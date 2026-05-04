조정훈

김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보가 지난 2일 오후 대구 수성구 두산동 수성못에서 '김부겸이 간다' 민생투어에 나선 가운데 한 시민이 김 후보와 웃으며 악수하고 있다.민주당 후보에게 대구 선거는 매우 어렵다. '매우 어렵다'는 문장 안에 이루 다 담을 수 없을 만큼 어렵다. 대구는 '보수의 심장'이다. 민주당에 호의적인 유권자보다 적대적인 유권자들이 훨씬 많다. 호의적이더라도 내색하지 않는다. 적대적인 유권자들은 거리낌 없이 적개심을 드러낸다.대구 선거에 나서는 후보로서는 호의적인 유권자는 보이지 않고 적대하는 유권자만 잔뜩 마주하게 되는 셈이다. 그런데 정치인도 사람이다. 타인이 내뿜는 '적개심'에 대해 아무렇지 않을 리 없다. 당연히 무섭다. 실은 온 세상이 '나를 미워하는 것만 같은 압박감'을 견디며 시민들께 다가가고 있는 셈이다.그나마 지금 김부겸이 상당수의 대구시민으로부터 호감을 사고 있는 것은 그 압박감을 십수 년 견딘 결과이다. 손가락질해도 다시 악수를 건네며 시민들 마음을 녹이고 또 녹였다. 만약 같이 대거리하고 싸웠으면 마음을 녹일 수 있었겠는가?대구에서 선거를 치르는 것은 늘 양방향과 다투어야 하는 일이었다. 하나는 상대 진영의 마타도어. 다른 하나는 우리 지지층의 비난이다. 이를테면 이런 식이다. 대구 유권자들이 후보의 소속 정당을 비난한다. 온라인을 통해 그 모습을 본 타 지역 지지자들이 대구 유권자들을 비난한다. 그 비난은 대구 유권자들의 후보에 대한 반감에 불을 지르는 장작이 된다. 그 불을 본 지지자들이 다시 대구 유권자를 더 가열차게 비난하는 아이템이 된다. 이런 악순환이 없다.후보도 정파성을 선명하게 드러내며 싸울 수도 있다. 그 모습을 지켜보는 지지자들은 속이 시원할 것이다. 하지만 그렇게 해서 후보가 500만 조회수를 올리는 '사이다 쇼츠'의 주인공이 된다 한들, 정작 지역의 유권자들에게 반감이 증폭되어 선거에서 떨어지면 의미가 없다. 당장 속 시원하자고 정작 유권자들로부터 '일할 기회'를 부여받지 못하면 아무것도 바꿀 수 없다. 민주당 지지자들이 그런 걸 원하지는 않을 것이다.대구 선거에 나선 후보들은 이 악순환의 고리를 끊기 위해 분투한다. 상대에 대해 혹은 보수에 대해 혹은 대구 유권자들에 대해 자극적이고 적대적인 언어를 입에 담지 않는다. 후보나 후보의 소속 정당에 비난을 쏟아내어도, 절대 맞대거리 하지 않는다. 꾹 참을 뿐이다. 같이 성내는 것은 그분들의 마음을 돌리는 길이 아님을 너무 잘 알기 때문이다.