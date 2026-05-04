민교협대전세종충남지회

민주평등사회를 위한 전국 교수·연구자 협의회 대전세종충남지회가 4일 성광진 후보 사무실에서 성광진 대전시교육감 예비후보 지지를 공식 선언했다.민주평등사회를 위한 전국 교수·연구자 협의회(민교협) 대전세종충남 지회가 성광진 대전시교육감 예비후보에 대한 공식 지지를 선언했다.민교협 대전세종충남 지회는 4일 성광진 후보 사무실에서 발표한 성명을 통해 "대전 교육의 혁신과 민주적 교육 공동체 실현을 위해 성광진 후보를 지지한다"고 밝혔다.성 후보는 앞서 지난 3월 30일 '미래 교육을 위한 대전시민교육감 단일화 시민회의'를 통해 선거인단 투표와 여론조사를 거쳐 민주진보 교육감 단일 후보로 선출된 바 있다. 민교협은 이에 대해 "민주적이고 공정한 절차에 따른 의미 있는 결정"이라고 평가했다.민교협은 지지 이유로 ▲30여 년간 중등교육 현장에서 활동한 교육 전문가 ▲'대전교육 9하기'를 통한 구체적 정책 비전 ▲민주화 운동과 시민사회 활동 경험 등을 제시했다.특히 "성 후보는 교육 현안과 문제 해결에 대한 깊은 이해를 갖춘 인물로 침체된 대전 교육을 혁신할 적임자"라며 "기초학력 보장, 교육격차 해소, 교권 보호, 학생자치 강화 등 실질적인 정책을 제시하고 있다"고 강조했다.