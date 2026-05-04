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26.05.04 15:38최종 업데이트 26.05.04 15:38
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민주평등사회를 위한 전국 교수·연구자 협의회 대전세종충남지회가 4일 성광진 후보 사무실에서 성광진 대전시교육감 예비후보 지지를 공식 선언했다.민교협대전세종충남지회

민주평등사회를 위한 전국 교수·연구자 협의회(민교협) 대전세종충남 지회가 성광진 대전시교육감 예비후보에 대한 공식 지지를 선언했다.

민교협 대전세종충남 지회는 4일 성광진 후보 사무실에서 발표한 성명을 통해 "대전 교육의 혁신과 민주적 교육 공동체 실현을 위해 성광진 후보를 지지한다"고 밝혔다.

성 후보는 앞서 지난 3월 30일 '미래 교육을 위한 대전시민교육감 단일화 시민회의'를 통해 선거인단 투표와 여론조사를 거쳐 민주진보 교육감 단일 후보로 선출된 바 있다. 민교협은 이에 대해 "민주적이고 공정한 절차에 따른 의미 있는 결정"이라고 평가했다.

민교협은 지지 이유로 ▲30여 년간 중등교육 현장에서 활동한 교육 전문가 ▲'대전교육 9하기'를 통한 구체적 정책 비전 ▲민주화 운동과 시민사회 활동 경험 등을 제시했다.

특히 "성 후보는 교육 현안과 문제 해결에 대한 깊은 이해를 갖춘 인물로 침체된 대전 교육을 혁신할 적임자"라며 "기초학력 보장, 교육격차 해소, 교권 보호, 학생자치 강화 등 실질적인 정책을 제시하고 있다"고 강조했다.

"성광진, 오랜 기간 민주적 가치를 실천해 온 교육자"

민주평등사회를 위한 전국 교수·연구자 협의회 대전세종충남지회가 4일 성광진 후보 사무실에서 성광진 대전시교육감 예비후보 지지를 공식 선언했다. 사진은 강재구 지회장과 성광진 예비후보(오른쪽).민교협대전충남세종지회

또한 이들은 "오랜 기간 민주적 가치를 실천해 온 교육자로서 단순한 구호가 아닌 행동으로 증명해 온 인물"이라며 "민주적 소통과 시민 참여를 바탕으로 배움이 살아있는 학교를 만들 것"이라고 밝혔다.

강재구 지회장은 "민주진보교육감 단일화 과정을 거친 후보는 성광진 후보가 유일하다"며 "대전 최초의 민주진보 교육감 당선을 바라는 시민들이 결집해 달라"고 호소했다.

민교협은 "성광진 후보가 당선될 경우 대전 교육 혁신은 물론 대한민국 교육 변화까지 이끌 것"이라며 "지지 선언에 그치지 않고 당선을 위해 적극적으로 힘을 보태겠다"고 밝혔다.
#성광진 #대전교육감 #지지선언 #민교협대전충남세종지회 #강재구

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