신상진 캠프

신상진 성남시장이 2026년 지방선거를 앞두고 재선 출마를 공식 선언했다.신상진 성남시장이 6.3 지방선거 출마를 공식 선언했다. '희망성남 완성'을 기치로 내건 신 시장은 기존 시정의 성과를 이어 속도감 있는 정책 추진을 약속했다.신 시장은 4일 성남시청 광장 입구에서 기자회견을 열고 "지난 시간 동안 시민과 함께 만들어온 변화와 성과를 바탕으로, 더욱 바르고 빠르게 희망성남을 완성하겠다"며 재선 도전을 선언했다.그는 "성남이 다시 과거의 부정과 부패로 돌아갈 것인지, 미래 가치를 지켜낼 것인지 중요한 기로에 서 있다"며 "시민의 선택으로 성남의 방향을 바로 세우겠다"고 강조했다.특히 현 정부·여당의 부동산 정책을 겨냥해 "3중 규제와 분당 재건축 물량 제한, 세금 부담까지 더해 성남 시민이 '5중고'를 겪고 있다"며 "이를 극복할 적임자는 자신"이라고 주장했다.신 시장은 이날 △재개발·재건축 10조 기금 조성 △순환철도 신설을 통한 '내 집 앞 역세권' 구현 △신생아부터 청년까지 종잣돈 기금 운영 등 3대 핵심 공약을 제시했다.그는 "주거·교통·미래세대를 아우르는 정책으로 성남의 경쟁력을 끌어올리겠다"고도 밝혔다.신 시장은 재임 기간 주요 성과로 △지하철 8호선 판교 연장 예비타당성 조사 대상 선정 △포스코 글로벌센터 및 KAIST AI 연구센터 유치 △오리 제4테크노밸리 추진 △LIG넥스원 방산 R&D 단지 조성 △원도심 재개발 △공원 리모델링 △하이테크밸리 고도화 △구미동 하수처리장 '물빛정원' 조성 △전 시민 독감백신 무료 접종 △탄천 준설 등을 제시했다.그는 "그동안 성남의 기반을 다지는 데 집중했다면, 이제는 완성도를 높이고 속도를 끌어올릴 단계"라고 말했다.신 시장은 대장동 개발 의혹과 관련해 "부당이득 환수 문제를 반드시 짚고 넘어가야 한다"며 "성남에는 초보가 아닌 경험 있는 리더십이 필요하다"고 주장했다.그러면서 "민선 8기에서 바르게 시정을 운영했다면, 민선 9기에서는 더 빠르게 완성하겠다"며 "성남을 대한민국 최고 수준의 명품 도시로 만들겠다"고 밝혔다.