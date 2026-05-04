박찬대 페이스북

박찬대 인천시장 예비후보가 반도체 후공정 3위 기업인 '스태츠칩팩코리아'를 방문하고 있다.박찬대 인천시장 예비후보(더불어민주당)가 "인천의 미래 전략인 'ABC+E'의 강력한 엔진은 반도체"라고 강조하며 "송도-영종-남동을 아우르는 '첨단 패키징 산업 클러스터' 완성"을 공약했다.4일, 인천 영종에 1·2공장을 둔 세계 반도체 후공정 3위 기업(반도체 패키징 및 테스트 분야) '스태츠칩팩코리아'를 방문한 박찬대 예비후보는 자신의 페이스북을 통해 "우리 인천은 세계적인 앵커 기업과 1300여 개의 관련 중소기업이 튼튼하게 자리 잡은 패키징 산업의 심장이"라며 "반도체는 인천 수출 1위 품목으로 수출의 30%를 차지하고 있기도 하다"고 국내 산업에 있어서 인천 제조업의 중요성을 강조했다.이어 "안타깝게도 윤석열 정부 당시 특화단지 지정 과정에서는 이 후공정의 가치를 제대로 평가받지 못했다. 수도권 규제라는 낡은 잣대까지 겹쳐 인천의 막대한 잠재력마저 묶여 있다"고 개탄하며 "이 답답한 현실, 제가 직접 뚫어내겠다. 불합리한 규제의 벽을 깨겠다"고 밝혔다.그러면서 "송도, 영종, 남동을 아우르는 '첨단 패키징 산업 클러스터'를 제대로 완성하겠다"고 약속했다.특히, 박 예비후보는 "현장에서 만난 관내 중소기업들의 목소리도 무겁게 새겼다"고 이날 방문의 의미를 밝히며, "기술 격차와 인력난의 어려움, 단순한 위로로 끝내지 않겠다. 대기업과 중소기업을 단단하게 잇는 '브릿지 시장'이 되겠다. 함께 연구하고 함께 성장하는 인천형 특화 R&D 허브를 만들겠다"고 밝혔다.아울러 "인천의 미래 전략인 'ABC+E'의 강력한 엔진이 바로 반도체이다"라며 "기업이 힘차게 성장하고, 그 결실이 다시 시민의 좋은 일자리와 넉넉한 삶으로 돌아가는 선순환 구조를 만들겠다"고 강조했다.