고양신문

더불어민주당 민경선 후보(사진 가운데)와 김성회·한준호·이기헌·김영환 국회의원이 지난달 30일 선거사무소에서 간담회를 진행하고 기념포즈를 취했다.더불어민주당 민경선 고양시장 후보 선거대책위원회(이하 캠프)가 최근 보도된 정치자금법 위반 의혹에 대해 "명백한 허위사실"이라며 강력한 법적 대응 입장을 밝혔다. 경선 승리 직후이자 본선거를 한 달 앞둔 시점에서 터져 나온 이번 의혹이 선거 결과에 미칠 영향을 차단하기 위해 정면 돌파에 나선 모양새다.민경선 후보 캠프는 3일 입장문을 내고 "보도된 금원 수수 의혹은 일말의 근거도 없는 허위"라며 "민경선 후보는 공직 생활 내내 정치자금법이 정한 절차와 한도를 철저히 준수해 왔다"고 밝혔다. 특히 보도에서 언급된 2021년과 2022년 사이 어떠한 현금 수수도 존재하지 않았음을 거듭 강조했다.앞서 일부 매체는 2022년 고양시장 경선 당시 건축업을 하는 회사 대표의 지시로 민경선 예비후보에게 현금을 전달했다는 제보 내용과 더불어, 이 제보자가 민 예비후보를 정치자금법 위반 혐의로 지난달 25일 경찰에 고발했다고 보도했다.민 후보 캠프 측은 해당 사안과 관련해 수사기관으로부터 어떠한 고발 통보나 사실확인 요청을 받은 적이 없다는 점을 분명히 했다. 후보자 본인이 피고발인 신분이라는 사실을 언론 보도를 통해 처음 알게 됐다는 것.또한 본선거를 불과 30일 앞둔 시점에 보도가 나온 것은 당선을 저지하기 위한 '정치공작'의 일환이라라고 주장했다. 캠프 관계자는 "배후가 누구인지 수사기관의 엄정한 수사를 통해 반드시 규명해야 한다"고 촉구했다.민 후보 캠프는 즉각적인 법적 조치에 착수했다고 밝혔다. 법률지원단을 통해 허위사실 적시에 의한 명예훼손 및 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 고발을 진행하는 한편, 언론중재위원회에 정정·반론보도 신청과 인격권 침해금지 가처분 신청을 동시에 한다는 계획이다.민 후보 캠프는 "선거철마다 반복되는 흑색선전과 마타도어는 시민의 합리적 선택을 방해하는 구태 정치"라며 "어떠한 공작에도 흔들리지 않고 정책과 비전으로 고양시민의 심판을 받겠다"고 밝혔다.