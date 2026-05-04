해양수산부

30일 서울 여의도 켄싱턴 호텔에서 열린 '부산 시대를 여는 에이치엠엠(주) 노사 합의 발표 행사에서 황종우 해양수산부 장관(왼쪽부터), 정성철 HMM 육상노조 지부장, 최원혁 HMM 대표이사, 이재진 전국사무금융서비스노조 위원장, 김형준 한국해양진흥공사 본부장이 기념촬영을 하고 있다.국내 최대이자 세계 8위 컨테이너 선사인 HMM의 노사가 본사 부산 이전에 합의하자 부산시와 시민사회, 정치권 등에서 긍정적 반응이 쏟아진다.부산경제정의실천시민연합(부산경실련)은 4일 "이번 노사 합의는 해양수도 부산 완성과 국토의 균형적 발전이라는 시대적 과제에 전적으로 부합하는 것"이라며 "대한민국 해운산업의 새로운 재편과 해운·항만·물류·금융의 부산 집적을 알리는 중요한 결정"이라고 환영 입장문을 발표했다.부산 발전의 동력이 될 거란 기대감을 드러낸 부산경실련은 해양수산부와 SK해운·에이치라인해운 이전 등에 이어 HMM까지 온다면 '정책+산업' 연계로 현장 중심의 정책 수립과 효율성이 매우 커질 것으로 내다봤다.특히 연관 산업이 같이 움직이면서 "해양금융·해상보험·해운·해사법률 등 관련 서비스 또한 활성화할 것"이라고 전망했다. 다만 조직과 기능의 온전한 이전이 뒤따라야 한다는 전제를 달았다. '무늬만 지방 이전'이나 '반쪽 이전'이 되지 않도록 하는 것이 중요하다는 건데, 부산경실련은 "서울에는 최소 인력과 기능만 남겨야 한다"라고 당부했다.앞서 이전을 놓고 평행선을 달렸던 HMM 노사는 지난달 30일 전격 합의서에 서명했다. 여기엔 임시주주총회에서 본점 소재지 정관을 변경하고 5월 안에 이전 등기 등 법적 절차를 마무리 하자는 내용을 담았다. 정부 지분이 70%에 달하는 HMM의 이전 문제는 사실상 노조 동의가 관건이었다.현장에 참석한 황종우 해양수산부 장관은 노사의 결단에 감사하다며 "최대한 지원" 의사를 밝혔다. 앞으로 해수부는 이전기업 지원 전담부서(TF)를 만드는 등 구체적인 지원 방안 수립에 들어간다.이 같은 소식이 전해지자 부산시도 바로 입장문을 냈다. '역사적 쾌거'라고 본 부산시는 "명실상부한 세계적인 해운·물류 허브도시이자 해양수도로 도약할 수 있는 강력한 경쟁력을 확보하게 됐다"라며 차질 없는 이행 지원을 약속했다.해양수도부산발전협의회와 지방분권균형발전 부산시민연대도 "노사갈등에 대한 우려를 불식하고 완전 이전의 큰 걸음을 내딛었다는 점"을 큰 의미를 부여했다. 이들 연대체는 정성철 노조위원장과 HMM 조합원들이 국정과제, 국가균형발전의 대의를 수용한 데 대해 큰 박수를 보냈다.정치권에선 더불어민주당이 성명으로 이러한 분위기를 이어받았다. 민주당 부산시당은 "부산을 해양수도로 만들기 위한 마중물을 마련했다"라며 특히 이재명 대통령의 대선 공약을 1년 만에 실현했단 점을 부각했다. 전 해수부 장관이었던 전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보는 "주소지를 단순하게 바꾸는 게 아니라 부산경제 지형을 바꾸게 될 것"이라며 이른바 지역 발전의 전환점이라고 강조했다.