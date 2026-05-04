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이재명 대통령이 4월 29일 청와대에서 비교섭단체 및 무소속 의원들과 오찬에 앞서 발언하고 있다.여당이 조작기소 특별검사 도입을 추진중인 가운데 이재명 대통령은 4일 특검 도입이 필수적이라는 입장을 밝혔다. 하지만 시기와 절차에는 여론을 반영해야 한다고 당부했는데, 특검법이 6.3 지방선거의 쟁점이 되는 것을 경계한 것으로 풀이된다.홍익표 청와대 정무수석은 이날 오전 브리핑을 열고 "'윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상 규명을 위한 국정조사'를 통해 당시 윤석열 정권과 정치검찰에 의해 자행된 불법 행위와 부당한 수사 등이 상당 부분 밝혀졌고, 이를 바로잡기 위한 특별검사 수사의 필요성에 대해서도 국민적 공감대가 형성됐다"고 평가했다.홍 수석은 "특검을 통해 진실을 규명하고 사법적 정의를 바로 세우는 것은 반드시 해야 할 일이다"라며 "다만 이에 대한 구체적 시기나 절차에 대해서는 여당인 민주당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐서 판단해 달라고 대통령께서 말씀하셨다"라고 전했다.지난달 30일 여당인 더불어민주당은 조작기소 특검법을 발의했다. 이 대통령은 특별검사를 통해 조작기소의 진상을 규명하고 관련자를 처벌하는 것은 반드시 필요하다는 당위성을 강조하면서도 특검법의 처리 시기와 절차에 대해서는 여론을 반영해 신중히 추진하라는 의견을 전달한 것이다.이 대통령이 이같은 의견을 밝힌 것은 특검법 처리가 지방선거와 맞물리는 점을 경계한 때문으로 풀이된다. 현재 발의된 법안에는 특검이 수사결과에 따라 공소유지 여부를 판단할 수 있도록 한 조항이 있는데, 야당은 '특검 도입의 목적이 이재명 대통령에 대한 공소를 취소하기 위한 것'이라고 주장하면서 지방선거에서 이를 쟁점화할 태세다. 여당 내에서도 특검법 처리가 지방선거와 연동되면 역풍이 불어 선거에 악재로 작용할 가능성이 있다는 주장이 제기됐다.이에 앞서 국회 국정조사에서는 대장동 사건, 쌍방울 대북송금 사건을 수사한 검찰이 유력한 대선주자였던 이재명 대통령을 사건에 연루시키기 위해 허위 진술을 유도한 정황이 드러났다. 또 주택가격 통계 조작 사건, 서해 공무원 피격 사건 등으로 문재인 정부 고위 관료를 무리하게 기소하고, 윤석열 명예훼손 허위보도 사건을 수사하며 허위 녹취록 제출 등 '조작 기소' 정황이 제기됐다.