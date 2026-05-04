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26.05.04 14:37최종 업데이트 26.05.04 14:37
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지난 4월 24일 뉴스피치 물음표 인터뷰에 응하고 있는 김충식 예비후보김준식 전문기자

조치원 토박이이자 베테랑 용접사 출신인 김충식 후보가 4년간의 의정 성과를 바탕으로 세종시의원(제1선거구, 조치원읍) 재선 도전에 나선다. 지난 4월 24일, '뉴스피치 물음표'에서 만난 김 후보는 투박하지만 진솔한 언어로 지난 소회와 함께 조치원의 확실한 변화를 일궈내겠다는 포부를 밝혔다.

한평생 고향 조치원을 지켜온 김충식 후보는 해병대전우회 세종시연합회장, 세종시 새마을지도자협의회 이사 등 다양한 지역사회 활동을 통해 지역 봉사에 매진해 왔으며, 누적 자원봉사 시간만 1,938시간에 달하는 '준비된 봉사자'다. 특히 대전지방검찰청 범죄예방 위원 시절, 위기 청소년들의 마음을 돌봤던 경험은 그가 정계로 발을 내딛는 중요한 자양분이 됐다. 진심 어린 관심과 소통이 한 사람의 인생을 바꿀 수 있다는 것을 몸소 경험했기 때문이다.

김 후보는 젊은 시절 박정희 대통령 전집을 읽으며 그 철학에 깊은 감명을 받았고, 자연스럽게 그 정신이 깃든 '국민의힘'을 선택했다. 그는 "1979년 군 생활 당시 해병대원 한 명을 양성하는 데 집값과 맞먹는 거액이 소요된다는 이야기를 듣고, 국가로부터 받은 혜택만큼 조국과 민족을 위해 평생 봉사하며 살겠다고 결심했다"고 회상했다.

하지만 그의 보수 철학은 독단적이지 않다. 집안 내 보수와 진보가 공존했던 환경에서 자란 그는 "서로 마음을 터놓고 이야기하며 타협해 나가는 과정이 곧 정치"라며, 소통을 통해 더 나은 정책을 마련하는 것이 무엇보다 중요하다고 강조한다.

지난 4년의 의정 활동을 돌아보며 김 후보가 가장 아쉬워한 대목은 '정치적 대립'이었다. 개인으로는 소통이 잘 되다가도 당론 앞에서는 입장이 갈리는 현실을 보며, 그는 "지방의원은 정당에 충성하기보다 오직 시민에게만 충성해야 한다"며 지방의원 정당 공천제 폐지에 대한 소신을 밝히기도 했다.

김충식 후보는 재선 도전에 나서며 초심을 잃지 않는 진정성으로 조치원의 확실한 변화를 완성하겠다고 약속했다.김충식 후보 페이스북

민원 해결에 있어서는 '일주일 이내 피드백'이라는 원칙을 고수한다. 당장 해결이 어려운 민원이라도 왜 안 되는지, 언제쯤 가능한지 상세히 설명해 시민들의 답답함을 해소해 주는 것이 그만의 '시원한' 의정 스타일이다.

김 후보는 세종시가 시민이 행복한 도시로 거듭나기 위해 가장 시급한 정책 과제로 교통·도로 문제 해결과 기업 유치를 통한 일자리 창출을 꼽았다. 그는 "인도 공간을 조정해 차도를 확장하거나 상가 앞 '포켓 주차장'을 조성하여 주차 편의성을 높여야 지역 경제가 살아날 수 있다"고 강조했다. 아울러 우수한 기업 유치를 위한 필수 전제 조건으로 '안정적인 용수 확보'를 내세우며, 이를 위해 세종보를 재가동해야 한다고 주장했다.

조치원의 재도약을 위한 김 후보의 핵심 비전은 '관광 명소화'다. 그는 조천변 갈대밭을 정비해 연꽃 공원과 코스모스길로 탈바꿈시킨 지난 4년 간의 의정 경험을 발판 삼아 더욱 원대한 청사진을 그리고 있다. 김 후보는 "중부내륙특별법을 적극 활용해 약 400억 원 규모의 예산을 확보하겠다"며, 이를 통해 조천변을 중심으로 출렁다리와 짚라인, 어린이 놀이시설, 파크골프장 등을 조성해 조치원을 관광 거점으로 만들겠다는 비전을 제시했다.

인터뷰를 마무리하며 김 후보는 조치원 발전을 위한 선의의 제안들이 정쟁에 휘둘리지 않고 오직 시민을 위한 힘으로 결집되기를 바란다고 호소했다. 이어 "지난 4년의 의정 생활을 공정하게 평가해달라"며 초심을 잃지 않는 진정성으로 조치원의 확실한 변화를 완성하겠다는 약속을 남겼다.
순수함과 진심을 다해온 조치원 철공소 용접사의 단단한 뚝심이, 고향의 미래를 위한 재선 도전이라는 뜨거운 불꽃으로 다시 한번 타오를 수 있을지 그 귀추가 주목된다.

[대담·글 정리: 김준식 뉴스피치 칼럼니스트, 이유미 기자]

지난 4월 24일 뉴스피치 김준식 칼럼니스트가 김충식 예비후보와 인터뷰를 진행하고 있다.김충식 후보
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
#세종시 #세종시의회 #김충식의원 #뉴스피치

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