전문학

더불어민주당 전문학(오른쪽) 대전 서구청장 예비후보가 5월 5일 어린이날을 앞두고, 4일 어린이 공약을 발표했다.전문학 서구청장 예비후보는 4일 "아이의 삶이 곧 도시의 미래"라며 돌봄 공백 해소를 핵심으로 한 아동 정책을 발표했다.전 후보는 맞벌이 가정 부담을 줄이기 위해 '아픈 아이 병원동행 서비스'를 도입해 진료부터 귀가까지 지원하는 체계를 구축하겠다고 밝혔다. 또 마을 인력을 활용해 돌봄 인력을 양성하고 지역화폐로 보상하는 방식으로 지역경제 선순환 구조도 함께 만들겠다는 구상이다.이와 함께 AI 기반 돌봄 플랫폼을 도입해 가정과 돌봄 인력을 실시간으로 연결하고, 긴급·시간제 돌봄 확대, 돌봄 매니저 운영 등을 통해 돌봄을 개인이 아닌 지역 공동체 책임으로 전환하겠다고 강조했다.전 후보는 "어린이가 행복한 도시는 모든 세대가 행복한 도시"라며 "서구를 대표적인 아동친화 도시로 만들겠다"고 밝혔다.