추미애 페이스북

추미애 경기도지사 예비후보가 '미래에서 온 투표-아동공약 전달식'에 참석해 아동공약을 전달받은 후 기념촬영을 하고 있다.추미애 경기도지사 예비후보(더불어민주당)가 어린이날을 앞두고 '아동공약'을 전달받았다.4일, 초록우산 어린이재단과 '미래에서 온 투표-아동공약 전달식'을 가진 추미애 예비후보는 자신의 페이스북을 통해 어린이날을 축하하며 "아이들의 목소리를 듣고, 반영하겠다"고 밝혔다.추 예비후보는 "오늘 어린이날을 앞두고 우리 아이들을 만나, 전국의 아이들이 직접 보내주신 정책제안들을 받았다"며 "아이들에게 가장 필요한 것은 결국 아이들의 이야기 속에 있다는 사실을 다시 깨닫는 소중한 시간이었다"고 전했다.이어 "아이들의 솔직한 이야기는 우리 어른들이 생각하지 못한 현실을 일깨워 주었다"며 "아이들이 매일 오가는 통학로에서 후진하는 차량이 키 작은 어린이를 보지 못할 수 있다는 것을, 어른이 생각하기에 재밌어 보이는 놀이터 기구가 어린이들에게는 시시할 수도 있다는 것을, 여름에 놀이기구가 너무 뜨거워 화상을 입을 수도 있다는 사실을 어른들은 잘 몰랐다. 어른들이 조금 더 아이들의 눈높이에서 관찰하고 생각했으면 알 수 있었던 많은 부분을 놓치고 있었다"고 반성했다.그러면서 "이제부터 아동 정책의 중심에 '어린이의 목소리'를 최우선으로 두겠다"며 "어린이들의 소중한 목소리가 어떻게 정책에 반영되는지 눈높이 맞춰 투명하게 설명하겠다"고 약속했다.아울러 "아이들이 무엇이 필요한지, 무엇이 문제이며, 개선을 요구할 수 있는 실질적인 '아동 참여권'을 보장하도록 힘쓰겠다"며 "아이들이 당당하게 자기 목소리를 낼 수 있는 경기도. 제가 앞장서서 그 변화를 만들겠다"고 다짐했다.