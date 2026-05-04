박석철

김두겸 국민의힘 울산시장 후보가 4월 29일 태화강 국가정원에서 제9대 울산광역시장 선거 출마를 공식 선언하고 있다. 김태규 남구갑 보궐선거 후보, 박성민 의원, 김기현 의원이 동참했다.더불어민주당이 추진하는 '조작기소 특검법' 개정안을 두고 국민의힘 영남권 시도지사 후보들이 뭉치고 있다.대구/경북, 부산/울산/경남 국민의힘 시도지사 후보 전원은 오는 6일 울산에 모여 민주당 공소취소 특검법 규탄 영남권 5개 시도지사 후보 긴급 기자회견을 연다.이날 영남권 5개 시도지사 후보들이 울산시청으로 와서 기자회견을 하는 것도 주목된다. 최근 각종 여론조사에서 더불어민주당 후보의 약진과 국민의힘 당내 경선 반발로 무소속 출마가 이어지는 등 울산 지역 국민의힘에 위기가 닥치자 힘을 보태는 것이란 관측이 나온다.이를 반영하듯 이날 국민의힘 문호철 부대변인은 성명을 내고 더불어민주당 김상욱 울산시장 예비후보를 압박했다.문 부대변인은 "민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법' 개정안은 특검에 기존 공소를 취소할 권한을 부여하는 내용을 담고 있고, 이는 헌법과 형사소송법이 검사에게 부여한 공소권의 근간을 허물고, 대통령이 임명하는 특검을 사실상 '대통령의 면죄 기구'로 전락시키는 위헌적 발상"이라며 "법치를 강조해 온 김상욱 후보는 이 법안에 대해 어떤 입장인지 답하라"라고 요구했다.또한 "대통령 계엄 선포를 내란으로 규정하며 탄핵을 지지했던 김상욱 후보라면, 이 명백한 법치 파괴에 대해서도 분명한 목소리를 내야 한다"라며 "율사 출신의 침묵은 곧 동조인데, 김상욱 후보가 침묵을 계속한다면 김 후보의 '내란 몰이'는 내로남불의 전형이라 규정하지 않을 수 없다"라고 주장했다.