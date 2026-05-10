유지영

"그러면 소신 있는 사람이 (후보로 나와) 좋다고 말씀하시는 분들도, 그래도 아쉽다는 분들도 계신다. 초심을 잃지 말라는 조언도 듣는다."

신민기 정의당 대전 유성구의원 후보가 4월 30일 유성구 일대에서 선거 운동을 하고 있다.이곳 유성구는 득표율 3등까지 구의원이 되는 3인 선거구지만, 원외 정당인 정의당 후보로는 당선권에 들기가 녹록지 않다. 해당 선거구에 예비후보로 등록한 사람은 모두 6명으로 더불어민주당 2명, 국민의힘 2명, 조국혁신당 1명 그리고 신 후보가 있다. 거대 양당에서 낸 후보 4명의 벽이 높다.실제로 정의당은 지난 제8회 지방선거에서 4인 선거구였던 대전 서구 구의원 선거에 후보를 냈지만 5등으로 낙선했다. 해당 선거구에 민주당과 국민의힘에서 후보를 2명씩 냈고, 모두 당선했다.1996년 유성구가 분구된 이후 이곳에서는 민주당계 정당이 단 한 번도 국회의원 선거에서 낙선한 적이 없다. 신 후보 또한 거리에서 공공연하게 "왜 민주당으로 안 나왔어?", "다음에라도 민주당으로 나오라"는 말을 듣곤 한다.이날도 반석네거리에서 만난 한 택시기사 김아무개(73)씨는 그에게 다가오더니 "아니, 정의당은 정책이 좋은데 현실적으로 그 정책을 실현하려면 정권을 잡아야지. (이번 선거는) 민주당에 확실하게 몰아줘야 하는 선거다"라고 말했다.신 후보는 두 달 넘도록 유세를 진행하면서 이미 많이 들어본 말이라고 밝혔다. 그러면서 "그런 말을 들을 때면 정치도 바뀌어야 한다고 말씀드린다. 기득권 양당이 아닌 다른 세력이 구의회에 들어가야 한다고 생각하기 때문에 정의당 후보로 선거에 나섰고, 이전부터 정의당에서 활동을 해왔다고 설명드린다"라고 말했다.