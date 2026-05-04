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26.05.04 20:34최종 업데이트 26.05.04 20:49
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양향자 국민의힘 경기도지사 후보는 오늘(4일) 열린 '사법내란 저지를 위한 야권 수도권 광역단체장 후보자 긴급 연석회의(아래 연석회의)'에 대해 "행사 취지는 옳다"면서도 "진정성이 안 보였다"며 평가 절하했다. 전날 조응천 개혁신당 경기도지사 후보의 제안에 국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 유정복 인천시장 후보 등이 호응하면서 이날 오전 11시30분 국회 의원회관 제2세미나실에서 열린 연석회의에 양 후보는 시작할 때는 들어가 사진을 같이 찍었지만 선약을 이유로 바로 빠져나와 실질적인 논의에는 불참했다.

이날 오후 4시25분 오마이TV '이병한의 상황실'과 인터뷰에서 연석회의 불참 이유를 묻는 질문에 양 후보는 "사전에 아무런 조율이 없었고, 저는 (개혁신당이나 조응천 후보로부터) 어떤 연락도 받은 적이 없었다"라고 설명했다. 그는 인터뷰 당시까지도 개혁신당 측으로부터 아무런 연락이 없었다는 점을 강조하면서 "저는 오세훈 서울시장 후보에게 전화를 받았다"고 말했다.

양 후보는 연석회의 기획과 제안, 진행 과정 전반을 두고 "당황스럽다"면서 "이런 중대한 정치적 행동일수록 사전 조율이 필요한데, 언론플레이가 먼저 됐다"고 꼬집었다. 그는 "(연석회의의) 취지에는 100% 동의하지만, (사전에) 아무런 연락이 없이 이렇게 진행하는 것에 대해서 '또 이렇구나'라는 생각"이라며 "법치를 지키자는 운동일수록 절차도 법치답고 방식도 원칙적이어야 한다는 말씀을 드린다"라고 말했다.

"중대한 사안에 비해서 진행하는 과정이 즉흥적이었다. 이번에도 이준석 개혁신당 대표가 정치를 게임으로 본다는 인식을 주지 않았나 생각한다. 오늘 행사 취지는 옳다. 우리 당(국민의힘) 대부분 의원들도 (같은) 의견을 표명하고 있었다. 그런데 진정성이 안 보였다. 행사를 선거에 이용하려는 목적이 아니냐는 의심을 사기에 다분했다. (이런 행사는) 국민의힘이 주도해야 한다는 생각이다."

국민의힘 주도의 조작기소 특검법 반대 움직임은 이미 조직화되고 있다. 광역단체장 후보(서울 오세훈, 경기 양향자, 인천 유정복, 강원 김진태, 충남 김태흠, 충북 김영환, 세종 최민호, 전북 양정무)들은 오는 5일 오전 11시 서울 종로 보신각 앞에서 공동 기자회견을 연다.

"조응천과 야권후보 단일화, 1도 생각 없다"

국민의힘 오세훈 서울시장 후보, 유정복 인천시장 후보, 양향자 경기도지사 후보, 개혁신당 조응천 경기도지사 후보, 김정철 서울시장 후보가 4일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '사법내란 저지를 위한 수도권 광역단체장 후보자 긴급 연석회의'에 참석해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다.유성호

양 후보는 일각에서 제기되는 조응천 개혁신당 경기도지사 후보와의 야권 후보 단일화론에 대해 "단 1도 생각하지 않고 있다"라고 가능성을 차단했다. 그는 "추미애 후보를 상대로 국민의힘 이름으로 이겨야겠다는 생각밖에 없기 때문에, 단일화는 제 머릿속에 없다"라고 강조했다.

지방선거가 30일 남은 상황에서 승리 전략을 묻는 질문에 양 후보는 "이번 선거는 싸움꾼 대 일꾼의 대결이자 과거 인사 대 미래 지도자의 대결"이라면서 "시간이 지날수록 정쟁의 경기도냐 첨단산업수도의 경기도냐라는 선거구도가 경기도민들에게 전달될 것"이라고 말했다.

양 후보는 정진석 전 대통령실 비서실장의 국회의원 보궐선거 출마(충남 공주부여청양 지역구) 가능성에 대해서도 부정적 견해를 드러냈다. "(국민의힘) 공천에서 그런 논란이 아예 없어야 했다고 생각한다"라고 밝힌 양 후보는 "정진석 비서실장의 출마가 당에 도움이 될 것인가는 당과 개인 스스로 마주해보면 답이 나올 것"이라고 말했다.

* 자세한 인터뷰 내용은 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
https://www.youtube.com/live/7V89sbm3Vqc?si=hMwzThM2ZLb1E3bD
#양향자 #국민의힘 #경기도지사 #추미애 #조응천

6.3 지방선거
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