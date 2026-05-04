유성호

국민의힘 오세훈 서울시장 후보, 유정복 인천시장 후보, 양향자 경기도지사 후보, 개혁신당 조응천 경기도지사 후보, 김정철 서울시장 후보가 4일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '사법내란 저지를 위한 수도권 광역단체장 후보자 긴급 연석회의'에 참석해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다.양 후보는 일각에서 제기되는 조응천 개혁신당 경기도지사 후보와의 야권 후보 단일화론에 대해라고 가능성을 차단했다. 그는 "추미애 후보를 상대로 국민의힘 이름으로 이겨야겠다는 생각밖에 없기 때문에,라고 강조했다.지방선거가 30일 남은 상황에서 승리 전략을 묻는 질문에 양 후보는 "이번 선거는 싸움꾼 대 일꾼의 대결이자 과거 인사 대 미래 지도자의 대결"이라면서 "시간이 지날수록 정쟁의 경기도냐 첨단산업수도의 경기도냐라는 선거구도가 경기도민들에게 전달될 것"이라고 말했다.양 후보는 정진석 전 대통령실 비서실장의 국회의원 보궐선거 출마(충남 공주부여청양 지역구) 가능성에 대해서도 부정적 견해를 드러냈다. "(국민의힘) 공천에서 그런 논란이 아예 없어야 했다고 생각한다"라고 밝힌 양 후보는이라고 말했다.https://www.youtube.com/live/7V89sbm3Vqc?si=hMwzThM2ZLb1E3bD