김효숙 후보 블로그

김효숙 예비후보가 나성동 및 어진동 주민을 대상으로 아침인사를 하고 있다.주요 성과로는 아이들 안전 문제와 상가 공실 해소를 꼽았다. 나성동의 경우 학교 앞 과속단속 카메라 정상 운영을 이끌어냈고, 노란색 횡단보도 설치와 속도 계측기 도입 등을 통해 통학 안전 대책을 마련했다. 대형 공사 차량으로 인한 위험을 줄이기 위해 주민 서명을 모아 '나성2교' 조기 개통을 끌어낸 점도 성과로 언급했다.지역 상권 활성화와 관련해서는 공실 상가를 창업 보육 공간으로 활용하는 방안을 제시해 관련 예산을 확보했고, 6~7월 개소를 앞두고 있다. 김 후보는 "단순히 공간을 채우는 데 그치지 않고, 청년 창업가들이 세종을 대표하는 기업으로 성장할 수 있도록 로드맵을 그리는 것이 향후 과제"라고 설명했다.세종시의 구조적 한계에 대한 진단도 내놓았다. 그는 "행복청이 설계하고 LH가 짓고 시가 관리하는 3원화 구조에서는 세종시가 스스로 할 수 있는 게 너무 없다"며 "국무총리 산하에 직속 협의체 같은 테이블을 만들어 예산과 사업 속도를 높여야 한다"고 주장했다. 아울러 "젊은 도시의 특성을 살려 1인 창업이 활발한 도시로 체질을 바꿔야 자족 기능을 키울 수 있다"고 덧붙였다.의회의 역할에 대해서는 원칙 있는 견제를 강조했다. 그는 "같은 당이라 해서 무조건 짬짬이식 정치로 갈 수는 없다"며 "협업할 것은 하되 아닌 것은 아니라고 분명히 말할 수 있는 용감한 정치가 필요하다"고 말했다. 나성동과 어진동 2만 4천 명 주민의 대리인으로서 책임을 다하겠다는 취지다.김 후보는 이번 재선 도전을 단순한 연장의 개념이 아니라, 지난 4년의 경험을 시민 체감형 성과로 완성하는 과정으로 바라봤다. 그는 "초선과 재선은 분명 무게가 달라야 한다"며 "그동안 축적한 경험을 바탕으로 유권자들이 체감할 수 있는 변화와 성과로 증명하겠다"고 강조했다.김 후보는 평소 "야무지다"는 말을 많이 듣는다고 했다. 맡은 일은 끝까지 책임지고 매듭짓는 것이 자신의 강점이라는 설명이다. 그가 나성·어진의 복잡한 현안들을 실질적인 성과로 풀어낼 수 있을지, 지켜봐야 한다.