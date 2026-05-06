조정훈, 유성호

대구시장 선거에서 맞붙을 김부겸 더불어민주당 후보(왼쪽)와 추경호 국민의힘 후보(오른쪽)민주당의 조작기소 특검법 발의로 인해 영남 지역 등 '격전지'에서 선거를 치르는 민주당 소속 후보들에게 부담이 생겼다는 덴 여야의 이견이 없었다.민주당 소속 한 재선 의원은 "(조작기소 특검법이) 주로 영남 쪽에서 뛰는 후보들에게 부담스러운 주제인 건 분명하다"면서 "지방선거를 앞두고 (격전지로 불리는) 일선 현장에서 우려의 목소리가 나온다"라고 말했다. 그는 "그동안은 보수 진영이 오합지졸 상태였으나, (특검법이) 보수 결집의 빌미가 될 수도 있다"면서 "선거를 앞두고 당 지도부가 정무적 판단을 잘 해야 한다"라고 강조했다. .국민의힘 소속 대구·경북(TK) 지역의 한 의원은 "김부겸 (민주당 대구시장) 후보가 '(조작기소 특검법은) 동료들을 생각하면 해서는 안 될 법안'이라고 말했잖나. 왜 그런 이야기를 했겠나"라며 "민주당의 실책이기 때문이다. 김 후보의 발언만 봐도 알 수 있다"라고 설명했다.정연욱 국민의힘 의원(부산 수영구)도 현재 접전을 벌이는 부산 지역 선거에서 유의미한 영향을 미칠 것으로 봤다. 정 의원은 "이 이슈는 부산시장 선거는 물론이고 부산 북구갑 보궐선거에도 큰 영향을 미칠 것"이라며 "오죽하면 이 대통령이 (청와대 브리핑을 통해) 시기를 조율하라는 얘기까지 하겠나"라고 말했다.다만 조작기소 특검법이 전체 지방선거의 판세를 흔들 수 있을지에 대해서는 여야의 의견이 갈렸다. 국민의힘에서는 수도권에서도 '역풍'이 일 것을 기대하는 모습이었지만 민주당 내에서는 접전지를 제외하고는 영향이 제한적일 것이라는 전망이 우세했다.서지영 국민의힘 의원(부산 동래구)은 이번 이슈가 전체 지방선거에 영향을 줄 거라고 전망했다. 서 의원은 "대통령에 관한 이슈는 전국적인 이슈가 될 수밖에 없다"면서 "(영남권 등) 특정 지역에 국한된 문제가 아니다"라고 말했다.이어 이 대통령이 여당에 시기와 절차 등에 대한 국민적 의견 수렴을 주문한 일을 두고는 "본질을 호도하는 것"이라며 "여론에 따라서 공소 취소하고 여론에 따라서 소를 제기하라고 할 건가? 이건 국민 의견 수렴으로 정할 문제가 아니라 사법 질서의 문제"라고 강조했다.정연욱 의원도 이 대통령의 주문에 대해 "핵심(특검법 내용)은 안 바뀌는 '쇼'다. 선거가 끝나고 나선 (특검법을) 밀어붙이겠다는 것 아닌가"라며 "이런 상태면 역풍이 불 수밖에 없다. 보수표가 결집할 것"이라고 전망했다.반면 민주당의 한 초선 의원은 "당내에서 (조작기소 특검법이) 선거에 부담이 된다는 목소리가 나온 건 사실"이라면서도 "영남권에서 보수 지지층이 결집한 것이란 전망도 기우다. 국회 일정상 5월엔 물리적으로 특검법 처리가 어렵다. 논의하더라도 지방선거 이후다. 이런 상황에서 국민의힘이 의도적으로 이슈를 활용하며 펴는 주장에 불과하다"라고 말했다.국민의힘 내에서도 조작기소 특검법 이슈가 미치는 영향이 제한적일 것이라는 전망도 일부 있었다. 국민의힘 소속 대구경북 지역 또 다른 의원은 현재 저조한 당 지지율을 언급하면서 "국민의힘에 대한 민심도 예전 같지 않은 상황이라 (특검법 이슈가) 결정적이진 않을 것"이라며 "다만 정의당과 개혁신당 등도 우려를 표하는 사법 질서 파괴 입법이라 중도층의 여당 견제·경계 심리가 작동할 것 같다. 대구시장 선거 판세엔 다소 영향을 미칠 것"이라고 말했다.