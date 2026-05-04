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민주평등사회를 위한 전국 교수·연구자 협의회 대전세종충남지회가 4일 성광진 후보 사무실에서 성광진 대전시교육감 예비후보 지지를 공식 선언했다. 사진은 강재구 지회장과 성광진 예비후보(오른쪽).민교협대전충남세종지회
또한 이들은 "오랜 기간 민주적 가치를 실천해 온 교육자로서 단순한 구호가 아닌 행동으로 증명해 온 인물"이라며 "민주적 소통과 시민 참여를 바탕으로 배움이 살아있는 학교를 만들 것"이라고 밝혔다.
강재구 지회장은 "민주진보교육감 단일화 과정을 거친 후보는 성광진 후보가 유일하다"며 "대전 최초의 민주진보 교육감 당선을 바라는 시민들이 결집해 달라"고 호소했다.
민교협은 "성광진 후보가 당선될 경우 대전 교육 혁신은 물론 대한민국 교육 변화까지 이끌 것"이라며 "지지 선언에 그치지 않고 당선을 위해 적극적으로 힘을 보태겠다"고 밝혔다.
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