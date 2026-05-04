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더불어민주당 김부겸 대구시장 예비후보가 23일 오후 대구 북구 경북대학교 글로벌플라자 푸드코트에서 대학생들과 학식을 먹으며 현안 등에 대해 얘기를 나누고 있다. 2026.4.23연합뉴스
"당신이 낙선해도 공약은 지키라"는 요구도 그렇다. 만약 후보가 "그렇게 하겠다"고 답하면, 유권자 입장에서 그 사람을 굳이 당선시킬 이유가 없어진다. 상대 후보는 "김부겸 안 찍어도 어차피 다 책임지고 해주기로 약속했습니다. 대구만큼은 보수를 지켜주십시오." 할 수 있게 된다.
그렇다고 그 요구를 하는 사람들을 마냥 비난할 수도 없다. 지금 대구의 경제와 민생이 너무 안 좋기 때문이다. 그래서 시름이 깊다. 혹여 김부겸이 낙선하면 대구 경제가 더 악화할 게 뻔한데, 더 이상 버틸 수가 없는데... 정말 겁이 날 정도로, 우려해서 하는 소리다. 그러니 후보 입장에선 '아무쪼록 나를 당선 시켜서 정당한 권한을 부여해 100% 써먹을 생각을 해달라'고 할 수밖에.
보수적 대구 유권자의 민주당에 대한 반감의 고리는 후보가 깨뜨리기 위해 분투 중이다. 이미 대구 현지에서 십수 년 째 노력해 왔다. 나머지 하나의 고리는 대구 밖에 있는 민주당 지지자들이 '원팀'이 되어 깨주어야 한다.
그것은 대구 일부 유권자가 김부겸을 모욕하더라도 현장에서 꾹 참고 있는 후보와 함께 '꾹 참고 같이 견뎌 주는 것'이다. 비난하지 말아 주는 것이다. 매도하지 않아 주는 것이다. 그 두 고리가 함께 깨져야 악순환이 선순환으로 변화한다.
민주당은 여당이다. 정부와 여당은 모든 국민을 챙겨야 한다. 자신들을 지지하지 않는 유권자를 위한 정책도 펼쳐야 한다. 노년층이 민주당을 지지하지 않고, 비난을 퍼붓는다고 '노인정책'을 안 할 순 없는 것과 같은 이치다. 대구의 민주당에 대한 정당 지지율이 낮다고 그 지역을 고립시키는 국정운영을 할 수는 없다. 보수 성향 유권자들의 이재명 대통령에 대한 호감이 어떻게 해서 생겨나던가? 싸움을 통해 생겨나던가? '모두의 대통령'이 되겠다는 자세, 그리고 '실용'을 통해서였다.
대구시민의 반감을 눅이기 위해 김부겸이 현장에서 하는 노력을 묵묵히 응원해 주는 것. 그 반감의 얼음을 녹이기 위해 같이 부둥켜 안아 주는 것. 같이 설득해 주는 것. 그것이 대구에서의 '원팀' 선거다.
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