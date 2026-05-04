조정훈

김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보가 4일 오전 자신의 선거사무소에서 공약을 발표하고 있다.더불어민주당이 '윤석열 정권 조작기소 특별검사' 법안 처리를 서두르는 것과 관련해 김부겸 대구시장 예비후보가 우려를 표명했다.김 후보는 4일 자신의 선거사무소에서 기자회견을 열고 "어려운 지역에서 열심히 하고 있는 후보자들의 처지를 생각한다면 중앙당이 이런 법안을 내거나 혹은 자신들이 입장을 밝힐 때도 항상 이런 부분을 염두에 두고 해 달라"고 당부했다.그는 "예상되는 여러 가지 우려라든가 이런 부분에 대해 더 심사숙고를 해서 진행해 달라고 말씀드린 입장에 변함이 없다"고 재차 강조했다.김 후보는 전날 대구 엑스코에서 열린 민주당 대구시당 지방선거 출마자 전진대회에서도 "동지들에게 호소드린다"며 "대구 시민의 자존심과 자긍심을 건드리는 일은 그만 해 달라"고 호소했다.그러면서 "이번에 우리가 대구에서 희망의 씨앗을 심지 못하면 우리 아들딸들이 버틸 수 없는 곳으로 떨어질까 봐 이렇게 몸부림치고 있다. 저희는 절박하다"며 "중앙당 지도부에 요구한다. 여러분들이 필요하다고 생각하는 법안 하나, 여기서 이 고생하면서 뛰고 있는 동지들을 버릴 셈이 아니라면 신중해 달라"고 요구했다.김 후보는 또 전날 장동혁 국민의힘 대표가 추경호 후보 선거사무소 개소식에서 색깔론을 꺼내든 것에 대해 "당 대표가 언급하기에는 적절치 않은 말씀이 아니었나 생각이 든다"고 말했다.앞서 장 대표는 전날 개소식에 참석해 "대한민국이 방향을 잃고 체제의 위협을 받고 있는 마당에 보수의 심장 대구에 김부겸이 웬 말인가"라며 "이재명 정권의 출장소를 대구에 만들어서 되겠는가. 대구를 떠났던 사람이 느닷없이 와서 대구를 발전시키겠다고 한다"는 등의 색깔론을 꺼내 물의를 빚었다.이날 국민의힘 소속 추경호 후보와 이철우 후보가 전직 대통령 박근혜씨를 만나는 것과 관련 그는 "그 두 분하고 저는 만나려는 목적이 다르다"고 주장했다.김 후보는 "저는 이 지역사회 어른을 찾아뵙는 인사 차원이기 때문에 절차 자체가 공개되는 것 자체가 잘못하면 정치적 목적으로 오해될 수 있어 조심스럽다"며 "다만 여러 형태를 통해 노력을 하고 있다"고 설명했다.