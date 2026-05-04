오마이뉴스 장재완

국민의힘 이장우 대전시장 예비후보가 4일 대전시의회 1층 로비에서 재선 도전 출마를 선언했다.그러면서 이 후보는 민선9기 핵심 비전으로 '2030 대전 미래전략'을 제시했다. 그는 기존 6대 전략산업에 에너지 산업을 추가한 'ABCDEQR 7대 전략산업'을 중심으로 대전 경제를 성장시키겠다고 밝혔다.주요 내용으로는 ▲우주항공(Aerospace) ▲바이오헬스(Biohealth) ▲반도체(Chips) ▲국방(Defense) ▲에너지(Energy) ▲양자(Quantum) ▲로봇(Robot) 산업 육성 등을 통해 "대한민국을 대표하는 균형발전 신성장축을 구축, 수도권 일극체제를 해소하고 지역균형발전을 선도하여 서울을 뛰어넘는 G2 글로벌 경제과학수도를 완성하겠다"고 강조했다.이러한 비전과 함께 이 후보는 이날 1호 공약을 발표했다. 공약의 핵심은 ▲ 3·4·5·6호선 무궤도 트램 기반 도시철도 임기 4년 내 개통 ▲ 농업·임업인 공익수당 도입 △전통시장 온누리상품권 환급 확대다.우선 이 후보는 도시철도 정책의 핵심으로 무궤도 트램(TRT) 도입을 내세웠다. 그는 "대전 도시철도 3·4·5·6호선을 기존 중전철이 아닌 3칸 굴절형 무궤도 트램으로 구축해 대전 전역을 '초연결 도시'로 만들겠다"고 밝혔다.무궤도 트램은 1회 최대 230명 수송이 가능해 일반버스 대비 약 4배 수준의 수송 능력을 갖추고 있으며, 기존 도로를 활용할 수 있어 대규모 지하 공사 없이 빠른 구축이 가능하다는 것이 특징이다.이 후보는 "건설비는 일반 트램 대비 약 40%, 운영비는 약 65% 수준으로 절감할 수 있다"며 "노선당 약 449억 원 규모로 8분 간격 운행이 가능한 교통망을 제 임기 내 완공·구축하겠다"고 설명했다.또한 농업·임업인을 위한 공익수당 지급과 관련 "대전에 거주하는 농업인과 임업인을 대상으로 연 100만 원의 공익수당을 지급하겠다"며 "농업과 임업의 공익적 가치를 인정하고 안정적인 소득 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.해당 정책은 약 1만9000명을 대상으로 총 190억 원 규모로 추진되며, 친환경 농업 기준 준수 등 조건을 통해 환경 보전 효과도 함께 도모할 계획이다.