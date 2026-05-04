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4월 28일 뉴스피치 물음표에 답하고 있는 김효숙 예비후보세종시의회
오는 6.3 지방선거를 앞두고 세종 신도심의 핵심 축인 나성동과 어진동이 하나의 지역구로 묶였다. 화려한 도시의 이면에는 '아이들 안전'과 '상가 공실'이라는 풀기 쉽지 않은 난제가 놓여 있다. 이 복잡한 과제를 풀기 위해 지난 4년간 나성동 현장을 누벼온 현역 시의원이 이제 어진동까지 아우르는 더 큰 책임으로 다시 출발선에 섰다. 더불어민주당 김효숙 예비후보다.
지난 4월 28일 '뉴스피치 물음표'가 김 후보를 만났다. 그는 기자 출신 특유의 분석력과 행정 실무 경험을 겸비한 정책형 정치인으로 평가받는다. 초선의 경험을 넘어선 정무 감각을 바탕으로, 그는 세종시의 자족 기능 강화와 지역 현안 해결에 "성과로 답하겠다"고 강조했다.
김 후보의 경쟁력은 '현장을 아는 실무형 이력'이다. 대전일보 공채 50기로 입사해 8년간 교육·문화·행정 분야를 취재했고, 이후 대전복지재단 기획홍보팀 과장으로 근무하며 정책과 예산이 작동하는 행정의 메커니즘을 체득했다. 국회의원 보좌진으로 지역사무소 운영과 조직 관리, 정당 구조를 익힌 그는 제4대 세종시의회에 입성해 후반기 제1부의장까지 맡으며 의회 운영 경험까지 쌓았다.
그의 정치 입문 배경에는 '현장을 넘어 직접 바꾸고 싶다'는 문제의식이 자리한다. 김 후보는 "기자로서 현장을 지켜보는 데서 오는 한계를 절감했다"며 "정책 결정 과정에 참여해 변화를 만들어내고 싶었다"고 말했다.
김 후보는 어떻게 세종시와 인연을 맺게 됐을까. 그는 조부모 때부터 금남면 황룡리에 터를 잡고 살아온 곳이 바로 고향 세종이라고 설명했다. 김 후보는 "어릴 적 세종은 안개 자욱한 시골이었지만, 지금은 도시가 급격히 변화했다"며 "언젠가는 이곳을 위해 일하고 싶다는 마음이 자연스럽게 정치로 이어졌다"고 밝혔다.
초선 의정활동에 대한 평가 역시 솔직했다. 김 후보는 "아쉬운 점은 협업과 연대의 정치에 충분히 대응하지 못했던 부분"이라면서도 "잘한 점은 시민에게 의정활동을 적극적으로 알리고 소통하려 한 것"이라고 자평했다. 그는 의정보고서를 매년 제작해 배포하고, 파라솔을 펼쳐놓고 민원을 받는 '찾아가는 파라솔 정치', '찾아가는 포장마차' 방식으로 주민과의 접점을 넓혀왔다고 설명했다.