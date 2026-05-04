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26.05.04 16:11최종 업데이트 26.05.04 16:11
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6·3 지방선거를 앞두고 대전지역 후보들이 5월 5일 어린이날을 맞아 아동·돌봄·안전을 중심으로 한 공약을 잇달아 발표하며 '아이 키우기 좋은 도시' 조성을 약속하고 나섰다.

더불어민주당 전문학 대전서구청장 예비후보, 김찬술 대전대덕구청장 예비후보, 맹수석 대전시교육감 예비후보는 각각 돌봄, 통학 안전, 교육 환경 개선을 핵심으로 한 어린이 정책을 제시했다.

전문학 "통합돌봄·AI 기반 돌봄으로 사각지대 해소"

더불어민주당 전문학(오른쪽) 대전 서구청장 예비후보가 5월 5일 어린이날을 앞두고, 4일 어린이 공약을 발표했다.전문학

전문학 서구청장 예비후보는 4일 "아이의 삶이 곧 도시의 미래"라며 돌봄 공백 해소를 핵심으로 한 아동 정책을 발표했다.

전 후보는 맞벌이 가정 부담을 줄이기 위해 '아픈 아이 병원동행 서비스'를 도입해 진료부터 귀가까지 지원하는 체계를 구축하겠다고 밝혔다. 또 마을 인력을 활용해 돌봄 인력을 양성하고 지역화폐로 보상하는 방식으로 지역경제 선순환 구조도 함께 만들겠다는 구상이다.

이와 함께 AI 기반 돌봄 플랫폼을 도입해 가정과 돌봄 인력을 실시간으로 연결하고, 긴급·시간제 돌봄 확대, 돌봄 매니저 운영 등을 통해 돌봄을 개인이 아닌 지역 공동체 책임으로 전환하겠다고 강조했다.

전 후보는 "어린이가 행복한 도시는 모든 세대가 행복한 도시"라며 "서구를 대표적인 아동친화 도시로 만들겠다"고 밝혔다.

김찬술 "스쿨존 안전 강화·등하교 지원 체계 구축"

더불어민주당 대전 대덕구청장 선거 경선 후보인 김찬술 후보가 2일 대전시의회에서 기자회견을 하고 있다.오마이뉴스 장재완

김찬술 대덕구청장 예비후보도 이날 통학로 안전과 보행 환경 개선에 초점을 맞춘 공약을 제시했다.

김 후보는 "아이들이 안심하고 다닐 수 있는 환경이 가장 기본"이라며 스쿨존 안전 펜스 확대 설치와 AI CCTV 기반 스마트 보행 환경 구축을 추진하겠다고 밝혔다. 차량과 보행자를 분리하고, 실시간 감지 시스템으로 사고 위험을 줄이겠다는 계획이다.

또 횡단보도 '옐로카펫' 확대 설치와 등하교 시간 집중 관리 체계를 통해 안전성을 높이고, 교통안전 지도사가 동행하는 등하교 지원 시스템을 도입해 저학년 학생들의 안전을 강화하겠다고 설명했다.

김 후보는 "아이들의 안전이 지켜질 때 부모도 안심할 수 있다"며 "대덕을 아이들의 웃음이 이어지는 도시로 만들겠다"고 말했다.

맹수석 "안심 울타리 360°... 어린이 행복교육 4대 공약"

맹수석 대전교육감 선거 예비후보.맹수석

맹수석 대전시교육감 예비후보는 지난 1일 어린이 행복교육을 중심으로 한 4대 공약을 발표했다.

맹 후보는 '안심 울타리 360°' 구축을 통해 학교 안팎을 아우르는 통합 안전관리 시스템을 마련하고, '마음이음센터'를 설립해 학습·심리 지원을 강화하겠다고 밝혔다.

또 '놀자!놀자! 프로그램'과 '찾아가는 전통놀이 훈장님'을 통해 놀이 중심 교육 환경을 확대하고, '어린이 정책참여단'을 운영해 정책 과정에 아동 참여를 보장하겠다는 계획이다.

아울러 진로체험, AI·과학 교육 확대 등을 통해 미래 역량을 키우는 교육 환경을 조성하겠다고 강조했다. 맹 후보는 "아이들의 웃음과 안전, 행복을 지키는 교육을 실천해 나가며, 어린이 한 명 한 명이 존중받고 사랑받는 대전교육을 만들어 가겠다"고 강조했다.

#어린이날 #어린이공약 #전문학 #김찬술 #맹수석

6.3 지방선거
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