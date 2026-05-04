허태정

허태정 더불어민주당 대전시장 후보(자료사진).더불어민주당 허태정 대전시장 예비후보가 대전 5개 자치구별 맞춤형 공약을 발표하며 민생 중심의 대전시정 전환을 강조했다. 특히 그는 출마선언을 하며 자신을 맹공격한 국민의힘 이장우 대전시장 예비후보를 겨냥해 "무능하고, 오만한 불통의 이장우 대전시정을 끝내고 시민주권시대를 열겠다"고 밝혔다.허태정 예비후보는 4일 공약발표를 통해 "지난 4년간 시민들은 무능하고 오만한 시정 속에서 고통받았다"며 "이제는 시민이 주인이 되는 시민주권 시대를 열고, 모두가 잘사는 대전, 온통 행복한 시민을 만들겠다"고 밝혔다.이번 공약은 허 후보가 기초단체장 경험을 바탕으로 각 구청장 후보들과 현장 의견을 수렴해 마련한 것으로, 지역별 핵심 현안을 중심으로 구성됐다.구체적 공약 내용으로 동구는 대전역세권 복합2구역 개발을 가속화하고 대전의료원 건립을 조속히 완료해 공공의료 기반을 강화하는 한편, 철도소음 저감 대책을 추진해 주거 환경 개선에 나선다.중구는 7개 권역 생활권 체계 구축과 재건축 추진을 통해 노후 주거환경을 전면 개선하고, 중구 소방서 신설로 안전 인프라를 확충한다.서구는 둔산지구 노후 아파트를 탄소중립 신도시로 재건축하는 방안을 추진하고, 남선공원 체육공원을 스포츠·문화 테마파크로 조성해 생활문화 기반을 확대할 계획이다.대덕구는 대전·대덕 산업단지를 첨단산업단지로 재편하고, 연축 스마트 그린도시 조성을 통해 과학기술 중심 혁신 클러스터 구축을 핵심 과제로 제시했다.유성구는 대전교도소 이전을 조속히 추진하고, 복합문화커뮤니티 공간과 시립도서관 건립을 통해 문화·교육 인프라 확충에 나선다.허 예비후보는 이러한 공약에 대해 "각 구의 현안을 직접 듣고 공약으로 완성한 만큼 현장에서 바로 체감할 수 있는 정책"이라며 "시장이 되면 시민의 목소리를 놓치지 않고 구석구석 살피는 시정을 펼치겠다"고 밝혔다.이어 "오직 민생"을 강조하며 "더불어민주당이 대전의 미래를 책임지고 시민 삶을 바꾸는 시정을 반드시 실현하겠다"고 덧붙였다.