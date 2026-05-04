박정훈

박시선 더불어민주당 여주시장 예비후보가 지역 어머니들의 육아 경험을 정책으로 반영하는 시민 참여형 프로젝트를 시작했다. ‘아이 키우기 좋은 도시’를 내세운 정책 행보다.박시선 더불어민주당 여주시장 예비후보가 지역 어머니들의 육아 경험을 정책으로 반영하는 시민 참여형 프로젝트를 시작했다. '아이 키우기 좋은 도시'를 내세운 정책 행보다.박 후보는 4일 "여주시를 전국에서 가장 아이 키우기 좋은 도시로 만들기 위해 '맘마미아 프로젝트'를 본격 추진한다"고 밝혔다. 이번 프로젝트는 5월 4일부터 10일까지 일주일간 진행된다.'맘마미아 프로젝트'는 '맘들의 마음으로 미래를 향한 아이디어'의 줄임말로, 실제 양육 당사자인 어머니들의 생활 경험을 정책으로 연결하는 데 초점을 맞췄다. 행정 주도의 일방향 정책에서 벗어나 시민이 직접 참여하는 구조를 만들겠다는 취지다.이번 프로젝트를 통해 접수되는 제안은 ▲보육·교육 ▲아동·청소년 복지 ▲안전·교통 ▲의료·주거환경 ▲문화·관광 ▲시정 혁신 등 시정 전반에 걸친다. 특히 육아 환경 개선과 생활 안전 인프라 구축에 중점을 둔다.박 후보는 "여주의 미래는 현장에서 아이를 키우는 어머니들의 삶의 경험에서 출발해야 한다"며 "사소하지만 절실한 제안들이야말로 도시를 바꾸는 힘"이라고 강조했다.또 "이번 프로젝트로 모인 의견을 단순 수렴에 그치지 않고 정책화해, 시민들이 체감할 수 있는 공약으로 발전시키겠다"고 밝혔다.정책 제안은 온라인 페이지와 QR코드를 통해 접수되며, 여주시민 누구나 참여할 수 있다.박 후보는 최근 다양한 시민 접점 확대를 통해 현장 중심 정책 행보를 이어가고 있다. 이번 프로젝트 역시 시민 참여를 기반으로 한 정책 발굴의 일환이다.그는 "아이 키우기 좋은 도시를 만드는 일은 행정만으로는 완성될 수 없다"며 "시민과 함께 만드는 정책으로 여주의 변화를 이끌겠다"고 말했다.