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26.05.04 15:29최종 업데이트 26.05.04 15:29
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김병욱 더불어민주당 후보가 성남시 도로교통 체계를 전면 개편하는 ‘도로 중심 교통혁신 정책’을 발표했다. 철도 공약인 ‘성남메트로 1·2호선’에 이어 도로망 확충을 통해 교통 문제를 해소하겠다는 구상이다.김병욱 캠프

김병욱 더불어민주당 후보가 성남시 도로교통 체계를 전면 개편하는 '도로 중심 교통혁신 정책'을 발표했다. 철도 공약인 '성남메트로 1·2호선'에 이어 도로망 확충을 통해 교통 문제를 해소하겠다는 구상이다.

김 후보는 4일 발표에서 "성남은 용인, 광주, 수원 등 남부권 도시에서 서울 강남으로 이동하는 교통이 시내를 관통하면서 교통혼잡과 공해, 사고 위험에 놓여 있다"고 진단했다. 이어 "도시 내부를 통과하는 교통의 시내 진입을 최소화하고, 경부고속도로로 단절된 동서 도로를 연결해 지역 균형발전의 기틀을 마련하겠다"고 밝혔다.

그는 이날 세 가지 핵심 도로 공약을 제시했다.

첫째는 '성남동부순환도로' 구축이다. 김 후보는 "구미동에서 출발해 분당동을 거쳐 상대원동까지 이어지는 16.4km 구간을 4차선 터널로 건설하겠다"며 "수정로 산성역 구간은 직선화 터널을 설치하고, 헌릉로 창곡교차로는 입체화해 전 구간이 자동차전용도로 기능을 수행하도록 하겠다"고 설명했다.

둘째는 동·서판교 연결이다. 그는 "경부고속도로로 단절된 동판교와 서판교를 연결하기 위해 운중로와 동판교로를 연결하겠다"며 "이를 통해 지역 간 불균형을 해소하겠다"고 말했다.

셋째는 '탄천지하도로' 신설이다. 김 후보는 "백현마이스와 오리역세권 도시혁신지구 조성으로 발생할 대규모 교통 수요를 처리하기 위해 탄천지하도로 건설을 추진하겠다"며 "이미 포화 상태인 분당-수서간 도로의 교통량을 분산하고, 주요 개발지의 경쟁력을 높이는 역할을 하게 될 것"이라고 밝혔다.

김병욱 더불어민주당 후보가 성남시 도로교통 체계를 전면 개편하는 ‘도로 중심 교통혁신 정책’을 발표했다. 철도 공약인 ‘성남메트로 1·2호선’에 이어 도로망 확충을 통해 교통 문제를 해소하겠다는 구상이다.김병욱 캠프

재원 조달 방식도 함께 제시됐다. 그는 "성남동부순환도로와 탄천지하도로는 민간자본을 유치해 시 재정 부담을 최소화하고 신속히 추진하겠다"며 "창곡교차로 입체화와 운중로-동판교로 연결 등은 시 재원을 우선 투입한 뒤 개발분담금으로 보전하겠다"고 설명했다.

김 후보는 "도로는 단순한 길이 아니라 시민의 이동권을 보장하고 도시 경쟁력을 결정짓는 핵심 기반시설"이라며 "성남동부순환도로와 동서 연결 도로망, 탄천지하도로를 통해 단절되고 가로막힌 성남의 교통 문제를 획기적으로 전환하겠다"고 강조했다.

그러면서 "단절과 정체의 낡은 허물을 벗고 대한민국 경제수도에 걸맞은 도로교통망을 구축하겠다"며 "막힌 곳은 뚫고, 끊어진 곳은 이어 '사통팔달 교통 성남'을 반드시 만들겠다"고 밝혔다.
#성남시 #김병욱

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