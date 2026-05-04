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26.05.04 14:18최종 업데이트 26.05.04 14:18
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4월 28일 뉴스피치 물음표에 답하고 있는 김효숙 예비후보세종시의회

오는 6.3 지방선거를 앞두고 세종 신도심의 핵심 축인 나성동과 어진동이 하나의 지역구로 묶였다. 화려한 도시의 이면에는 '아이들 안전'과 '상가 공실'이라는 풀기 쉽지 않은 난제가 놓여 있다. 이 복잡한 과제를 풀기 위해 지난 4년간 나성동 현장을 누벼온 현역 시의원이 이제 어진동까지 아우르는 더 큰 책임으로 다시 출발선에 섰다. 더불어민주당 김효숙 예비후보다.

지난 4월 28일 '뉴스피치 물음표'가 김 후보를 만났다. 그는 기자 출신 특유의 분석력과 행정 실무 경험을 겸비한 정책형 정치인으로 평가받는다. 초선의 경험을 넘어선 정무 감각을 바탕으로, 그는 세종시의 자족 기능 강화와 지역 현안 해결에 "성과로 답하겠다"고 강조했다.

김 후보의 경쟁력은 '현장을 아는 실무형 이력'이다. 대전일보 공채 50기로 입사해 8년간 교육·문화·행정 분야를 취재했고, 이후 대전복지재단 기획홍보팀 과장으로 근무하며 정책과 예산이 작동하는 행정의 메커니즘을 체득했다. 국회의원 보좌진으로 지역사무소 운영과 조직 관리, 정당 구조를 익힌 그는 제4대 세종시의회에 입성해 후반기 제1부의장까지 맡으며 의회 운영 경험까지 쌓았다.

그의 정치 입문 배경에는 '현장을 넘어 직접 바꾸고 싶다'는 문제의식이 자리한다. 김 후보는 "기자로서 현장을 지켜보는 데서 오는 한계를 절감했다"며 "정책 결정 과정에 참여해 변화를 만들어내고 싶었다"고 말했다.

김 후보는 어떻게 세종시와 인연을 맺게 됐을까. 그는 조부모 때부터 금남면 황룡리에 터를 잡고 살아온 곳이 바로 고향 세종이라고 설명했다. 김 후보는 "어릴 적 세종은 안개 자욱한 시골이었지만, 지금은 도시가 급격히 변화했다"며 "언젠가는 이곳을 위해 일하고 싶다는 마음이 자연스럽게 정치로 이어졌다"고 밝혔다.

초선 의정활동에 대한 평가 역시 솔직했다. 김 후보는 "아쉬운 점은 협업과 연대의 정치에 충분히 대응하지 못했던 부분"이라면서도 "잘한 점은 시민에게 의정활동을 적극적으로 알리고 소통하려 한 것"이라고 자평했다. 그는 의정보고서를 매년 제작해 배포하고, 파라솔을 펼쳐놓고 민원을 받는 '찾아가는 파라솔 정치', '찾아가는 포장마차' 방식으로 주민과의 접점을 넓혀왔다고 설명했다.

김효숙 예비후보가 나성동 및 어진동 주민을 대상으로 아침인사를 하고 있다.김효숙 후보 블로그

"나성·어진동의 실질적 변화로 보답할 것"

주요 성과로는 아이들 안전 문제와 상가 공실 해소를 꼽았다. 나성동의 경우 학교 앞 과속단속 카메라 정상 운영을 이끌어냈고, 노란색 횡단보도 설치와 속도 계측기 도입 등을 통해 통학 안전 대책을 마련했다. 대형 공사 차량으로 인한 위험을 줄이기 위해 주민 서명을 모아 '나성2교' 조기 개통을 끌어낸 점도 성과로 언급했다.

지역 상권 활성화와 관련해서는 공실 상가를 창업 보육 공간으로 활용하는 방안을 제시해 관련 예산을 확보했고, 6~7월 개소를 앞두고 있다. 김 후보는 "단순히 공간을 채우는 데 그치지 않고, 청년 창업가들이 세종을 대표하는 기업으로 성장할 수 있도록 로드맵을 그리는 것이 향후 과제"라고 설명했다.

세종시의 구조적 한계에 대한 진단도 내놓았다. 그는 "행복청이 설계하고 LH가 짓고 시가 관리하는 3원화 구조에서는 세종시가 스스로 할 수 있는 게 너무 없다"며 "국무총리 산하에 직속 협의체 같은 테이블을 만들어 예산과 사업 속도를 높여야 한다"고 주장했다. 아울러 "젊은 도시의 특성을 살려 1인 창업이 활발한 도시로 체질을 바꿔야 자족 기능을 키울 수 있다"고 덧붙였다.

의회의 역할에 대해서는 원칙 있는 견제를 강조했다. 그는 "같은 당이라 해서 무조건 짬짬이식 정치로 갈 수는 없다"며 "협업할 것은 하되 아닌 것은 아니라고 분명히 말할 수 있는 용감한 정치가 필요하다"고 말했다. 나성동과 어진동 2만 4천 명 주민의 대리인으로서 책임을 다하겠다는 취지다.

김 후보는 이번 재선 도전을 단순한 연장의 개념이 아니라, 지난 4년의 경험을 시민 체감형 성과로 완성하는 과정으로 바라봤다. 그는 "초선과 재선은 분명 무게가 달라야 한다"며 "그동안 축적한 경험을 바탕으로 유권자들이 체감할 수 있는 변화와 성과로 증명하겠다"고 강조했다.

김 후보는 평소 "야무지다"는 말을 많이 듣는다고 했다. 맡은 일은 끝까지 책임지고 매듭짓는 것이 자신의 강점이라는 설명이다. 그가 나성·어진의 복잡한 현안들을 실질적인 성과로 풀어낼 수 있을지, 지켜봐야 한다.

김효숙 예비후보는 지난 4년 간 주민에게 찾아가는 소통행보로 주목받았다. 사진은 김효숙의 찾아가는 포장마차 당시 현장 모습김효숙 후보 블로그
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
#세종시 #세종시의회 #감효숙 #뉴스피치

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