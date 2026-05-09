김형호

"서울에 도착한 날 저녁, 취영은 광주가 불바다가 되어 외부와의 모든 연락이 끊긴 채 고립되었으며 다음날부터는 교통수단도 끊어질 것이라는 비보를 접하였다. 어른으로서 엄청난 위기에 빠진 광주를 보고만 있을 수 없었다. 사지인 광주로 다시 들어갈 것을 결심하였다."

"5월 26일 새벽 5시 30분경, 탱크를 앞세운 계엄군이 곧 광주 시내로 진격할 것이라는 급보가 들어왔다. '계엄군의 탱크가 밀려온다!'는 소리에 도청 안에서 진을 치고 있던 학생·시민군·수습위원들 사이에 공포감이 엄습했다."

"우리 어른들이 죽음으로 막읍시다. 그래서 광주를 살려야 합니다. 지금 이 상태로는 우리들은 불을 뿜을지도 모르는 전차 앞에 나가도 죽을 것이며 여기 있어도 죽을 것입니다."

광주지방변호사회관 1층 로비에 세워진 홍남순(1912~2006) 변호사 흉상. 홍 변호사는 1970년대 박정희 군사독재정권에 맞서 싸웠다. 1980년 5월 광주민중항쟁 시기엔 16명의 수습위원과 함께 시민 희생을 막기 위한 '죽음의 행진'에 나섰다. 5·18 직후 내란수괴 혐의 등으로 무기징역을 선고받고 1년 7개월간 복역하다 형 집행정지로 풀려나는 등 고초를 겪었다.휴식 첫날인 17일, 지역 인사들의 회합에서 강경 대응책이 제시됐다. 하지만 결론은 신중론으로 귀결됐다. 이 지역 민주화운동 지도자 중 하나인 홍남순 변호사의 의견에 따른 것이었다. <한국동양정치사상사 연구> 2023년 제22권 제2호에 실린 이희주 서경대 명예교수의 '취영 홍남순의 생애와 사상'은 "취영은 사태의 추이를 보면서 신중하게 대처할 것을 제시"했다고 말한다.이 회의 뒤에 홍남순은 "예비검속 대상자이니 피하라"는 지인들의 전화를 여러 통 받았다. 그날 밤 9시 42분, 국무회의는 비상계엄을 제주까지 확대하는 '비상계엄 전국 확대'를 의결했다. 11시에는 '반국가세력'을 체포하기 위한 예비검속이 전국적으로 개시됐다.계엄을 제주도까지 확대할 특별한 이유가 있었던 것은 아니다. 전국 계엄을 통해 계엄사와 신군부의 권한을 강화하고 이를 통해 행정부를 확실히 장악하며, 사실상 새로운 계엄을 선포하는 것 같은 효과를 만들어 사회통제를 강화하고 민주화운동을 탄압하기 위한 일이었다.68세의 홍남순은 계엄 확대 소식을 라디오로 들었다. "섬뜩한 비수가 가슴에 꽂히는 듯한 느낌"(위 논문)이 그의 가슴에서 일었다. 이 밤이 지나면 어떤 일이 벌어질지 예측할 수 없었다. 그는 지인들의 권고를 받아들이기로 했다. "예비검속의 예봉을 잠시나마 피하자는 마음으로 광주를 떠나 서울로 향했다"고 위 논문은 기술한다.그런데 서울에 들어선 전남 화순 출신의 이 민주화운동가는 서울에 있어서는 안 되겠다는 판단을 하게 됐다. 광주에서 유혈 진압이 벌어지고 있다는 소식을 들었기 때문이다.위 위원회의 보고서는 5월 18일의 광주 상황에 관해 "계엄군은 처음부터 무자비한 진압을 펼쳤다"라며 "대학생이나 청년으로 보이면 남녀를 불문하고 진압봉과 군홧발, 개머리판으로 구타하고 대검으로 찌르며 굴복시킨 뒤에 차에 실어 연행했다"고 기술한다. 이런 참상을 전해 들은 홍남순은 도저히 그냥 있을 수 없었다. 위 논문의 설명이다.5월 20일 아침, 홍남순은 '사지'를 향해 길을 나섰다. 광주까지 한 번에 가는 대중교통이 끊겨, 광주 북쪽인 전북 정읍까지 간 뒤 택시와 도보로 어렵사리 광주에 들어갔다. 이때가 5월 21일, 광주 시민군이 도청을 접수한 날이었다. 다음날, 그를 중심으로 5·18 수습대책위원회가 결성됐다. 질서 유지, 계엄군과의 협상, 무기 관리 등을 위한 기구였다.21일에 특전사 부대들은 광주 외곽으로 철수했다. 이로 인해 광주는 민주주의의 해방구가 됐다. 이 상황을 뒤집기 위한 신군부와 미국의 움직임이 두드러지기 시작했다.25일, 미국 제7함대 항공모함 코럴시호가 부산에 입항했다. 미국이 이렇게 북한을 견제해줌에 따라 신군부는 북쪽이 아닌 남쪽에만 집중할 수 있게 됐다. 1989년 3월 6일 자 <광주일보>는 그날 밤부터 '계엄군이 재진입할 것'이라는 소문이 시내에 퍼졌다고 말한다.26일에는 최광수 대통령비서실장이 윌리엄 글라이스틴 주한미국대사에게 계엄군이 공격을 재개할 것이라고 알려줬다. 전남도청을 지키는 광주 시민들과 홍남순 등의 긴장감도 이 시점에 극대화됐다. 위 논문의 설명이다.이런 속에서 계엄군이 정말로 탱크를 몰고 진격해 왔다. 충격에 빠진 대책위원들은 시민군과 계엄군의 극한 충돌을 막고자 스스로 몸을 던지기로 결심했다. 위 <광주일보>에 따르면, 이렇게 외치는 대책위원들이 있었다.