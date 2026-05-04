임미애 제공

임미애 더불어민주당 의원(비례대표·경북도당위원장)임미애 더불어민주당 의원(비례대표·경북도당위원장)이 국민의힘 이철우 경북도지사 후보와 추경호 대구시장 후보가 전직 대통령 박근혜씨를 방문한 것과 관련 "보수 결집을 목표로 방문했을 것"이라며 "그런 구애가 유권자들의 표심을 흔들지 않을 것"이라고 비판했다.임 위원장은 4일 오후 대구CBS 류연정의 <마이크온>과 한 전화 인터뷰에서 "큰 의미를 두지 않는다"며 "김부겸 후보의 경우도 '국민의힘 후보가 정리된다면 (박근혜 전 대통령을) 방문할 생각이다'라는 이야기를 한 적이 있다"고 말했다. 이어 "경북에서 민주당으로 오랫동안 정치를 하다보니 지역 유권자들의 눈높이에 지역의 어른들을 한 번씩 찾아가는 게 기본"이라며 "그런 측면에서 이해를 하기 때문에 김부겸 후보가 방문하겠다라는 것도 큰 거부감 없이 할 수 있다라는 입장"이라고 설명했다.임 위원장은 "추 후보나 이 후보의 경우 보수 결집을 목표로 하고 또 뭔가 지원을 바라는 마음으로 방문했을 것"이라며 "이젠 더 이상 그런 구애가 유권자들의 표심을 흔들거나 그렇지는 않을 것"이라고 강조했다. 그러면서 "그런 행보를 하는 정치인들이야말로 박근혜 전 대통령을 이용하는 것이다. 그런 이용을 안 했으면 좋겠다"고 덧붙였다.앞서 이날 오후 이 후보와 추 후보는 박 전 대통령의 집을 방문해 40여분간 환담을 나눴다. 이후 이들은 기자들을 만나 "대구와 경북의 국민의힘 후보가 확정되고 선거운동에 본격적으로 돌입했기 때문에 우리 당 전직 대통령이고 보수의 큰 어른인 박 전 대통령에게 인사드리는 게 도리라고 생각해 찾아뵈었다"고 말했다.추 후보는 "(박근혜 전)대통령께서 '이번 선거에 열심히 해서 좋은 결과를 얻고 꼭 당선되기 바란다'는 덕담을 주셨다"고 말했고 이 후보도 "때를 이야기할 순 없지만 언젠가 시민들을 만나러 나올 것이라는 말씀도 있었다"고 전했다.임 위원장은 대구시장에 출마했다가 사퇴한 후 추경호 후보의 출마로 보궐선거 지역이 된 대구 달성군에 단수 공천을 받은 이진숙 전 방송통신위원장에 대해 "충분히 짐작했던 것 아니냐"고 말했다.그는 "이 후보가 마치 무소속으로 대구시장에 출마할 것처럼 억울함을 계속 하소연했지만 그 하소연이 대구시장에 대한 진정성이라기보다는 오히려 보궐선거의 공천을 확정 짓기 위한 몸값 높이기라는 얘기를 하는 분들이 굉장히 많다"고 전했다. 이어 "국민의힘 입장에서는 국회에 가서 목소리 높여 싸울 사람을 하나 만드는 것"이라며 "대구의 미래를 함께 풀어나갈 정치인으로 이진숙을 공천한 것은 아니라고 본다"고 폄하했다.그러면서 "대구시민들은 싸워야 할 때 목소리 못 내는 게 불만이었는데 헌정질서를 유린한 정당에서 목소리 높여 싸워야 할 일이 뭐가 있겠느냐"며 "국민의힘이 계엄 내란 세력들을 전면 배치하는 모습이어서 매우 안타깝다"고 비판했다.한편 민주당의 '윤석열 정권 조작기소 특검법' 처리 관련, 이재명 대통령이 신중을 기하라고 지시한 것에 대해서 임 위원장은 "조작기소 국정조사 특위에서 그동안 밝혀지지 않았던 사실들이 밝혀지면서 법적으로 해결해야 되겠다는 당위성은 인정한다"면서도 "국민들이 확인을 하고 여론이 숙성되는 시간이 필요하다"고 말했다. 이어 "아무리 옳다 하더라도 선거 시기를 앞두고 유권자들이 매우 예민하게 받아들일 수 있기 때문"이라고 설명했다.그러면서 "입법 권력과 행정 권력을 다 쥐고 있는 민주당이 힘으로 뭔가를 밀어붙이려고 한다는 생각을 하게 되는 순간 지방권력까지 민주당에 넘겨줘야 되는가라는 위기감을 유권자들이 가질 가능성이 매우 크다"고 지적했다.최근 여론조사에서 김부겸 후보와 추경호 후보와의 격차가 줄어든 데 대해서는 "국민의힘 후보가 결정되지 않은 상태에선 상대적으로 지지후보를 결정하지 못했던 부동층이 많았다"며 "지금은 후보가 결정되고 당 내부가 정리되면서 보수 유권자들이 결집했기 때문"이라고 말했다. 다만 "격차는 줄어드는 것이 당연하다"면서도 "국민의힘을 심판해야겠다는 요동치는 민심이 근본적으로 바뀐 것은 아니다"라고 분석했다.임 위원장은 김부겸 후보가 대구시장에 출마하면서 경북에서도 출마자들이 많이 늘었다며 "역대 어느 선거보다 후보자들이 많이 출마했다"고 말했다. 그러면서 "일부 기초단체장의 경우 해볼만하다"며 자신감을 내비쳤다.