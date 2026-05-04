▲'지방선거 D-30' 기자간담회 하는 조승래 사무총장
더불어민주당 조승래 사무총장이 4일 국회에서 6·3 지방선거 D-30 기자간담회를 갖고 있다. 2026.5.4연합뉴스
더불어민주당이 '조작기소 특검법' 추진을 둘러싼 지방선거전 역풍 우려에 여론 눈치보기에 들어갔다. 조작기소 특검 도입의 필요성을 강조하면서도 법안 처리 시기와 방법에 대해서는 '신중 모드'로 전환한 것이다.
조승래 민주당 사무총장은 4일 국회 본관 당대표회의실에서 '지방선거 D-30 관련 기자간담회'를 열고 당이 추진 중인 '윤석열 정치검찰 조작기소 진상규명 특검법'과 관련해 "(처리) 시기와 내용에 대해 당내 여러 의견이 있다. 발의는 됐으니 논의와 처리를 어떻게 할지 의견을 나눌 것"이라며 '신중론'을 언급했다.
조 사무총장은 또 "당내에 여러 의견들이 있어서 그 의견들을 저희들이 판단하면서 내부 논의를 진행하려 한다"고 덧붙였다.
앞서 같은 날 오전 이재명 대통령이 홍익표 정무수석을 통해 "특검을 통해 진실을 규명하는 건 반드시 해야 할 일이지만 구체적 시기나 절차 등은 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐 판단해달라"고 밝힌 가운데, 민주당도 이에 맞춰 처리 시점을 고민 중인 것으로 보인다.
조 사무총장은 이날 간담회에서 특검법 처리 시점 관련 질문에 "이게 종합적으로 선거에 미치는 영향이나, 특검법 자체에 대한 의견 등도 판단해야 될 부분들이 있다"며 여론에 따른 상황 변화를 고려해야 한다는 취지로 말했다.
조 사무총장은 이날 오전 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해서는, '6월 3일 선거 이전에라도 본회의 처리 가능성이 열려 있다고 봐도 되는 거냐'란 질문에 "저희는(민주당은) 당연히 그렇게 생각을 하고 있습니다만 여러 가지 여건들을 감안할 부분도 있을 것"이라고 답한 바 있다.
민주당이 지난달 30일 발의한 조작기소 특검법은 쌍방울 대북송금 사건과 대장동 개발 의혹 사건 등 이 대통령 관련된 12개 사건에 대해 특검이 '공소 유지 여부 결정 권한'을 부여하는 내용이 포함돼 보수 야권의 거센 반발을 불러오고 있다. 국민의힘과 개혁신당이 '이 대통령에게 면죄부를 주기 위한 것'이라며 공동 대응에 나서겠다고 하면서 지방선거전 초반, 여야 격전지 판세를 흔들 변수로 떠올랐다.
국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 유정복 인천시장 후보, 양향자 경기지사 후보, 개혁신당 김정철 서울시장 후보, 조응천 경기지사 후보는 이날 조작기소 특검법을 막기 위한 긴급 연석회의를 열었다. 국민의힘 지도부도 "이재명 범죄 지우기 특검"이라며 총공세를 펼치는 등 지지층 결집에 나선 상태다(관련 기사: "대통령도 죄 지으면 감옥 가자" 내건 국힘... '조작기소 특검법' 총공세 https://omn.kr/2i1g5
).
나경원 국민의힘 의원 또한 본인 페이스북에 "이재명 특검법 강행 시기를 두고 민주당 의원 단톡방이 시끄럽다고 한다"며 "지선에서 역풍을 맞을까 두려워 꼼수를 부리는 건데 기가 막힌다. 선거가 끝나면 도둑처럼 날치기하겠다는 건 국민 기만이고 비열한 심보"라고 비난했다.
민주당 내에서도 30일 남은 선거에 미칠 악영향을 우려하는 목소리가 나온다. 당장 김부겸 민주당 대구시장 후보가 이날 본인 선거사무소에서 회견을 열고 "어려운 지역에서 열심히 하는 후보들 처지를 생각해서 중앙당이 이런 법안을 내거나 입장을 밝힐 때 염두에 둬 달라", "(발의 뒤) 예상되는 우려 등을 더 심사숙고 해서 진행해달라"라고 당에 호소했다.
오는 6일 민주당이 차기 원내대표를 뽑는 의원총회를 열 예정인 가운데, 특검 법안 처리 연기 및 특검의 공소 취소 권한 삭제 등 법안 수정 여부를 두고 의원들 사이에 격론이 예상된다.
한편 이날 조 사무총장은 '선거 승리 목표' 질문에 "승리를 수치로 상정하고 있지는 않다, 한 석이라도 더 이기는 것을 목표로 열심히 하고 있다"고 말했다. 선거연대 관련해선 "'중앙당 차원에서 지역을 주고받는 단일화는 없고, 당 대 당 협상은 없다'는 두 가지 큰 원칙에 따라 논의를 진행할 것"이라고 설명했다.
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