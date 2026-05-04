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26.05.04 15:34최종 업데이트 26.05.04 15:34
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국민의힘 이장우 대전시장 예비후보가 4일 대전시의회 1층 로비에서 재선 도전 출마를 선언했다.오마이뉴스 장재완

국민의힘 이장우 대전시장 예비후보가 재선 도전을 공식 선언하며 "민선8기의 성과를 바탕으로 'G2 경제과학수도 대전'을 완성하겠다"고 밝혔다. 그는 자신의 경쟁 상대인 민주당 허태정 예비후보를 겨냥해 '무능·무대책·무책임의 3무 후보'라고 비난하면서 자신이 지난 4년간 압도적 성장과 성과로 대전을 위기에서 구출했다고 강조했다.

이 후보는 4일 대전시의회 1층 로비에서 출마 기자회견을 열고 "위대한 대전시민과 함께 지난 4년간 '일류경제도시 대전' 미래전략을 추진해 압도적인 성과를 이뤄냈다"며 "이제 그 성과를 바탕으로 민선9기 대전시장 선거에 출마한다"고 공식 선언했다.

이 후보는 이번 지방선거의 성격을 더불어민주당과 이재명 정부를 심판하는 선거라고 규정했다. 그는 민주당이 추진하는 '조작수사·기소 의혹' 특검법을 '대통령 범죄 없애기 공소취소 특검법'이라고 명명한 뒤 "이번 6·3 지방선거는 민주당의 오만과 독선을 견제하는 준엄한 심판이면서, 입법·행정·사법·지방정부까지 장악하려는 일당독재 시도에 대한 평가의 장이 될 것"이라고 주장했다.

또한 그는 "민주당의 선심성 경제정책은 물가·금리·환율 '3고' 위기를 초래해 시민 경제를 위협하고 있다"며 "대전 부동산 시장 역시 거래절벽과 전세난, 공시가 폭등, 세금 폭탄으로 내몰리고 있다"고 지적했다.

"허태정 시정, 무능·무대책·무책임의 '3무 대전시정'"

국민의힘 이장우 대전시장 예비후보가 4일 대전시의회 1층 로비에서 재선 도전 출마를 선언했다.오마이뉴스 장재완

이 후보는 이날 특히 자신의 전임시장이면서 이번 선거에서 다시 리턴매치를 펼치게 될 허태정 후보를 강하게 비판하면서 자신의 성과를 부각시키는 데 집중했다.

그는 "허태정 시정은 인구 감소와 기업 유치 실패, 주요 국책사업 유치 좌절 등으로 대전을 절체절명의 위기에 빠뜨렸다"며 "저 이장우는 위대한 시민의 결단과 지지를 얻으며 무능·무대책·무책임의 '3무 대전시정', '결정장애 대전시정'을 바로잡았다"고 주장했다.

이어 "도시철도 2호선 트램 착공, 유성복합터미널 완공, 갑천생태호수공원 개장, 한화생명 이글스파크 개장 등 장기간 지연되던 숙원사업을 해결했다"며 "뿐만 아니라 방위사업청 이전과 한국임업진흥원 유치, 2조원 규모 투자 유치 등으로 대전을 '빠져나가는 도시'에서 '들어오는 도시'로 바꿨다"라고 강조했다.

이 후보는 자신의 인구 정책과 청년 정책 성과도 강조했다. 그는 "12년간 감소하던 대전 인구를 증가세로 전환했고, 청년 비율이 높은 '희망의 청년도시'로 변화시키기 위해 노력했다"며 "혼인율과 출생아 수 역시 전국 상위권으로 올라섰다"고 밝혔다.

또 "허태정 시정 4년은 '노잼도시' 오명으로 부끄러운 성적이었다. 그러나 이제 대전은 '꿀잼도시'로 변화했다"면서 "저 이장우는 압도적인 대전 도시브랜드 가치 상승을 이뤄냈다. 17개 광역자치단체 중 5개월 연속 '도시브랜드 평판지수 1위', 주민생활만족도 10개월 전국 1위 등 지난 4년간 대전의 브랜드 가치가 눈부시게 도약했다"고 자랑했다.

'2030 대전 미래전략'으로 ABCDEQR 7대 전략산업 제시

국민의힘 이장우 대전시장 예비후보가 4일 대전시의회 1층 로비에서 재선 도전 출마를 선언했다.오마이뉴스 장재완

그러면서 이 후보는 민선9기 핵심 비전으로 '2030 대전 미래전략'을 제시했다. 그는 기존 6대 전략산업에 에너지 산업을 추가한 'ABCDEQR 7대 전략산업'을 중심으로 대전 경제를 성장시키겠다고 밝혔다.

주요 내용으로는 ▲우주항공(Aerospace) ▲바이오헬스(Biohealth) ▲반도체(Chips) ▲국방(Defense) ▲에너지(Energy) ▲양자(Quantum) ▲로봇(Robot) 산업 육성 등을 통해 "대한민국을 대표하는 균형발전 신성장축을 구축, 수도권 일극체제를 해소하고 지역균형발전을 선도하여 서울을 뛰어넘는 G2 글로벌 경제과학수도를 완성하겠다"고 강조했다.

이러한 비전과 함께 이 후보는 이날 1호 공약을 발표했다. 공약의 핵심은 ▲ 3·4·5·6호선 무궤도 트램 기반 도시철도 임기 4년 내 개통 ▲ 농업·임업인 공익수당 도입 △전통시장 온누리상품권 환급 확대다.

우선 이 후보는 도시철도 정책의 핵심으로 무궤도 트램(TRT) 도입을 내세웠다. 그는 "대전 도시철도 3·4·5·6호선을 기존 중전철이 아닌 3칸 굴절형 무궤도 트램으로 구축해 대전 전역을 '초연결 도시'로 만들겠다"고 밝혔다.

무궤도 트램은 1회 최대 230명 수송이 가능해 일반버스 대비 약 4배 수준의 수송 능력을 갖추고 있으며, 기존 도로를 활용할 수 있어 대규모 지하 공사 없이 빠른 구축이 가능하다는 것이 특징이다.

이 후보는 "건설비는 일반 트램 대비 약 40%, 운영비는 약 65% 수준으로 절감할 수 있다"며 "노선당 약 449억 원 규모로 8분 간격 운행이 가능한 교통망을 제 임기 내 완공·구축하겠다"고 설명했다.

또한 농업·임업인을 위한 공익수당 지급과 관련 "대전에 거주하는 농업인과 임업인을 대상으로 연 100만 원의 공익수당을 지급하겠다"며 "농업과 임업의 공익적 가치를 인정하고 안정적인 소득 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.

해당 정책은 약 1만9000명을 대상으로 총 190억 원 규모로 추진되며, 친환경 농업 기준 준수 등 조건을 통해 환경 보전 효과도 함께 도모할 계획이다.

"농업·임업인 연 100만원 공익수당 지급... 온누리상품권 환급, 100억 규모 추진"

국민의힘 이장우 대전시장 예비후보가 4일 대전시의회 1층 로비에서 재선 도전 출마를 선언했다.오마이뉴스 장재완

마지막으로는 전통시장 활성화를 위한 정책으로 온누리상품권 환급 확대가 제시됐다. 이 후보는 "현재 설과 추석에 집중된 환급행사를 연 6회로 확대해 정례화하겠다"며 "시민 체감 물가를 낮추고 지역 내 소비를 활성화하겠다"고 말했다.

시민이 전통시장에서 일정 금액 이상을 구매할 경우 최대 2만 원의 온누리상품권을 환급하는 방식으로, 총 100억 원 규모로 추진된다. 특히 환급 수단을 온누리상품권으로 제한해 소비가 지역 내에서 순환되도록 설계했다는 점도 강조했다.

이 시장은 끝으로 대전시민을 향해 "이번 선거는 4년 전 허태정 시정의 무능하고 무책임한 실정으로 돌아갈 것인가, 아니면 저 이장우와 함께 더욱 위대한 대전으로 나아갈 것인가를 결정하는 결단의 선거"라면서 "더 이상 미래에 대한 투자는 외면한 채 선심성 퍼주기 공약에 현혹되지 말고, 일 잘하고 유능한 후보를 선택해 달라"고 호소했다.

한편, 이 시장은 이날 허태정 후보를 향해 선거운동 기간 동안 10회의 분야별 정책토론을 제안하기도 했다.
#이장우 #대전시장 #출마선언 #국민의힘 #허태정

6.3 지방선거
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