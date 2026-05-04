김준식 전문기자

지난 4월 24일 뉴스피치 물음표 인터뷰에 응하고 있는 김충식 예비후보조치원 토박이이자 베테랑 용접사 출신인 김충식 후보가 4년간의 의정 성과를 바탕으로 세종시의원(제1선거구, 조치원읍) 재선 도전에 나선다. 지난 4월 24일, '뉴스피치 물음표'에서 만난 김 후보는 투박하지만 진솔한 언어로 지난 소회와 함께 조치원의 확실한 변화를 일궈내겠다는 포부를 밝혔다.한평생 고향 조치원을 지켜온 김충식 후보는 해병대전우회 세종시연합회장, 세종시 새마을지도자협의회 이사 등 다양한 지역사회 활동을 통해 지역 봉사에 매진해 왔으며, 누적 자원봉사 시간만 1,938시간에 달하는 '준비된 봉사자'다. 특히 대전지방검찰청 범죄예방 위원 시절, 위기 청소년들의 마음을 돌봤던 경험은 그가 정계로 발을 내딛는 중요한 자양분이 됐다. 진심 어린 관심과 소통이 한 사람의 인생을 바꿀 수 있다는 것을 몸소 경험했기 때문이다.김 후보는 젊은 시절 박정희 대통령 전집을 읽으며 그 철학에 깊은 감명을 받았고, 자연스럽게 그 정신이 깃든 '국민의힘'을 선택했다. 그는 "1979년 군 생활 당시 해병대원 한 명을 양성하는 데 집값과 맞먹는 거액이 소요된다는 이야기를 듣고, 국가로부터 받은 혜택만큼 조국과 민족을 위해 평생 봉사하며 살겠다고 결심했다"고 회상했다.하지만 그의 보수 철학은 독단적이지 않다. 집안 내 보수와 진보가 공존했던 환경에서 자란 그는 "서로 마음을 터놓고 이야기하며 타협해 나가는 과정이 곧 정치"라며, 소통을 통해 더 나은 정책을 마련하는 것이 무엇보다 중요하다고 강조한다.지난 4년의 의정 활동을 돌아보며 김 후보가 가장 아쉬워한 대목은 '정치적 대립'이었다. 개인으로는 소통이 잘 되다가도 당론 앞에서는 입장이 갈리는 현실을 보며, 그는 "지방의원은 정당에 충성하기보다 오직 시민에게만 충성해야 한다"며 지방의원 정당 공천제 폐지에 대한 소신을 밝히기도 했다.