연합뉴스

지난 23일 경기도 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부의 '투명하게 바꾸고, 상한폐지 실현하자-4/23 투쟁 결의대회'에서 조합원들이 구호를 외치고 있다.노동조합은 노동3권을 가지고 있고 교섭이 평행선일 때 파업을 통해 일을 중단할 권리를 가진다. 극단적이지만 일을 멈춰 회사가 적극적으로 교섭에 나서도록 만든 제도적 장치이자, 다른 법정단체에는 없는 노조만의 고유 권한이다. 그런데 권리를 가지고 있다고 해서 항상 그 권리가 정당화되는 것은 아니다. 권리를 정당하게 사용하기 위해 다른 사람의 권리를 침해해서는 곤란하기 때문이다.삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부의 파업 선언이 세간의 주목을 받고 있다. 삼성전자는 시스템 반도체인 HBM의 생산을 줄이는 대신 범용D램을 통해 수익성을 개선했고, 1분기 영업이익만 57조 2327억 원을 기록했다. 이에 노동조합은 연봉의 50%에 해당하는 성과급 상한제를 폐지하고 영업이익의 15%를 노동자들에게 지급하라고 요구하며, 요구가 받아들여지지 않을 경우 파업을 불사한다고 선언했다. 파업은 노동조합의 권한이지만 대중의 지지를 받지 못하면 성공하기 어렵다. 삼성전자 노조의 파업에는 성공하기 어려운 몇 가지 한계가 있다.첫째, 삼성전자의 이례적 성과에는 정부의 세금 감면 정책이 뒷받침되었으나 노동조합은 기업의 사회적 책임에 주목하지 못하고 있다. 언론보도에 따르면, 삼성전자는 2023년 조세특례제한법(K-칩스법) 개정 이후 감면된 금액이 21조 6482억 원이며 이는 삼성전자가 낸 법인세보다도 많은 금액이다. 국가전략산업이란 이유로 3년 동안 한 푼 내지 않고 기업을 운영하는 혜택을 본 것과 유사한데, 성과에 대한 사회적 책임은 빠져있다.둘째, 회사의 과실을 이해관계자들과 나누지 못하고 있다. 삼성전자의 이례적 수익은 삼성전자 노사만이 아니라 하청업체 노사의 노력도 포함된 것이다. 삼성전자에는 소재·부품·장비·물류 등 150여 개 업체, 3만 5천 명의 사내하청 노동자들이 있는 것으로 알려져 있지만, 이들과 성과급을 나눈다는 이야기는 들리지 않는다.셋째, 노동조합은 삼성전자 전자제품 부문(DX)과도 성과급을 나누지 않을 것으로 알려져 있어 직원 간 연대도 실현하지 못하고 있다. 삼성전자는 크게 반도체 부문과 가전·컴퓨터·휴대폰 등 전자제품부문으로 나뉘어있는데, 이번 반도체 부문의 성과는 반도체 부문의 노동자에게만 적용한다는 것이다.요약하면, 삼성전자 노조의 요구에는 사회적 책임이 없고, 이해관계자에 대한 고려가 없으며, 동료 노동자와의 나눔도 없다. 삼성전자 노동조합의 파업이 성공하기 어려운 이유다. 파업이 명분을 가지려면 단순히 얼마 동안 일을 멈출 것인가가 아니라 왜 일을 멈출 수밖에 없는지를 설명할 수 있어야 한다. 그 이유를 찾을 수 없다면 파업을 하더라도 애초 목적을 달성하기 어렵다.