고 있다면 비슷한 임금을 지급하는 관행을 만들어야 한다.

둘째, 성과급을 활용한 인재 전쟁을 중단해야 한다. 하이닉스는 삼성전자의 인력을 확보하기 위해 성과급 상한을 폐지했고, 작년 억대 성과급을 지급해 성과급 경쟁을 불러 일으켰다. 두 반도체 회사의 성과급 치킨게임은 성과를 내지 못하는 상황이 도래하면 심각한 부작용을 일으킬 것이다. 따라서 지금부터라도 성과급에 대한 개선을 논의해야 한다.

사회적 정당성 갖춰야 파업도 성공한다

삼성전자지부의 파업이 코앞에 닥쳤다. 파업이 성공하기 위해서는 노조가 기존 요구를 수정해 회사에 사회적 책임을 요구하고 협력사 노동자들과 이익을 공유하며 동료 노동자와도 같은 비율의 성과급 지급을 요구해야 한다. 가장 시급한 사회적 책임은 청년 일자리이다. 순이익의 15%를 반도체 부문 노동자가 독식하는 것이 아니라 적어도 5%는 청년 일자리를 위해 쓰고, 나머지 중 일부를 사내협력사 노동자 및 가전 부문 노동자들에게도 나누도록 요구한다면 삼성전자지부의 파업은 사회적 정당성을 가질 수 있을 것이다.

사회적으로 정당한 요구는 파업 없이 회사 측의 수용으로 일단락되기도 한다. 그렇지 않고 삼성전자 노사가 끝까지 밥그릇 싸움만 한다면, 삼성전자가 어려움을 만났을 때 국민들이 지금을 기억하고 그대로 되갚아줄 것이다. 삼성전자 노사의 현명한 판단을 기대한다.

정흥준 서울과학기술대학교 경영학과 교수본인

필자 소개 : 정흥준은 서울과학기술대학교 경영학과 교수로 재직하고 있으며 <소셜 코리아> 편집위원입니다. 학교에서 노사관계와 기업의 사회적 책임을 주로 강의하며 간접고용 비정규직과 노동조합 등에 관해 연구합니다. 주요 저서로 <오줌인형 잡기> 등 6편의 편저가 있으며 국내외에서 50여 편의 논문을 출판했습니다.
덧붙이는 글 이 글은 <소셜 코리아>(https://socialkorea.org)에도 게재됐습니다. <소셜 코리아> 연재 글과 다양한 소식을 매주 받아보시려면 뉴스레터를 신청해주세요. 구독신청 : https://socialkorea.stibee.com/subscribe

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