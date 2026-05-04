유은혜예비후보

유은혜 전 교육부 장관독자 출마를 고심하는 것으로 알려졌던 유은혜 경기도 교육감 예비후보(전 교육부 장관)가 4일 불출마를 선언했다. 따라서 경기도 교육감 선거 구도는 임태희 현 교육감과 경기도 교육감 민주·진보 단일화 경선에서 승리한 안민석 전 국회의원 맞대결로 굳어지게 됐다.유 후보는 4일 입장문을 통해 "이번 선거에 출마하지 않겠다"고 밝혔다. "길을 잃어버린 공교육 앞에서 조금은 다른 접근을 하고 싶었다"라고 아쉬움을 표하며 "학생도 교직원도 학부모도 먼저 숨부터 쉬게 하자, AI와 함께 성장하는 아이들에게 우선 '숨쉬는 학교'를 만들어 주고 싶다는 저의 소망은 진심이었다"라는 소회를 전했다.민주·진보 단일화 경선 중 불거진 논란과 관련해선 "혁신연대라는 틀도, 단일화 과정도 실패했다는 말씀을 드리지 않을 수 없다"라고 비난했다. 이어 공정과 정의는 무너지고 훼손된 절차적 정당성에 아무도 책임지지 않으며, 원칙과 약속을 지킨 사람들이 조롱받는 현실은 참으로 견디기 어려웠다"라고 토로했다.유 후보 측은 안 후보가 단일후보로 선출된 직후 선거인단 대리 등록·납부 의혹 등을 제기하며 단일화 추진 기구인 경기교육혁신연대에 이의 신청을 했다. 대리 납부 등이 확인되면 단일화 과정 자체를 무효화하라고 요구하는 등 단독 출마를 시사하는 주장을 한 바 있다. 혁신연대 선관위는 이를 기각했으나 수사는 의뢰하기로 결정했다.