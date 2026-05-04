시흥타임즈 우동완

중앙선관위의 시흥시 선거구 및 의원정수 확정 결과확정된 시흥시의회 의원정수는 총 16명으로, 지역구 14명과 비례대표 2명이다. 경기도의원 선거구는 기존 체계가 유지됐고, 시흥시의원 선거구는 일부 구역과 의원정수가 조정됐다.시흥시의원 선거구별 정수는 △가선거구 신천동·은행동 2명 △나선거구 대야동·매화동·목감동·과림동 3명 △다선거구 신현동·연성동·장곡동 2명 △라선거구 군자동·월곶동·정왕본동·정왕1동·정왕2동·능곡동 4명 △마선거구 정왕3동·정왕4동·배곧1동·배곧2동·거북섬동 3명으로 확정됐다.기존과 비교하면 가선거구는 4명에서 2명으로 줄었고, 나선거구는 2명에서 3명, 라선거구는 3명에서 4명으로 늘었다. 다선거구와 마선거구는 각각 2명, 3명으로 변동이 없다.