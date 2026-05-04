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맹수석 대전교육감 선거 예비후보.맹수석
맹수석 대전시교육감 예비후보는 지난 1일 어린이 행복교육을 중심으로 한 4대 공약을 발표했다.
맹 후보는 '안심 울타리 360°' 구축을 통해 학교 안팎을 아우르는 통합 안전관리 시스템을 마련하고, '마음이음센터'를 설립해 학습·심리 지원을 강화하겠다고 밝혔다.
또 '놀자!놀자! 프로그램'과 '찾아가는 전통놀이 훈장님'을 통해 놀이 중심 교육 환경을 확대하고, '어린이 정책참여단'을 운영해 정책 과정에 아동 참여를 보장하겠다는 계획이다.
아울러 진로체험, AI·과학 교육 확대 등을 통해 미래 역량을 키우는 교육 환경을 조성하겠다고 강조했다. 맹 후보는 "아이들의 웃음과 안전, 행복을 지키는 교육을 실천해 나가며, 어린이 한 명 한 명이 존중받고 사랑받는 대전교육을 만들어 가겠다"고 강조했다.
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